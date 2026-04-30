Letaszíthatják a trónról a világ legismertebb mesterséges intelligenciáját: elképesztő összeget érhet az Anthropic

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az OpenAI-ból 2021-ben kivált alapítók által létrehozott vállalat a ChatGPT 2022-es debütálása óta folyamatosan próbált lépést tartani a versenytársával. Most úgy tűnik, ez sikerült is nekik. A Bloomberg értesülései szerint a befektetőkkel folytatott egyeztetések jelenleg is zajlanak, így írásos megállapodás egyelőre még nem született. Fő riválisukat, az OpenAI-t márciusban egy rekordméretű, 122 milliárd dolláros finanszírozási kör lezárásakor 852 milliárd dollárra értékelték.

Az Anthropic potenciális cégértékelése azonban ezt is meghaladná.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a vállalat idén februárban még "csak" 380 milliárd dollárt ért.

A hirtelen növekedés hátterében részben az Anthropic legújabb modellje, a Claude Mythos Preview áll. A fejlett kiberbiztonsági képességekkel rendelkező mesterséges intelligenciát egyelőre csak válogatott vállalatok használhatják. Ennek ellenére a bemutatása óta már számos magas szintű egyeztetés zajlott a Trump-kormányzat tagjai, különböző technológiai vezérigazgatók és bankárok között. A vállalat elsősorban azért keres friss tőkét, hogy

biztosítani tudja a Mythos futtatásához szükséges hatalmas számítási kapacitást.

A számítási infrastruktúra kiépítése egyébként is az Anthropic stratégiájának középpontjában áll. A vállalat még ebben a hónapban kötött megállapodást az Amazonnal, amelynek keretében a technológiai óriás akár 25 milliárd dollárt is befektethet a startupba. Cserébe az Anthropic 5 gigawattnyi számítási kapacitáshoz jutott, amelyet a Claude-modellek betanítására és futtatására használhat. Emellett a Google-lal és a Broadcommal kötött együttműködésük további 5 gigawattnyi kapacitást biztosít, amely a jövő évtől válik elérhetővé. Sőt, a Google azt is jelezte, hogy akár 40 milliárd dollárt is hajlandó lenne az Anthropicbe fektetni.

A cég dinamikus fejlődése az üzleti eredményeken is egyértelműen meglátszik. Az Anthropic a napokban közölte, hogy az évesített árbevétele elérte a 30 milliárd dollárt, miközben tavaly ez az összeg még csupán 10 milliárd dollár körül mozgott. A látványos növekedésben kiemelt szerepet játszik a rendkívül népszerű Claude Code programozói asszisztens, valamint a nemrég kiadott Claude Opus 4.7-es modell. Ez utóbbit a vállalat a jelenleg széles körben elérhető, legfejlettebb saját termékeként jellemezte.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images