Meredeken emelkedik az olajár, egyre jobban aggódnak a befektetők

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Lefordulás Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,51 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,74 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,63 százalékot eshet, a CAC 1,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,26 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,27 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét legsűrűbb napja, amikor egyszerre érkeznek kulcsadatok Magyarországról és a világgazdaságból: itthon az első negyedéves GDP-adat, a külkereskedelmi mérleg és a népmozgalmi adatok jelennek meg, míg nemzetközi szinten Japán és Kína ipari és beszerzésimenedzser-indexei érkeznek, valamint az európai nagy gazdaságok – Franciaország, Németország és az eurózóna – GDP- és inflációs számai adnak képet az európai konjunktúra állapotáról. Emellett kamatdöntést tart a Bank of England és az Európai Központi Bank is, az Egyesült Államokban pedig egyszerre publikálják a GDP-adatot, a Fed által leginkább követett pénzromlási mutatót, a PCE-inflációt, a személyi jövedelmeket és kiadásokat, valamint a munkanélkülisegély-kérelmeket.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 94,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 861,81
|-0,6%
|-1,3%
|8,2%
|1,7%
|20,6%
|43,5%
|S&P 500
|7 135,95
|0,0%
|0,0%
|12,0%
|4,2%
|28,3%
|69,4%
|Nasdaq
|27 186,99
|0,6%
|0,9%
|17,5%
|7,7%
|39,1%
|94,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 917,46
|0,0%
|0,6%
|12,3%
|19,0%
|67,2%
|106,2%
|Hang Seng
|26 111,84
|1,7%
|-0,2%
|4,6%
|1,9%
|18,6%
|-10,9%
|CSI 300
|4 810,35
|1,1%
|0,2%
|6,8%
|3,9%
|27,4%
|-6,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 954,56
|-0,3%
|-1,0%
|7,4%
|-2,2%
|6,8%
|58,1%
|CAC
|8 072,13
|-0,4%
|-1,0%
|4,8%
|-0,9%
|6,8%
|28,1%
|FTSE
|10 213,11
|-1,2%
|-2,5%
|2,5%
|2,8%
|20,7%
|46,7%
|FTSE MIB
|47 796,03
|-0,5%
|0,0%
|10,2%
|6,3%
|26,2%
|96,9%
|IBEX
|17 642,8
|-0,7%
|-2,0%
|5,0%
|1,9%
|32,0%
|100,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 633,8
|-0,2%
|-2,7%
|9,0%
|19,5%
|42,8%
|203,8%
|ATX
|5 833,94
|0,9%
|0,4%
|10,7%
|9,5%
|42,4%
|78,8%
|PX
|2 592,31
|-0,2%
|-1,9%
|4,4%
|-3,5%
|26,7%
|134,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 730
|-0,5%
|-1,1%
|16,9%
|18,9%
|57,3%
|208,9%
|Mol
|4 044
|0,1%
|-4,5%
|1,3%
|37,6%
|33,9%
|91,5%
|Richter
|12 770
|0,7%
|-4,3%
|7,1%
|29,4%
|17,5%
|46,4%
|Magyar Telekom
|2 482
|-0,3%
|-0,8%
|19,9%
|38,5%
|46,7%
|496,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|110,47
|6,8%
|16,6%
|9,1%
|92,9%
|78,6%
|69,9%
|Brent
|118,23
|6,3%
|15,9%
|4,2%
|94,3%
|83,8%
|72,2%
|Arany
|4 538,09
|-0,8%
|-4,2%
|0,2%
|4,9%
|37,1%
|156,5%
|Devizák
|EURHUF
|365,2500
|0,4%
|0,3%
|-6,2%
|-4,9%
|-9,7%
|1,4%
|USDHUF
|312,1795
|0,4%
|0,4%
|-7,6%
|-4,5%
|-12,1%
|4,9%
|GBPHUF
|422,2549
|0,6%
|0,4%
|-5,9%
|-4,2%
|-11,3%
|1,9%
|EURUSD
|1,1700
|0,0%
|-0,2%
|1,6%
|-0,4%
|2,8%
|-3,4%
|USDJPY
|159,7250
|0,0%
|0,2%
|-0,3%
|1,9%
|12,2%
|46,6%
|GBPUSD
|1,3502
|0,0%
|0,0%
|1,6%
|0,4%
|0,8%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 745
|-0,8%
|-3,1%
|14,1%
|-14,6%
|-19,7%
|41,3%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|1,2%
|3,3%
|-0,1%
|7,2%
|24,9%
|-1 389,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,1
|-0,7%
|1,7%
|-17,6%
|-11,2%
|-11,3%
|118,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: (c) Krunja Photographer All Rights Reserved.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
