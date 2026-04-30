Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban

A közgyűlés elfogadta a 2025. évi beszámolót 16,5 milliárd forint adózott eredménnyel, amelyből
10,55 milliárd forintot osztalékként fizet ki a cég,
a fennmaradó összeg pedig eredménytartalékba kerül. Ez részvényenként 20 forint körüli összeg és az osztalékfizetés kezdő időpontja 2026. június 17.
A közgyűlés elfogadta a felelős társaságirányítási jelentést és a javadalmazási jelentést, az igazgatóság tagjai, Lélfai Koppány, Makai Szabolcs, Détári-Szabó Ádám, Torda Balázs és Susán Zoltán számára a felmentvényt megadta.
A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot saját részvények vásárlására is, a következő 18 hónapra, legfeljebb a társaság alaptőkéjének 25 százalékáig. A vállalat előző, 8 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlási programját múlt héten zárta le, amivel 24,9 százalékon állt a társaság saját részvény állománya.
A közgyűlést követően Mészáros Lőrinc, az Opus Global nagytulajdonosa az alábbi nyilatkozatot tette: „Az Opus Global Nyrt. mai napon tartott közgyűlése döntést hozott az osztalék kifizetéséről. A közgyűlési határozatot követően tájékoztatásul közlöm, hogy
a részemre megállapított osztalék összegét meghaladó mértékben kívánok a társaságtól saját részvényeket vásárolni.
Ennek érdekében jelen közleménnyel egyidejűleg hivatalosan megkerestem az Opus Global Nyrt.-t vételi szándékommal.”
Mészáros Lőrinc közvetlen részesedése az Opus Globalban 23,45 százalék, így 2,47 milliárd forintnyi osztalékot kap a vállalattól, vagyis legalább ennyiért vehet saját részvényeket. Az árról nem nyilatkozott a közleményben, de a tranzakcióval a közvetlen befolyása növekedhet.
Az Opus árfolyama több mint 10 százalékos pluszban áll a déli órákban, az átlagosnál alacsonyabb forgalom mellett.
