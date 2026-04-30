Nagy mérföldkő: elárasztják a balkáni országot az Ikarus elektromos buszai

Az Ikarus elnyerte történetének legnagyobb darabszámú elektromosbusz-közbeszerzését - közölte a társaság.

Az Észak-macedóniai Közlekedési Minisztérium kihirdette az idén februárban kiírt elektromosbusz-közbeszerzési tenderének eredményét, melyen az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. bizonyult a legjobb ajánlatadónak, és kaphatja meg a 150 darab tisztán elektromos hajtású városi szóló autóbusz és 75 darab töltőállomás leszállítására vonatkozó megbízást - közölte a társaság.

Ez az Ikarus eddigi legnagyobb darabszámú, elektromos buszokra vonatkozó közbeszerzési sikere, egyben stratégiai jelentőségű regionális referencia is. A beszerzés keretében 100 autóbusz Szkopje közösségi közlekedését erősíti majd, míg a fennmaradó 50 jármű más észak-macedóniai városokba kerül.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter!

Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Pluszban az amerikai tőzsdék, nagyot emelkedett az Opus és a 4iG
