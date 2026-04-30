Lezajlott a Masterplast közgyűlése, újraválasztották az igazgatótanács tagjait

A közgyűlés elfogadta a társaság beszámolóit, felelős társaságirányítási jelentését és javadalmazási jelentését, az igazgatótanács tagjainak a felmentvényt megadta.
Jóváhagyták a részvényesek a munkavállalói résztulajdonosi programot a 2026-2027-es időszakra, amelynek alapját a 2027-es célok teljesítése adja. A programban a társaság és a magyarországi leányvállalatok vezetői tartoznak, összesen 32 fő, a juttatások maximális összege 430 millió forint.
A közgyűlés felhatalmazta az igazgatótanácsot, hogy a következő 12 hónapban saját részvényeket vásároljon, legfeljebb 3 millió darab törzsrészvényt vehet.
A részvényesek újraválasztottak igazgatótanácsi tagokat is
korábbi megbízatásuk lejártával: Ács Balázst, Tibor Dávidot, Dezse Margaret Elizabethet, Dirk Theunst, Tóth Józsefet 2027. április 30-ig. Az audit bizottságba pedig Dezse Margaret Elizabethet, Dirk Theunst, és Tóth Józsefet választották újra, szintén egy évre.
Egy, a szavazatok több mint 1 százalékával rendelkező részvényes tett egy javaslatot a közgyűlésen arra, hogy a Masterplast a jelenleg alkalmazott egységes irányítási rendszerben történő működését szüntesse meg és a továbbiakban a végső döntését követően külön igazgatósággal, valamint külön, önálló felügyelőbizottsággal működő irányítási és ellenőrzési struktúrára térjen át, de ezt 92,49 százalékos arányú nem szavazattal elutasították a részvényesek.
Címlapkép forrása: Portfolio
