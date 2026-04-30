Átvette a gép a munkáját, majd megváltak tőle: olyan bírósági ítélet született, amire senki sem számított
Átvette a gép a munkáját, majd megváltak tőle: olyan bírósági ítélet született, amire senki sem számított

MTI
Egy kínai bíróság egy mesterséges intelligencia (MI) miatti munkajogi vitában a munkavállaló javára döntött, hangsúlyozva, hogy az automatizáció önmagában nem szolgáltat jogszerű indokot az elbocsátásra - jelentette a kínai állami média.
A kelet-kínai Csöcsiang tartománybeli Hangcsou középfokú népbírósága egy technológiai vállalat és egy alkalmazott közötti perben kimondta, hogy

a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt.

Az ügyet a munka ünnepe (május 1.) előtt közzétett, a munkavállalói és vállalati jogok védelmét bemutató esettanulmányok között ismertették - áll a beszámolóban.

A Csou vezetéknevű munkavállaló 2022 novemberében helyezkedett el minőségbiztosítási felügyelőként, feladatai közé tartozott a felhasználói lekérdezések és nagy nyelvi modellek összekapcsolása, valamint a jogsértő tartalmak kiszűrése. Később munkáját MI-rendszerek vették át, a cég pedig alacsonyabb beosztást és csökkentett bért ajánlott fel számára. Miután ezt elutasította, a vállalat szervezeti átalakításra hivatkozva megszüntette szerződését.

Meredeken emelkedik az olajár, egyre jobban aggódnak a befektetők

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Elbukott Horvátország a bíróságon: gigantikus kártérítést fizethetnek ki a MOL-nak

A munkavállaló választottbírósághoz fordult, amely jogellenesnek minősítette az elbocsátást és magasabb kártérítést ítélt meg. A vállalat ezt követően bírósághoz fordult, majd fellebbezett, ám a középfokú bíróság helybenhagyta a korábbi döntést.

Az ítélet szerint a MI alkalmazása nem minősül "lényeges körülményváltozásnak", amely a kínai munkajogi szabályok szerint indokolhatná a szerződés felmondását. A bíróság azt is megállapította, hogy a felajánlott új pozíció jelentős bércsökkentéssel járt, így nem tekinthető ésszerű áthelyezésnek.

Szakértők szerint az ítélet fontos jelzés a technológiai fejlődés és a munkavállalói jogok közötti egyensúly megteremtésében. Hasonló döntés született korábban egy másik ügyben is, ahol egy térképadat-gyűjtő munkáját váltotta ki mesterséges intelligencia és a hatóságok szintén jogellenesnek minősítették az elbocsátást.

Hivatalos adatok szerint Kína mesterséges intelligencia ipara 2025-ben meghaladta az 1,2 billió jüant (mintegy 180 milliárd dollár), és több mint 6200 vállalatot foglal magában. A technológia gyors terjedése ugyanakkor növeli a munkavállalók kiszorulásával kapcsolatos aggodalmakat.

Szakértők hangsúlyozzák, hogy a technológiai átalakulás költségeit nem viselhetik kizárólag a munkavállalók, a vállalatoknak pedig biztosítaniuk kell a tisztességes bánásmódot, beleértve az ésszerű áthelyezést és a megfelelő kompenzációt.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról
