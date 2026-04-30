Fordulat a magyar tőzsdén, szép pluszban zárt a BUX

Vegyes mozgásokat lehetett ma látni a világ tőzsdéin, a befektetők elsősorban az iráni háború fejleményeire, illetve az olajár alakulására figyeltek. Reggel még gyengélkedtek az európai piacok, miután az iráni konfliktus elhúzódására, illetve az újabb amerikai támadásra utaló jelek miatt a Brent olajtípus 2022 óta nem látott szintre, 126 dollár fölé emelkedett, nap közben azonban elkezdett mérséklődni az olajár, ez pedig a részvénypiacok számára is fellélegzést hozott és szépen elkezdett emelkedni a piac. Lényegében a magyar tőzsdén is ezt a folyamatot láttuk, a reggeli esést ledolgozva végül emelkedéssel zárt a BUX index, elsősorban a Mol és a Richter jó teljesítményének köszönhetően.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Két hazai blue chip, a Mol és a Richter árfolyama emelkedett ma, előbbié 2,3 százalékkal, utóbbié 2,3 százalékkal, eközben az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esett, előbbi 0,3, utóbbi 1,0 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 11,8 százalékos emelkedéssel az Opus teljesít, a leggyengébben pedig 1,9 százalékos eséssel a Zwack részvényei teljesítettek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 30,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Anton Petrus

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ