  • Megjelenítés
FONTOS Itt a friss adat: végre lendületet vesz a magyar gazdaság?
Lezajlott a Masterplast közgyűlése, újraválasztották az igazgatótanács tagjait
Üzlet

Lezajlott a Masterplast közgyűlése, újraválasztották az igazgatótanács tagjait

Portfolio
Lezajlott szerdán a Masterplast éves rendes közgyűlése, amelyen a részvényesek elfogadták a 2025. évi beszámolót és megválasztották ismét az igazgatótanácsi tagokat.

A közgyűlés elfogadta a társaság beszámolóit, felelős társaságirányítási jelentését és javadalmazási jelentését, az igazgatótanács tagjainak a felmentvényt megadta.

Jóváhagyták a részvényesek a munkavállalói résztulajdonosi programot a 2026-2027-es időszakra, amelynek alapját a 2027-es célok teljesítése adja. A programban a társaság és a magyarországi leányvállalatok vezetői tartoznak, összesen 32 fő, a juttatások maximális összege 430 millió forint.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatótanácsot, hogy a következő 12 hónapban saját részvényeket vásároljon, legfeljebb 3 millió darab törzsrészvényt vehet.

Még több Üzlet

korábbi megbízatásuk lejártával: Ács Balázst, Tibor Dávidot, Dezse Margaret Elizabethet, Dirk Theunst, Tóth Józsefet 2027. április 30-ig. Az audit bizottságba pedig Dezse Margaret Elizabethet, Dirk Theunst, és Tóth Józsefet választották újra, szintén egy évre.

Egy, a szavazatok több mint 1 százalékával rendelkező részvényes tett egy javaslatot a közgyűlésen arra, hogy a Masterplast a jelenleg alkalmazott egységes irányítási rendszerben történő működését szüntesse meg és a továbbiakban a végső döntését követően külön igazgatósággal, valamint külön, önálló felügyelőbizottsággal működő irányítási és ellenőrzési struktúrára térjen át, de ezt 92,49 százalékos arányú nem szavazattal elutasították a részvényesek.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility