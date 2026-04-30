  • Megjelenítés
Nagy emelkedésben az Opus és a 4iG
Üzlet

Nagy emelkedésben az Opus és a 4iG

Portfolio
Mérsékelt hangulatromlással indult a nap a világ tőzsdéin, a befektetők egyrészt az újra meredeken megugró olajár miatt aggódnak, de az elmúlt órákban közzétett vállalati gyorsjelentések is csak vegyes képet mutatnak. Közben pedig az amerikai jegybank is óvatos kijelentéseket tett az előttünk álló időszakkal kapcsolatban. Napközben azonban emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék, és a magyar piac is felfelé vette az irányt.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Megosztás

Fordulat Európában

Nagyot fordult a hangulat a reggeli nyitás óta az európai tőzsdéken. A német DAX-index már 0,7 százalék pluszban áll. a német tőzsdén az élen a Deutsche Post, a Porsche, a Bayer és a Siemens áll.

Közben a magyar tőzsde is fordult, már az OTP is pluszba lendült, 0,6 százalékot emelkedett a bank részvény, a magyar tőzsdét most a MOL és a Richter húzza, 2,8, illetve 2,4 százalékos emelkedéssel, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékot erősödött.

Megosztás

Emelkedik az Opus és a 4iG

Masszív pozitív korrekció látszik ma a 4iG és az Opus árfolyamában, a 4iG részvényei 12,9 százalékos pluszban állnak, bár a forgalom mindössze a fele az átlagosnak.

Az Opus 10,4 százalékot emelkedett, szintén átlag alatti forgalommal.

A társaság ma tartotta éves rendes közgyűlését, amelyen megszavazták az osztalékot, ezt követően pedig Mészáros Lőrinc közölte, hogy saját részvényeket venne meg a cégtől.

Megosztás

Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban

Megtartotta éves rendes közgyűlését az Opus Global, a részvényesek megszavazták az osztalékot, amit június 17-én kezd kifizetni a vállalat. A közgyűlést követően külön közleményben jelezte a Mészáros Csoport, hogy Mészáros Lőrinc saját részvényeket vásárolna a társaságtól.

Megosztás

+8

Megtették a hatásukat Vida József szavai. Az Opus árfolyama már 8 százalék pluszban van. Igaz, a forgalom rendkívül alacsony, eddig csupán harminc millió forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei.

Megosztás

Egyre magasabban az Opus

A nap eleji mérsékelt emelkedés után már több mint négy százalék pluszban van az Opus árfolyama, miután Vida József a részvények értékével kapcsolatban is nyilatkozott.

Van honnan emelkedni, a mai emelkedéssel együtt is még mindig negyvennégy százalék mínuszban áll idén az árfolyam.

Megosztás

Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam

Erős negyedéves számokat közölt a Stellantis, a vállalat profitja közel megháromszorozódott, a vállalat pedig jócskán felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A befektetők mégsem örültek az eredményeknek, a részvény árfolyama több mint 10 százalékot zuhant a gyorsjelentés után.

Megosztás

Újra 120 dollár felett az olaj!

Az elmúlt hetekben több alkalommal is megközelítette a Brent a lélektani szempontból fontos 120 dolláros szintet, ma napon belül viszont át is törte azt, ezzel 2022 nyara óta a legmagasabb szintre emelkedett az olaj ára. A befektetők attól tartanak, hogy tartósan zárva marad a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a világ olajkínálatának közel ötöde áramlik át békeidőben.

Megosztás

Esés Európában

Mérsékelt eséssel indult a nap a nyugat-európai tőzsdéken, a német DAX 0,6, a francia CAC 1 százalék mínuszban nyitott. A befektetők a megugró olajár és az iráni háború eszkalációja miatt aggódnak.

Megosztás

Emelkedés az Opusnál

Mérsékelt emelkedéssel reagált eddig az Opus árfolyama arra, amit a vállalat elnöke, Vida József nyilatkozott. Vida szerint a befektetők politikai változásokat áraztak a papírba, miközben a vállalat fundamentumai szerinte nem indokolnak akkora esést, amit az elmúlt hónapokban láthattunk. A cégvezető úgy látja, hogy az Opus hosszú távú értékét egy kormányváltás sem változtatja meg érdemben. Ma reggel az Opus árfolyama 2 százalékot emelkedett.

Megosztás

Vegyes nyitás

A hét utolsó kereskedési napján kinyitott a magyar tőzsde. Az OTP a nyitás utáni percekben 1,2 százalékos mínuszban áll, az összes többi blue chip viszont emelkedik, a MOL 0,7, a Richter 0,2, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékkal került feljebb.

Megosztás

Itt az Erste eddigi legnagyobb dobása, rá se lehet ismerni a bank számaira

879 millió eurós nyereséggel zárta az első negyedévet az Erste Csoport, ami 18%-kal magasabb az egy évvel korábbinál a csütörtökön reggel megjelent gyorsjelentés szerint. Az osztrák bankcsoport most konszolidálta a Santandertől 7 milliárd euróért megvásárolt lengyel leánybankot, és végrehajtotta a márkanévváltást is, így az új szerzemény Erste Bank Polskaként fut tovább. Az akvizíciónak is köszönhetően a csoport hitelállománya egy év alatt 25%-kal, betétállománya 28%-kal bővült, és az eredménytételek is nagyot változtak. A magyar leánybank viszont veszteséges lett, vélhetően az egész évre elszámolt extraprofitadó idei megugrása miatt.

Megosztás

Nagy bajban a Volkswagen, a teljes üzleti modellt át kell alakítani

Komoly visszaesésről számolt be a ma közzétett gyorsjelentésében a Volkswagen. Az amerikai vámok, a kínai konkurencia előretörése, a gyenge kereslet és a geopolitikai feszültségek egyszerre rontják az aktuális eredményt és a kilátásokat. A német autógyártó profitja nagyot esett, a kínai eladások beszakadtak, a vállalat pedig már tízezres nagyságrendű leépítésekre és mély átalakításra készül.

Megosztás

Megszólalt az Opus elnöke a részvény zuhanásáról - Semmivel sem ér kevesebbet a cég

Túlzott és érzelmi alapú reakciónak tartja az Opus részvényének bezuhanását Vida József. Az Opus Global elnöke szerint a befektetők politikai változásokat áraztak a papírba, miközben a vállalat fundamentumai szerinte nem indokolnak ekkora esést. A cégvezető úgy látja, hogy az Opus hosszú távú értékét egy kormányváltás sem változtatja meg érdemben.

Megosztás

Újabb amerikai támadás jöhet Iránban, kilőtt az olajár!

Újabb sokkot kaptak a piacok, miután az olajár közel négyéves csúcsra ugrott a közel-keleti konfliktus eszkalációjától való félelmek miatt. Donald Trump lapértesülések szerint újabb iráni katonai támadást készíthet elő.

Megosztás

Lefordulás Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,51 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,74 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,63 százalékot eshet, a CAC 1,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,26 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,27 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét legsűrűbb napja, amikor egyszerre érkeznek kulcsadatok Magyarországról és a világgazdaságból: itthon az első negyedéves GDP-adat, a külkereskedelmi mérleg és a népmozgalmi adatok jelennek meg, míg nemzetközi szinten Japán és Kína ipari és beszerzésimenedzser-indexei érkeznek, valamint az európai nagy gazdaságok – Franciaország, Németország és az eurózóna – GDP- és inflációs számai adnak képet az európai konjunktúra állapotáról. Emellett kamatdöntést tart a Bank of England és az Európai Központi Bank is, az Egyesült Államokban pedig egyszerre publikálják a GDP-adatot, a Fed által leginkább követett pénzromlási mutatót, a PCE-inflációt, a személyi jövedelmeket és kiadásokat, valamint a munkanélkülisegély-kérelmeket.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 94,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 861,81 -0,6% -1,3% 8,2% 1,7% 20,6% 43,5%
S&P 500 7 135,95 0,0% 0,0% 12,0% 4,2% 28,3% 69,4%
Nasdaq 27 186,99 0,6% 0,9% 17,5% 7,7% 39,1% 94,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 917,46 0,0% 0,6% 12,3% 19,0% 67,2% 106,2%
Hang Seng 26 111,84 1,7% -0,2% 4,6% 1,9% 18,6% -10,9%
CSI 300 4 810,35 1,1% 0,2% 6,8% 3,9% 27,4% -6,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 954,56 -0,3% -1,0% 7,4% -2,2% 6,8% 58,1%
CAC 8 072,13 -0,4% -1,0% 4,8% -0,9% 6,8% 28,1%
FTSE 10 213,11 -1,2% -2,5% 2,5% 2,8% 20,7% 46,7%
FTSE MIB 47 796,03 -0,5% 0,0% 10,2% 6,3% 26,2% 96,9%
IBEX 17 642,8 -0,7% -2,0% 5,0% 1,9% 32,0% 100,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 633,8 -0,2% -2,7% 9,0% 19,5% 42,8% 203,8%
ATX 5 833,94 0,9% 0,4% 10,7% 9,5% 42,4% 78,8%
PX 2 592,31 -0,2% -1,9% 4,4% -3,5% 26,7% 134,8%
Magyar blue chipek              
OTP 41 730 -0,5% -1,1% 16,9% 18,9% 57,3% 208,9%
Mol 4 044 0,1% -4,5% 1,3% 37,6% 33,9% 91,5%
Richter 12 770 0,7% -4,3% 7,1% 29,4% 17,5% 46,4%
Magyar Telekom 2 482 -0,3% -0,8% 19,9% 38,5% 46,7% 496,6%
Nyersanyagok              
WTI 110,47 6,8% 16,6% 9,1% 92,9% 78,6% 69,9%
Brent 118,23 6,3% 15,9% 4,2% 94,3% 83,8% 72,2%
Arany 4 538,09 -0,8% -4,2% 0,2% 4,9% 37,1% 156,5%
Devizák              
EURHUF 365,2500 0,4% 0,3% -6,2% -4,9% -9,7% 1,4%
USDHUF 312,1795 0,4% 0,4% -7,6% -4,5% -12,1% 4,9%
GBPHUF 422,2549 0,6% 0,4% -5,9% -4,2% -11,3% 1,9%
EURUSD 1,1700 0,0% -0,2% 1,6% -0,4% 2,8% -3,4%
USDJPY 159,7250 0,0% 0,2% -0,3% 1,9% 12,2% 46,6%
GBPUSD 1,3502 0,0% 0,0% 1,6% 0,4% 0,8% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 745 -0,8% -3,1% 14,1% -14,6% -19,7% 41,3%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,2% 3,3% -0,1% 7,2% 24,9% -1 389,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,1 -0,7% 1,7% -17,6% -11,2% -11,3% 118,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: (c) Krunja Photographer All Rights Reserved.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility