Váratlan fordulat: autók helyett rakétaalkatrészek készülhetnek a bajba jutott autóipari óriás üzemében

A Reuters úgy értesült, hogy az izraeli állami tulajdonban lévő Rafael Advanced Defense Systems hadiipari vállalat szándéknyilatkozatot írt alá a Volkswagen vállalattal a német autógyártó nyugat-németországi, osnabrücki üzemének megvásárlásáról.

A Volkswagen csütörtökön jelentette be átfogó terveit a nehézségekkel küzdő személygépjármű-üzletágának átszervezésére. Oliver Blume, a cégcsoport vezérigazgatója egy befektetői konferencián elárulta, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak hadiipari vállalatokkal az osnabrücki üzem jövőjéről.

A Reuters arról értesült: az üzemet meg akarja venni az izraeli Rafael Advanced Defense Systems, a vonatkozó szándéknyilatkozatot alá is írták.

Sem a VW, sem a Rafael nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

A Rafael az izraeli Vaskupola, a Nyíl és a Dávid parittyája lég- és rakétavédelmi rendszerek egyik fő fejlesztője. A tervek szerint a vállalat rakétaalkatrészeket, köztük hajtóműveket gyártana az osnabrücki üzemben. A robbanóanyagokat biztonsági okokból egy különálló létesítményben állítanák elő.

Forrás: Reuters / Címlapkép forrása: Reuters