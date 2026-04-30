Nagy emelkedésben az Opus és a 4iG

Nagyot fordult a hangulat a reggeli nyitás óta az európai tőzsdéken. A német DAX-index már 0,7 százalék pluszban áll. a német tőzsdén az élen a Deutsche Post, a Porsche, a Bayer és a Siemens áll.

Közben a magyar tőzsde is fordult, már az OTP is pluszba lendült, 0,6 százalékot emelkedett a bank részvény, a magyar tőzsdét most a MOL és a Richter húzza, 2,8, illetve 2,4 százalékos emelkedéssel, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékot erősödött.