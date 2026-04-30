FONTOS Masszív befizetéseket követelnek az EU-s kasszába, egyúttal újra gúzsba kötnék a közös költségvetést
Meredeken emelkedik az olajár, egyre jobban aggódnak a befektetők
Mérsékelt hangulatromlás látszik a világ tőzsdéin az elmúlt órákban. Szerdán a negatív tartományban zártak az amerikai részvényindexek, és csütörtökön az ázsiai piacok is lejtmenetbe kapcsoltak. A befektetők egyrészt az újra meredeken megugró olajár miatt aggódnak, de az elmúlt órákban közzétett vállalati gyorsjelentések is csak vegyes képet mutatnak. Közben pedig az amerikai jegybank is óvatos kijelentéseket tett az előttünk álló időszakkal kapcsolatban.

Lefordulás Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,51 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,74 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,63 százalékot eshet, a CAC 1,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,26 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,27 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét legsűrűbb napja, amikor egyszerre érkeznek kulcsadatok Magyarországról és a világgazdaságból: itthon az első negyedéves GDP-adat, a külkereskedelmi mérleg és a népmozgalmi adatok jelennek meg, míg nemzetközi szinten Japán és Kína ipari és beszerzésimenedzser-indexei érkeznek, valamint az európai nagy gazdaságok – Franciaország, Németország és az eurózóna – GDP- és inflációs számai adnak képet az európai konjunktúra állapotáról. Emellett kamatdöntést tart a Bank of England és az Európai Központi Bank is, az Egyesült Államokban pedig egyszerre publikálják a GDP-adatot, a Fed által leginkább követett pénzromlási mutatót, a PCE-inflációt, a személyi jövedelmeket és kiadásokat, valamint a munkanélkülisegély-kérelmeket.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 94,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 861,81 -0,6% -1,3% 8,2% 1,7% 20,6% 43,5%
S&P 500 7 135,95 0,0% 0,0% 12,0% 4,2% 28,3% 69,4%
Nasdaq 27 186,99 0,6% 0,9% 17,5% 7,7% 39,1% 94,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 917,46 0,0% 0,6% 12,3% 19,0% 67,2% 106,2%
Hang Seng 26 111,84 1,7% -0,2% 4,6% 1,9% 18,6% -10,9%
CSI 300 4 810,35 1,1% 0,2% 6,8% 3,9% 27,4% -6,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 954,56 -0,3% -1,0% 7,4% -2,2% 6,8% 58,1%
CAC 8 072,13 -0,4% -1,0% 4,8% -0,9% 6,8% 28,1%
FTSE 10 213,11 -1,2% -2,5% 2,5% 2,8% 20,7% 46,7%
FTSE MIB 47 796,03 -0,5% 0,0% 10,2% 6,3% 26,2% 96,9%
IBEX 17 642,8 -0,7% -2,0% 5,0% 1,9% 32,0% 100,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 633,8 -0,2% -2,7% 9,0% 19,5% 42,8% 203,8%
ATX 5 833,94 0,9% 0,4% 10,7% 9,5% 42,4% 78,8%
PX 2 592,31 -0,2% -1,9% 4,4% -3,5% 26,7% 134,8%
Magyar blue chipek              
OTP 41 730 -0,5% -1,1% 16,9% 18,9% 57,3% 208,9%
Mol 4 044 0,1% -4,5% 1,3% 37,6% 33,9% 91,5%
Richter 12 770 0,7% -4,3% 7,1% 29,4% 17,5% 46,4%
Magyar Telekom 2 482 -0,3% -0,8% 19,9% 38,5% 46,7% 496,6%
Nyersanyagok              
WTI 110,47 6,8% 16,6% 9,1% 92,9% 78,6% 69,9%
Brent 118,23 6,3% 15,9% 4,2% 94,3% 83,8% 72,2%
Arany 4 538,09 -0,8% -4,2% 0,2% 4,9% 37,1% 156,5%
Devizák              
EURHUF 365,2500 0,4% 0,3% -6,2% -4,9% -9,7% 1,4%
USDHUF 312,1795 0,4% 0,4% -7,6% -4,5% -12,1% 4,9%
GBPHUF 422,2549 0,6% 0,4% -5,9% -4,2% -11,3% 1,9%
EURUSD 1,1700 0,0% -0,2% 1,6% -0,4% 2,8% -3,4%
USDJPY 159,7250 0,0% 0,2% -0,3% 1,9% 12,2% 46,6%
GBPUSD 1,3502 0,0% 0,0% 1,6% 0,4% 0,8% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 745 -0,8% -3,1% 14,1% -14,6% -19,7% 41,3%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,2% 3,3% -0,1% 7,2% 24,9% -1 389,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,1 -0,7% 1,7% -17,6% -11,2% -11,3% 118,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Németország 1000 milliárd eurós ígéretét csodaszámba veszik, de csalfa remény lehet

Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

