  • Megjelenítés
Mesés havi teljesítményt hoztak az amerikai tőzsdék, nagyot emelkedett az Opus és a 4iG
Üzlet

Mesés havi teljesítményt hoztak az amerikai tőzsdék, nagyot emelkedett az Opus és a 4iG

Portfolio
A nap eleji kis mínuszok után egyre feljebb kapaszkodnak a világ tőzsdéi, az európai és az amerikai vezető részvényindexek is pluszokat értek el. Összességében mérsékelt volt az emelkedés, amit többek között amerikai makroadatok és vállalati gyorsjelentések tápláltak. A tőzsdezárást követően elmondható, hogy a nagy bullish hangulat közepette az amerikai indexek hosszú évek óta a legjobb havi teljesítményt produkálták.
Megosztás

Nagyot meneteltek az amerikai részvények

A Dow Jones 1,63%-ot ralizott ma, az S&P 500 tőzsdeindex 1,04%-os pluszban zárta a napot, a Nasdaq Composite pedig 0,90%-ot emelkedett; utóbbi két index évek óta a legnagyobb havi emelkedést érte el áprilisban.

Megosztás

Hasít Amerika

Az amerikai tőzsdeindexek mind pluszban vannak, az S&P500 kereken 1%-kal, a Dow Jones 1,8%-kal, a Nasdaq 0,9%-kal emelkedett a nap folyamán.

Megosztás

Szép pluszok Amerikában

Kellemes a hangulat az amerikai tőzsdéken, az S&P 500 index ma 0,7%-os plusznál jár, a Dow Jones 1,5%-ot emelkedett, a Nasdaq értéke pedig 0,5%-ot nőtt.

Megosztás

Fordulat a magyar tőzsdén, szép pluszban zárt a BUX

Vegyes mozgásokat lehetett ma látni a világ tőzsdéin, a befektetők elsősorban az iráni háború fejleményeire, illetve az olajár alakulására figyeltek. Reggel még gyengélkedtek az európai piacok, miután az iráni konfliktus elhúzódására, illetve az újabb amerikai támadásra utaló jelek miatt a Brent olajtípus 2022 óta nem látott szintre, 126 dollár fölé emelkedett, nap közben azonban elkezdett mérséklődni az olajár, ez pedig a részvénypiacok számára is fellélegzést hozott és szépen elkezdett emelkedni a piac. Lényegében a magyar tőzsdén is ezt a folyamatot láttuk, a reggeli esést ledolgozva végül emelkedéssel zárt a BUX index, elsősorban a Mol és a Richter jó teljesítményének köszönhetően.

Fordulat a magyar tőzsdén, szép pluszban zárt a BUX
Megosztás

Felrobbant az olajár, durva átárazódás indult a világban

Számos dolog befolyásolja egy tőkepiaci instrumentum árfolyamát, a befektetői hangulattól kezdve a kamatvárakozásokon át a geopolitikai kockázatokig hosszasan lehet sorolni a listát. 2026 eddigi legfontosabb piaci sztorija azonban egyértelműen az olajár robbanása, az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli félelmek átárazták az energiahordozókat, ezen keresztül pedig az inflációs várakozásokat, a devizapiacokat, az árupiacokat, és a részvénypiaci teljesítményeket is. Megnéztük, mely eszközök mentek nagyot idén, hol voltak a legnagyobb esések, és hogyan rajzolódik ki mindebből a világ tőkepiacainak új erősorrendje.

Felrobbant az olajár, durva átárazódás indult a világban
Megosztás

Brutálisan nő a Meta, mégis zuhan az árfolyam

Erős első negyedéves számokat közölt a Meta, a Facebookot és az Instagramot tulajdonló technológiai óriás bevétele és profitja is jóval a várakozások felett alakult. A részvény azonban mégis nagy eséssel reagált a gyorsjelentésre, a befektetőket ugyanis egyre inkább az aggasztja, hogy a vállalat elképesztő tempóban égeti a pénzt a mesterséges intelligencia fejlesztésére.

Brutálisan nő a Meta, mégis zuhan az árfolyam
Megosztás

Felfelé Amerikában is

Miközben nap elején még mínuszban voltak a határidős részvényindexek és minimális esélyt vetítettek előre, a piacnyitást követően pluszba lendültek a vezető amerikai részvényindexek. Jelenleg az S&P 500 0,2, a Dow Jones 0,5, a Nasdaq pedig 0,6 százalék pluszban áll.

Megosztás

Új gáz- és olajtermelő eszközöket vett a Mol Magyarországon

Újabb hazai kitermelési eszközöket vásárol a Mol, a társaság ezúttal az O&GD Central több magyarországi olaj- és gázkoncessziójában szerez teljes tulajdont. A tranzakcióval tovább nőhet a Mol hazai termelése, amely a vállalat szerint jelenleg 25 éves csúcson jár.

Új gáz- és olajtermelő eszközöket vett a Mol Magyarországon
Megosztás

Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény

Közel 390 millió forint osztalékot fizet az Amixa Holding a részvényeseinek a 2025-ös üzleti év után. A társaság szerint a kifizetés mögött elsősorban a Foodnet-akvizíció gyors eredménytermelő képessége áll, amely már rövid idő alatt érdemben hozzájárult a holding profitjához és cash flow-jához.

Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény
Megosztás

Döntöttek a Shopper Park Plus részvényesei Több mint 22 millió euró osztalék jön

Megtartotta éves közgyűlését a Shopper Park Plus, ahol a részvényesek elfogadták a 2025-ös beszámolót, döntöttek az osztalékfizetésről, módosították az alapszabályt és több működési kérdésben is határoztak. A befektetők számára a legfontosabb döntés egyértelműen az osztalék jóváhagyása volt, emellett a társaság hivatalosan is holdingcéggé alakította főtevékenységét.

Döntöttek a Shopper Park Plus részvényesei Több mint 22 millió euró osztalék jön
Megosztás

Fordulat Európában

Nagyot fordult a hangulat a reggeli nyitás óta az európai tőzsdéken. A német DAX-index már 0,7 százalék pluszban áll. a német tőzsdén az élen a Deutsche Post, a Porsche, a Bayer és a Siemens áll.

Közben a magyar tőzsde is fordult, már az OTP is pluszba lendült, 0,6 százalékot emelkedett a bank részvény, a magyar tőzsdét most a MOL és a Richter húzza, 2,8, illetve 2,4 százalékos emelkedéssel, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékot erősödött.

Megosztás

Emelkedik az Opus és a 4iG

Masszív pozitív korrekció látszik ma a 4iG és az Opus árfolyamában, a 4iG részvényei 12,9 százalékos pluszban állnak, bár a forgalom mindössze a fele az átlagosnak.

Az Opus 10,4 százalékot emelkedett, szintén átlag alatti forgalommal.

A társaság ma tartotta éves rendes közgyűlését, amelyen megszavazták az osztalékot, ezt követően pedig Mészáros Lőrinc közölte, hogy saját részvényeket venne meg a cégtől.

Megosztás

Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban

Megtartotta éves rendes közgyűlését az Opus Global, a részvényesek megszavazták az osztalékot, amit június 17-én kezd kifizetni a vállalat. A közgyűlést követően külön közleményben jelezte a Mészáros Csoport, hogy Mészáros Lőrinc saját részvényeket vásárolna a társaságtól.

Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Megosztás

+8

Megtették a hatásukat Vida József szavai. Az Opus árfolyama már 8 százalék pluszban van. Igaz, a forgalom rendkívül alacsony, eddig csupán harminc millió forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei.

Megosztás

Egyre magasabban az Opus

A nap eleji mérsékelt emelkedés után már több mint négy százalék pluszban van az Opus árfolyama, miután Vida József a részvények értékével kapcsolatban is nyilatkozott.

Van honnan emelkedni, a mai emelkedéssel együtt is még mindig negyvennégy százalék mínuszban áll idén az árfolyam.

Megosztás

Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam

Erős negyedéves számokat közölt a Stellantis, a vállalat profitja közel megháromszorozódott, a vállalat pedig jócskán felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A befektetők mégsem örültek az eredményeknek, a részvény árfolyama több mint 10 százalékot zuhant a gyorsjelentés után.

Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam
Megosztás

Újra 120 dollár felett az olaj!

Az elmúlt hetekben több alkalommal is megközelítette a Brent a lélektani szempontból fontos 120 dolláros szintet, ma napon belül viszont át is törte azt, ezzel 2022 nyara óta a legmagasabb szintre emelkedett az olaj ára. A befektetők attól tartanak, hogy tartósan zárva marad a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a világ olajkínálatának közel ötöde áramlik át békeidőben.

Megosztás

Esés Európában

Mérsékelt eséssel indult a nap a nyugat-európai tőzsdéken, a német DAX 0,6, a francia CAC 1 százalék mínuszban nyitott. A befektetők a megugró olajár és az iráni háború eszkalációja miatt aggódnak.

Megosztás

Emelkedés az Opusnál

Mérsékelt emelkedéssel reagált eddig az Opus árfolyama arra, amit a vállalat elnöke, Vida József nyilatkozott. Vida szerint a befektetők politikai változásokat áraztak a papírba, miközben a vállalat fundamentumai szerinte nem indokolnak akkora esést, amit az elmúlt hónapokban láthattunk. A cégvezető úgy látja, hogy az Opus hosszú távú értékét egy kormányváltás sem változtatja meg érdemben. Ma reggel az Opus árfolyama 2 százalékot emelkedett.

Megosztás

Vegyes nyitás

A hét utolsó kereskedési napján kinyitott a magyar tőzsde. Az OTP a nyitás utáni percekben 1,2 százalékos mínuszban áll, az összes többi blue chip viszont emelkedik, a MOL 0,7, a Richter 0,2, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékkal került feljebb.

Megosztás

Itt az Erste eddigi legnagyobb dobása, rá se lehet ismerni a bank számaira

879 millió eurós nyereséggel zárta az első negyedévet az Erste Csoport, ami 18%-kal magasabb az egy évvel korábbinál a csütörtökön reggel megjelent gyorsjelentés szerint. Az osztrák bankcsoport most konszolidálta a Santandertől 7 milliárd euróért megvásárolt lengyel leánybankot, és végrehajtotta a márkanévváltást is, így az új szerzemény Erste Bank Polskaként fut tovább. Az akvizíciónak is köszönhetően a csoport hitelállománya egy év alatt 25%-kal, betétállománya 28%-kal bővült, és az eredménytételek is nagyot változtak. A magyar leánybank viszont veszteséges lett, vélhetően az egész évre elszámolt extraprofitadó idei megugrása miatt.

Itt az Erste eddigi legnagyobb dobása, rá se lehet ismerni a bank számaira
Megosztás

Nagy bajban a Volkswagen, a teljes üzleti modellt át kell alakítani

Komoly visszaesésről számolt be a ma közzétett gyorsjelentésében a Volkswagen. Az amerikai vámok, a kínai konkurencia előretörése, a gyenge kereslet és a geopolitikai feszültségek egyszerre rontják az aktuális eredményt és a kilátásokat. A német autógyártó profitja nagyot esett, a kínai eladások beszakadtak, a vállalat pedig már tízezres nagyságrendű leépítésekre és mély átalakításra készül.

Nagy bajban a Volkswagen, a teljes üzleti modellt át kell alakítani
Megosztás

Megszólalt az Opus elnöke a részvény zuhanásáról - Semmivel sem ér kevesebbet a cég

Túlzott és érzelmi alapú reakciónak tartja az Opus részvényének bezuhanását Vida József. Az Opus Global elnöke szerint a befektetők politikai változásokat áraztak a papírba, miközben a vállalat fundamentumai szerinte nem indokolnak ekkora esést. A cégvezető úgy látja, hogy az Opus hosszú távú értékét egy kormányváltás sem változtatja meg érdemben.

Megszólalt az Opus elnöke a részvény zuhanásáról - Semmivel sem ér kevesebbet a cég
Megosztás

Újabb amerikai támadás jöhet Iránban, kilőtt az olajár!

Újabb sokkot kaptak a piacok, miután az olajár közel négyéves csúcsra ugrott a közel-keleti konfliktus eszkalációjától való félelmek miatt. Donald Trump lapértesülések szerint újabb iráni katonai támadást készíthet elő.

Újabb amerikai támadás jöhet Iránban, kilőtt az olajár!
Megosztás

Lefordulás Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,51 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,74 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,63 százalékot eshet, a CAC 1,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,26 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,27 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét legsűrűbb napja, amikor egyszerre érkeznek kulcsadatok Magyarországról és a világgazdaságból: itthon az első negyedéves GDP-adat, a külkereskedelmi mérleg és a népmozgalmi adatok jelennek meg, míg nemzetközi szinten Japán és Kína ipari és beszerzésimenedzser-indexei érkeznek, valamint az európai nagy gazdaságok – Franciaország, Németország és az eurózóna – GDP- és inflációs számai adnak képet az európai konjunktúra állapotáról. Emellett kamatdöntést tart a Bank of England és az Európai Központi Bank is, az Egyesült Államokban pedig egyszerre publikálják a GDP-adatot, a Fed által leginkább követett pénzromlási mutatót, a PCE-inflációt, a személyi jövedelmeket és kiadásokat, valamint a munkanélkülisegély-kérelmeket.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 94,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 861,81 -0,6% -1,3% 8,2% 1,7% 20,6% 43,5%
S&P 500 7 135,95 0,0% 0,0% 12,0% 4,2% 28,3% 69,4%
Nasdaq 27 186,99 0,6% 0,9% 17,5% 7,7% 39,1% 94,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 917,46 0,0% 0,6% 12,3% 19,0% 67,2% 106,2%
Hang Seng 26 111,84 1,7% -0,2% 4,6% 1,9% 18,6% -10,9%
CSI 300 4 810,35 1,1% 0,2% 6,8% 3,9% 27,4% -6,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 954,56 -0,3% -1,0% 7,4% -2,2% 6,8% 58,1%
CAC 8 072,13 -0,4% -1,0% 4,8% -0,9% 6,8% 28,1%
FTSE 10 213,11 -1,2% -2,5% 2,5% 2,8% 20,7% 46,7%
FTSE MIB 47 796,03 -0,5% 0,0% 10,2% 6,3% 26,2% 96,9%
IBEX 17 642,8 -0,7% -2,0% 5,0% 1,9% 32,0% 100,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 633,8 -0,2% -2,7% 9,0% 19,5% 42,8% 203,8%
ATX 5 833,94 0,9% 0,4% 10,7% 9,5% 42,4% 78,8%
PX 2 592,31 -0,2% -1,9% 4,4% -3,5% 26,7% 134,8%
Magyar blue chipek              
OTP 41 730 -0,5% -1,1% 16,9% 18,9% 57,3% 208,9%
Mol 4 044 0,1% -4,5% 1,3% 37,6% 33,9% 91,5%
Richter 12 770 0,7% -4,3% 7,1% 29,4% 17,5% 46,4%
Magyar Telekom 2 482 -0,3% -0,8% 19,9% 38,5% 46,7% 496,6%
Nyersanyagok              
WTI 110,47 6,8% 16,6% 9,1% 92,9% 78,6% 69,9%
Brent 118,23 6,3% 15,9% 4,2% 94,3% 83,8% 72,2%
Arany 4 538,09 -0,8% -4,2% 0,2% 4,9% 37,1% 156,5%
Devizák              
EURHUF 365,2500 0,4% 0,3% -6,2% -4,9% -9,7% 1,4%
USDHUF 312,1795 0,4% 0,4% -7,6% -4,5% -12,1% 4,9%
GBPHUF 422,2549 0,6% 0,4% -5,9% -4,2% -11,3% 1,9%
EURUSD 1,1700 0,0% -0,2% 1,6% -0,4% 2,8% -3,4%
USDJPY 159,7250 0,0% 0,2% -0,3% 1,9% 12,2% 46,6%
GBPUSD 1,3502 0,0% 0,0% 1,6% 0,4% 0,8% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 745 -0,8% -3,1% 14,1% -14,6% -19,7% 41,3%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,2% 3,3% -0,1% 7,2% 24,9% -1 389,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,1 -0,7% 1,7% -17,6% -11,2% -11,3% 118,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Németország 1000 milliárd eurós ígéretét csodaszámba veszik, de csalfa remény lehet

Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Címlapkép forrása: (c) Krunja Photographer All Rights Reserved.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Váratlan fordulat: autók helyett rakétaalkatrészek készülhetnek a bajba jutott autóipari óriás üzemében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility