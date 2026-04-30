  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: autók helyett rakétaalkatrészek készülhetnek a bajba jutott autóipari óriás üzemében
Üzlet

Portfolio
A Reuters úgy értesült, hogy az izraeli állami tulajdonban lévő Rafael Advanced Defense Systems hadiipari vállalat szándéknyilatkozatot írt alá a Volkswagen vállalattal a német autógyártó nyugat-németországi, osnabrücki üzemének megvásárlásáról.

A Volkswagen csütörtökön jelentette be átfogó terveit a nehézségekkel küzdő személygépjármű-üzletágának átszervezésére. Oliver Blume, a cégcsoport vezérigazgatója egy befektetői konferencián elárulta, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak hadiipari vállalatokkal az osnabrücki üzem jövőjéről.

A Reuters arról értesült: az üzemet meg akarja venni az izraeli Rafael Advanced Defense Systems, a vonatkozó szándéknyilatkozatot alá is írták.

Sem a VW, sem a Rafael nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

A Rafael az izraeli Vaskupola, a Nyíl és a Dávid parittyája lég- és rakétavédelmi rendszerek egyik fő fejlesztője. A tervek szerint a vállalat rakétaalkatrészeket, köztük hajtóműveket gyártana az osnabrücki üzemben. A robbanóanyagokat biztonsági okokból egy különálló létesítményben állítanák elő.

Még több Üzlet

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Nagy emelkedésben az Opus és a 4iG
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility