Pluszban az amerikai tőzsdék, nagyot emelkedett az Opus és a 4iG

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Szép pluszok Amerikában
Kellemes a hangulat az amerikai tőzsdéken, az S&P 500 index ma 0,7%-os plusznál jár, a Dow Jones 1,5%-ot emelkedett, a Nasdaq értéke pedig 0,5%-ot nőtt.
Fordulat a magyar tőzsdén, szép pluszban zárt a BUX
Vegyes mozgásokat lehetett ma látni a világ tőzsdéin, a befektetők elsősorban az iráni háború fejleményeire, illetve az olajár alakulására figyeltek. Reggel még gyengélkedtek az európai piacok, miután az iráni konfliktus elhúzódására, illetve az újabb amerikai támadásra utaló jelek miatt a Brent olajtípus 2022 óta nem látott szintre, 126 dollár fölé emelkedett, nap közben azonban elkezdett mérséklődni az olajár, ez pedig a részvénypiacok számára is fellélegzést hozott és szépen elkezdett emelkedni a piac. Lényegében a magyar tőzsdén is ezt a folyamatot láttuk, a reggeli esést ledolgozva végül emelkedéssel zárt a BUX index, elsősorban a Mol és a Richter jó teljesítményének köszönhetően.
Felrobbant az olajár, durva átárazódás indult a világban
Számos dolog befolyásolja egy tőkepiaci instrumentum árfolyamát, a befektetői hangulattól kezdve a kamatvárakozásokon át a geopolitikai kockázatokig hosszasan lehet sorolni a listát. 2026 eddigi legfontosabb piaci sztorija azonban egyértelműen az olajár robbanása, az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli félelmek átárazták az energiahordozókat, ezen keresztül pedig az inflációs várakozásokat, a devizapiacokat, az árupiacokat, és a részvénypiaci teljesítményeket is. Megnéztük, mely eszközök mentek nagyot idén, hol voltak a legnagyobb esések, és hogyan rajzolódik ki mindebből a világ tőkepiacainak új erősorrendje.
Brutálisan nő a Meta, mégis zuhan az árfolyam
Erős első negyedéves számokat közölt a Meta, a Facebookot és az Instagramot tulajdonló technológiai óriás bevétele és profitja is jóval a várakozások felett alakult. A részvény azonban mégis nagy eséssel reagált a gyorsjelentésre, a befektetőket ugyanis egyre inkább az aggasztja, hogy a vállalat elképesztő tempóban égeti a pénzt a mesterséges intelligencia fejlesztésére.
Felfelé Amerikában is
Miközben nap elején még mínuszban voltak a határidős részvényindexek és minimális esélyt vetítettek előre, a piacnyitást követően pluszba lendültek a vezető amerikai részvényindexek. Jelenleg az S&P 500 0,2, a Dow Jones 0,5, a Nasdaq pedig 0,6 százalék pluszban áll.
Új gáz- és olajtermelő eszközöket vett a Mol Magyarországon
Újabb hazai kitermelési eszközöket vásárol a Mol, a társaság ezúttal az O&GD Central több magyarországi olaj- és gázkoncessziójában szerez teljes tulajdont. A tranzakcióval tovább nőhet a Mol hazai termelése, amely a vállalat szerint jelenleg 25 éves csúcson jár.
Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény
Közel 390 millió forint osztalékot fizet az Amixa Holding a részvényeseinek a 2025-ös üzleti év után. A társaság szerint a kifizetés mögött elsősorban a Foodnet-akvizíció gyors eredménytermelő képessége áll, amely már rövid idő alatt érdemben hozzájárult a holding profitjához és cash flow-jához.
Döntöttek a Shopper Park Plus részvényesei Több mint 22 millió euró osztalék jön
Megtartotta éves közgyűlését a Shopper Park Plus, ahol a részvényesek elfogadták a 2025-ös beszámolót, döntöttek az osztalékfizetésről, módosították az alapszabályt és több működési kérdésben is határoztak. A befektetők számára a legfontosabb döntés egyértelműen az osztalék jóváhagyása volt, emellett a társaság hivatalosan is holdingcéggé alakította főtevékenységét.
Fordulat Európában
Nagyot fordult a hangulat a reggeli nyitás óta az európai tőzsdéken. A német DAX-index már 0,7 százalék pluszban áll. a német tőzsdén az élen a Deutsche Post, a Porsche, a Bayer és a Siemens áll.
Közben a magyar tőzsde is fordult, már az OTP is pluszba lendült, 0,6 százalékot emelkedett a bank részvény, a magyar tőzsdét most a MOL és a Richter húzza, 2,8, illetve 2,4 százalékos emelkedéssel, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékot erősödött.
Emelkedik az Opus és a 4iG
Masszív pozitív korrekció látszik ma a 4iG és az Opus árfolyamában, a 4iG részvényei 12,9 százalékos pluszban állnak, bár a forgalom mindössze a fele az átlagosnak.
Az Opus 10,4 százalékot emelkedett, szintén átlag alatti forgalommal.
A társaság ma tartotta éves rendes közgyűlését, amelyen megszavazták az osztalékot, ezt követően pedig Mészáros Lőrinc közölte, hogy saját részvényeket venne meg a cégtől.
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Megtartotta éves rendes közgyűlését az Opus Global, a részvényesek megszavazták az osztalékot, amit június 17-én kezd kifizetni a vállalat. A közgyűlést követően külön közleményben jelezte a Mészáros Csoport, hogy Mészáros Lőrinc saját részvényeket vásárolna a társaságtól.
+8
Megtették a hatásukat Vida József szavai. Az Opus árfolyama már 8 százalék pluszban van. Igaz, a forgalom rendkívül alacsony, eddig csupán harminc millió forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei.
Egyre magasabban az Opus
A nap eleji mérsékelt emelkedés után már több mint négy százalék pluszban van az Opus árfolyama, miután Vida József a részvények értékével kapcsolatban is nyilatkozott.
Van honnan emelkedni, a mai emelkedéssel együtt is még mindig negyvennégy százalék mínuszban áll idén az árfolyam.
Erős számok a Stellantistól, mégis zuhan az árfolyam
Erős negyedéves számokat közölt a Stellantis, a vállalat profitja közel megháromszorozódott, a vállalat pedig jócskán felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A befektetők mégsem örültek az eredményeknek, a részvény árfolyama több mint 10 százalékot zuhant a gyorsjelentés után.
Újra 120 dollár felett az olaj!
Az elmúlt hetekben több alkalommal is megközelítette a Brent a lélektani szempontból fontos 120 dolláros szintet, ma napon belül viszont át is törte azt, ezzel 2022 nyara óta a legmagasabb szintre emelkedett az olaj ára. A befektetők attól tartanak, hogy tartósan zárva marad a Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a világ olajkínálatának közel ötöde áramlik át békeidőben.
Esés Európában
Mérsékelt eséssel indult a nap a nyugat-európai tőzsdéken, a német DAX 0,6, a francia CAC 1 százalék mínuszban nyitott. A befektetők a megugró olajár és az iráni háború eszkalációja miatt aggódnak.
Emelkedés az Opusnál
Mérsékelt emelkedéssel reagált eddig az Opus árfolyama arra, amit a vállalat elnöke, Vida József nyilatkozott. Vida szerint a befektetők politikai változásokat áraztak a papírba, miközben a vállalat fundamentumai szerinte nem indokolnak akkora esést, amit az elmúlt hónapokban láthattunk. A cégvezető úgy látja, hogy az Opus hosszú távú értékét egy kormányváltás sem változtatja meg érdemben. Ma reggel az Opus árfolyama 2 százalékot emelkedett.
Vegyes nyitás
A hét utolsó kereskedési napján kinyitott a magyar tőzsde. Az OTP a nyitás utáni percekben 1,2 százalékos mínuszban áll, az összes többi blue chip viszont emelkedik, a MOL 0,7, a Richter 0,2, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékkal került feljebb.
Itt az Erste eddigi legnagyobb dobása, rá se lehet ismerni a bank számaira
879 millió eurós nyereséggel zárta az első negyedévet az Erste Csoport, ami 18%-kal magasabb az egy évvel korábbinál a csütörtökön reggel megjelent gyorsjelentés szerint. Az osztrák bankcsoport most konszolidálta a Santandertől 7 milliárd euróért megvásárolt lengyel leánybankot, és végrehajtotta a márkanévváltást is, így az új szerzemény Erste Bank Polskaként fut tovább. Az akvizíciónak is köszönhetően a csoport hitelállománya egy év alatt 25%-kal, betétállománya 28%-kal bővült, és az eredménytételek is nagyot változtak. A magyar leánybank viszont veszteséges lett, vélhetően az egész évre elszámolt extraprofitadó idei megugrása miatt.
Nagy bajban a Volkswagen, a teljes üzleti modellt át kell alakítani
Komoly visszaesésről számolt be a ma közzétett gyorsjelentésében a Volkswagen. Az amerikai vámok, a kínai konkurencia előretörése, a gyenge kereslet és a geopolitikai feszültségek egyszerre rontják az aktuális eredményt és a kilátásokat. A német autógyártó profitja nagyot esett, a kínai eladások beszakadtak, a vállalat pedig már tízezres nagyságrendű leépítésekre és mély átalakításra készül.
Megszólalt az Opus elnöke a részvény zuhanásáról - Semmivel sem ér kevesebbet a cég
Túlzott és érzelmi alapú reakciónak tartja az Opus részvényének bezuhanását Vida József. Az Opus Global elnöke szerint a befektetők politikai változásokat áraztak a papírba, miközben a vállalat fundamentumai szerinte nem indokolnak ekkora esést. A cégvezető úgy látja, hogy az Opus hosszú távú értékét egy kormányváltás sem változtatja meg érdemben.
Újabb amerikai támadás jöhet Iránban, kilőtt az olajár!
Újabb sokkot kaptak a piacok, miután az olajár közel négyéves csúcsra ugrott a közel-keleti konfliktus eszkalációjától való félelmek miatt. Donald Trump lapértesülések szerint újabb iráni katonai támadást készíthet elő.
Lefordulás Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,51 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,74 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,63 százalékot eshet, a CAC 1,7 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,65 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,26 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,27 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét legsűrűbb napja, amikor egyszerre érkeznek kulcsadatok Magyarországról és a világgazdaságból: itthon az első negyedéves GDP-adat, a külkereskedelmi mérleg és a népmozgalmi adatok jelennek meg, míg nemzetközi szinten Japán és Kína ipari és beszerzésimenedzser-indexei érkeznek, valamint az európai nagy gazdaságok – Franciaország, Németország és az eurózóna – GDP- és inflációs számai adnak képet az európai konjunktúra állapotáról. Emellett kamatdöntést tart a Bank of England és az Európai Központi Bank is, az Egyesült Államokban pedig egyszerre publikálják a GDP-adatot, a Fed által leginkább követett pénzromlási mutatót, a PCE-inflációt, a személyi jövedelmeket és kiadásokat, valamint a munkanélkülisegély-kérelmeket.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 94,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 861,81
|-0,6%
|-1,3%
|8,2%
|1,7%
|20,6%
|43,5%
|S&P 500
|7 135,95
|0,0%
|0,0%
|12,0%
|4,2%
|28,3%
|69,4%
|Nasdaq
|27 186,99
|0,6%
|0,9%
|17,5%
|7,7%
|39,1%
|94,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 917,46
|0,0%
|0,6%
|12,3%
|19,0%
|67,2%
|106,2%
|Hang Seng
|26 111,84
|1,7%
|-0,2%
|4,6%
|1,9%
|18,6%
|-10,9%
|CSI 300
|4 810,35
|1,1%
|0,2%
|6,8%
|3,9%
|27,4%
|-6,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 954,56
|-0,3%
|-1,0%
|7,4%
|-2,2%
|6,8%
|58,1%
|CAC
|8 072,13
|-0,4%
|-1,0%
|4,8%
|-0,9%
|6,8%
|28,1%
|FTSE
|10 213,11
|-1,2%
|-2,5%
|2,5%
|2,8%
|20,7%
|46,7%
|FTSE MIB
|47 796,03
|-0,5%
|0,0%
|10,2%
|6,3%
|26,2%
|96,9%
|IBEX
|17 642,8
|-0,7%
|-2,0%
|5,0%
|1,9%
|32,0%
|100,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 633,8
|-0,2%
|-2,7%
|9,0%
|19,5%
|42,8%
|203,8%
|ATX
|5 833,94
|0,9%
|0,4%
|10,7%
|9,5%
|42,4%
|78,8%
|PX
|2 592,31
|-0,2%
|-1,9%
|4,4%
|-3,5%
|26,7%
|134,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 730
|-0,5%
|-1,1%
|16,9%
|18,9%
|57,3%
|208,9%
|Mol
|4 044
|0,1%
|-4,5%
|1,3%
|37,6%
|33,9%
|91,5%
|Richter
|12 770
|0,7%
|-4,3%
|7,1%
|29,4%
|17,5%
|46,4%
|Magyar Telekom
|2 482
|-0,3%
|-0,8%
|19,9%
|38,5%
|46,7%
|496,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|110,47
|6,8%
|16,6%
|9,1%
|92,9%
|78,6%
|69,9%
|Brent
|118,23
|6,3%
|15,9%
|4,2%
|94,3%
|83,8%
|72,2%
|Arany
|4 538,09
|-0,8%
|-4,2%
|0,2%
|4,9%
|37,1%
|156,5%
|Devizák
|EURHUF
|365,2500
|0,4%
|0,3%
|-6,2%
|-4,9%
|-9,7%
|1,4%
|USDHUF
|312,1795
|0,4%
|0,4%
|-7,6%
|-4,5%
|-12,1%
|4,9%
|GBPHUF
|422,2549
|0,6%
|0,4%
|-5,9%
|-4,2%
|-11,3%
|1,9%
|EURUSD
|1,1700
|0,0%
|-0,2%
|1,6%
|-0,4%
|2,8%
|-3,4%
|USDJPY
|159,7250
|0,0%
|0,2%
|-0,3%
|1,9%
|12,2%
|46,6%
|GBPUSD
|1,3502
|0,0%
|0,0%
|1,6%
|0,4%
|0,8%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 745
|-0,8%
|-3,1%
|14,1%
|-14,6%
|-19,7%
|41,3%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|1,2%
|3,3%
|-0,1%
|7,2%
|24,9%
|-1 389,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,1
|-0,7%
|1,7%
|-17,6%
|-11,2%
|-11,3%
|118,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: (c) Krunja Photographer All Rights Reserved.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
