Bejelentette az Uber: gyorsfutár-szolgáltatás indul Magyarországon

Április 30-ától az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxitarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül – derül ki a társaság közleményéből.

A szolgáltatás azonnali csomagszállítást kínál, és mivel nem személyszállításnak, hanem futárposta-szolgáltatásnak minősül, így nem vonatkozik rá a hatósági fix tarifa. Ennek köszönhetően a szolgáltatás olcsóbb, mint a taxi, és az ár az Uberhez hasonlóan a megtett távolságtól függ. A pontos összeg minden esetben előre látható az alkalmazásban.

A szolgáltatást az Uber taxisofőrjei végzik.

A szállítandó áru maximum 15 kg tömegű és 50 000 forint értékű lehet, és el kell férnie egy középkategóriás autó csomagtartójában.

A szolgáltatás április 30-ától érhető el, egyelőre csak Budapesten.

Hitelezés 2026

