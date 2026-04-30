Meredeken emelkedik az olajár, egyre jobban aggódnak a befektetők

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,51 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,74 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,63 százalékot eshet, a CAC 1,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,26 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,27 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét legsűrűbb napja, amikor egyszerre érkeznek kulcsadatok Magyarországról és a világgazdaságból: itthon az első negyedéves GDP-adat, a külkereskedelmi mérleg és a népmozgalmi adatok jelennek meg, míg nemzetközi szinten Japán és Kína ipari és beszerzésimenedzser-indexei érkeznek, valamint az európai nagy gazdaságok – Franciaország, Németország és az eurózóna – GDP- és inflációs számai adnak képet az európai konjunktúra állapotáról. Emellett kamatdöntést tart a Bank of England és az Európai Központi Bank is, az Egyesült Államokban pedig egyszerre publikálják a GDP-adatot, a Fed által leginkább követett pénzromlási mutatót, a PCE-inflációt, a személyi jövedelmeket és kiadásokat, valamint a munkanélkülisegély-kérelmeket.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 94,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 48 861,81 -0,6% -1,3% 8,2% 1,7% 20,6% 43,5% S&P 500 7 135,95 0,0% 0,0% 12,0% 4,2% 28,3% 69,4% Nasdaq 27 186,99 0,6% 0,9% 17,5% 7,7% 39,1% 94,6% Ázsiai részvényindexek Nikkei 59 917,46 0,0% 0,6% 12,3% 19,0% 67,2% 106,2% Hang Seng 26 111,84 1,7% -0,2% 4,6% 1,9% 18,6% -10,9% CSI 300 4 810,35 1,1% 0,2% 6,8% 3,9% 27,4% -6,9% Európai részvényindexek DAX 23 954,56 -0,3% -1,0% 7,4% -2,2% 6,8% 58,1% CAC 8 072,13 -0,4% -1,0% 4,8% -0,9% 6,8% 28,1% FTSE 10 213,11 -1,2% -2,5% 2,5% 2,8% 20,7% 46,7% FTSE MIB 47 796,03 -0,5% 0,0% 10,2% 6,3% 26,2% 96,9% IBEX 17 642,8 -0,7% -2,0% 5,0% 1,9% 32,0% 100,0% Régiós részvényindexek BUX 132 633,8 -0,2% -2,7% 9,0% 19,5% 42,8% 203,8% ATX 5 833,94 0,9% 0,4% 10,7% 9,5% 42,4% 78,8% PX 2 592,31 -0,2% -1,9% 4,4% -3,5% 26,7% 134,8% Magyar blue chipek OTP 41 730 -0,5% -1,1% 16,9% 18,9% 57,3% 208,9% Mol 4 044 0,1% -4,5% 1,3% 37,6% 33,9% 91,5% Richter 12 770 0,7% -4,3% 7,1% 29,4% 17,5% 46,4% Magyar Telekom 2 482 -0,3% -0,8% 19,9% 38,5% 46,7% 496,6% Nyersanyagok WTI 110,47 6,8% 16,6% 9,1% 92,9% 78,6% 69,9% Brent 118,23 6,3% 15,9% 4,2% 94,3% 83,8% 72,2% Arany 4 538,09 -0,8% -4,2% 0,2% 4,9% 37,1% 156,5% Devizák EURHUF 365,2500 0,4% 0,3% -6,2% -4,9% -9,7% 1,4% USDHUF 312,1795 0,4% 0,4% -7,6% -4,5% -12,1% 4,9% GBPHUF 422,2549 0,6% 0,4% -5,9% -4,2% -11,3% 1,9% EURUSD 1,1700 0,0% -0,2% 1,6% -0,4% 2,8% -3,4% USDJPY 159,7250 0,0% 0,2% -0,3% 1,9% 12,2% 46,6% GBPUSD 1,3502 0,0% 0,0% 1,6% 0,4% 0,8% -3,2% Kriptovaluták Bitcoin 75 745 -0,8% -3,1% 14,1% -14,6% -19,7% 41,3% Állampapírok 10 éves német állampapírhozam 3,07 1,2% 3,3% -0,1% 7,2% 24,9% -1 389,1% 10 éves magyar állampapírhozam 6,1 -0,7% 1,7% -17,6% -11,2% -11,3% 118,6% Forrás: Refinitiv, Portfolio

