Lezajlott a 4iG közgyűlése

A közgyűlés elfogadta a beszámolókat és megszavazta, hogy osztalék kifizetésére idén nem kerül sor, az adózott eredményt az eredménytartalékba vezeti át a vállalat. A részvényesek elfogadták a vezetőségi jelentést, a fenntarthatósági jelentést, a könyvvizsgáló, az auditbizottság és a felügyelőbizottság jelentését.
A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot a társaság – az igazgatóság előterjesztése alapján bemutatott – átfogó átszervezésének teljeskörű végrehajtására. A felhatalmazás kiterjed különösen – de nem kizárólagosan – a távközlési tevékenységek társaság szervezetétől történő elválasztására és kiszervezésére, valamint egyes további támogató és központi funkciók shared service center (SSC) struktúrába vagy más módon történő kiszervezésére, ideértve azok cégcsoporton belüli vagy kívüli más társaságok részére történő kiszervezését is. Az igazgatóság a felhatalmazás keretében jogosult a szükséges szervezeti, működési, gazdasági és jogi döntések meghozatalára, a kiszervezendő tevékenységek körének, módjának, ütemezésének és mértékének meghatározására, továbbá a végrehajtáshoz szükséges szerződések megkötésére és módosítására, valamint eszközök, jogok és kötelezettségek átruházására.
A közgyűlés felhatalmazza a társaság igazgatóságát arra, hogy 2026. október 1-jétől a cég saját részvényeket vásároljon. Ennek célja, hogy a társaság akvizíciók során a vételár egy részét akár saját részvények átadásával is ki tudja fizetni, tehát a saját részvény „fizetőeszközként” is használható legyen. Emellett a döntés azt is szolgálja, hogy a cég megőrizze a rugalmasságát a jövőbeni tőkeszerkezeti lépésekhez: ilyen lehet például a tőkeszerkezet optimalizálása, részvények bevonása, vagy bizonyos befektetések megvalósítása. A felhatalmazás további célja, hogy a társaságnak több mozgástere legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek (például menedzsment- vagy munkavállalói részvényprogramok) kialakítására és működtetésére. Végül a saját részvények megszerzésének lehetősége a finanszírozásban is új eszközöket nyithat: a társaság részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumokat, illetve különféle befektetési struktúrákat is könnyebben tud létrehozni vagy átalakítani. A társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértéke egyetlen időpontban sem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.
