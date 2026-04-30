Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Megtartotta éves rendes közgyűlését az Opus Global, a részvényesek megszavazták az osztalékot, amit június 17-én kezd kifizetni a vállalat. A közgyűlést követően külön közleményben jelezte a Mészáros Csoport, hogy Mészáros Lőrinc saját részvényeket vásárolna a társaságtól.

A közgyűlés elfogadta a 2025. évi beszámolót 16,5 milliárd forint adózott eredménnyel, amelyből

10,55 milliárd forintot osztalékként fizet ki a cég,

a fennmaradó összeg pedig eredménytartalékba kerül. Ez részvényenként 20 forint körüli összeg és az osztalékfizetés kezdő időpontja 2026. június 17.

A közgyűlés elfogadta a felelős társaságirányítási jelentést és a javadalmazási jelentést, az igazgatóság tagjai, Lélfai Koppány, Makai Szabolcs, Détári-Szabó Ádám, Torda Balázs és Susán Zoltán számára a felmentvényt megadta.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot saját részvények vásárlására is, a következő 18 hónapra, legfeljebb a társaság alaptőkéjének 25 százalékáig. A vállalat előző, 8 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlási programját múlt héten zárta le, amivel 24,9 százalékon állt a társaság saját részvény állománya.

A közgyűlést követően Mészáros Lőrinc, az Opus Global nagytulajdonosa az alábbi nyilatkozatot tette: „Az Opus Global Nyrt. mai napon tartott közgyűlése döntést hozott az osztalék kifizetéséről. A közgyűlési határozatot követően tájékoztatásul közlöm, hogy

a részemre megállapított osztalék összegét meghaladó mértékben kívánok a társaságtól saját részvényeket vásárolni.

Ennek érdekében jelen közleménnyel egyidejűleg hivatalosan megkerestem az Opus Global Nyrt.-t vételi szándékommal.”

Mészáros Lőrinc közvetlen részesedése az Opus Globalban 23,45 százalék, így 2,47 milliárd forintnyi osztalékot kap a vállalattól, vagyis legalább ennyiért vehet saját részvényeket. Az árról nem nyilatkozott a közleményben, de a tranzakcióval a közvetlen befolyása növekedhet.

Az Opus árfolyama több mint 10 százalékos pluszban áll a déli órákban, az átlagosnál alacsonyabb forgalom mellett.

