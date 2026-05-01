Hiába a milliárdok, ez önmagában kevés a magyar energetika egyik nagy ígéretéhez

A Jedlik 40 milliárd forintos támogatási kerete lényegében megadja a kezdőlökést: vissza nem térítendő támogatás formájában segíti a biogáz beruházásokat, vagyis alacsonyabb belépőszintet biztosít a szereplőknek. A biometán terjedéséhez viszont kell még egy fontos összetevő is: több évre bankolható, kiszámítható bevétel. Enélkül a legjobban összerakott műszaki koncepció is könnyen a „jó ötlet, nehezen finanszírozható” fiókban végzi.

Amikor a megtérülés volt a termék

A magyar biogáz (magáról a biogázról lásd keretes írásunkat lentebb) története röviden leírható egy finanszírozási tanulsággal: ott épül kapacitás, ahol a bevétel bankolható. A 2000-es évek eleji biogázboom egyik fő oka a KÁT volt:

a kötelező átvétel kiszámítható árat és átvételt adott a termelt villamos energiára.



A beruházási támogatások sokat segítettek az elterjedésben, de a „motor” mégis a tervezhető cash-flow volt, azáltal, hogy a megtermelt villamosenergiát meghatározott időszakon (7-15 év) keresztül vette át a MAVIR Zrt. inflációkövető rögzített áron.

A METÁR-ra való átállás átrendezte ezt a logikát. A technológiasemleges tenderben kizárólag a megtermelt zöld kWh ára lett a döntő, és a leggyorsabb, legkisebb üzemeltetési kockázatú megoldások kerültek előnybe. A napenergia ebben a versenyben természetes fölénybe került; a biogáz rendszerszintű értéke (szabályozhatóság, hulladék- és melléktermék-hasznosítás, agrár-értéklánc) csak korlátozottan – gyakorlatilag egyáltalán nem – kapott árat.

A COVID-19 utáni energiapiaci sokk és a napon belüli árvolatilitás viszont újra felértékelte a szabályozható termelést. Sok nagyfogyasztó – különösen a saját alapanyaggal rendelkező állattartó telepek – újra elővette a biogázt, mert az energiapiaci kitettség kezelése egy korábban nem ismert kulcsfontosságú tényezővé vált. Jellemzően az ilyen gazdaságokban, vállalkozásokban működik igazán

a „nem eladok, kiváltok” logika: helyben termelve nemcsak az energia ára, hanem a hálózati díjak (rendszerhasználati díj, RHD) egy része is megtakarítható.

Mi is a biogáz és hogyan hasznosítható?



A biogáz olyan megújuló energiahordozó, amely szerves anyagok – például trágya, élelmiszeripari melléktermékek vagy szennyvíziszap – oxigénmentes lebontásából keletkezik. Energiatartalmát elsősorban a metán adja, a többi főként szén-dioxid és kisebb mennyiségű szennyező komponens. A biogáz hasznosításának két, gazdaságilag és technológiailag is jól elkülöníthető fő útja van: a helyben történő kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, illetve a biometán előállítása.



A legelterjedtebb megoldás a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (CHP). Ilyenkor a biogáz egy gázmotorba kerül, amely egyszerre termel villamos energiát és hőt. A villamos energia vagy a telephely saját fogyasztását fedezi, vagy – ha a megfelelő műszaki és piaci feltételek adottak – hálózatra táplálható. A hő pedig közvetlenül hasznosítható fűtésre, melegvízre, technológiai hőigényre, esetleg szárításra.



A másik út a biometán előállítása. Ennek lényege, hogy a biogázból eltávolítjuk a szén-dioxidot és a szennyező komponenseket, és a végeredmény földgáz-minőségű metán lesz. A biometán így ugyanabba a felhasználási és szállítási láncba illeszthető, mint a fosszilis földgáz: betáplálható a gázhálózatba, felhasználható ipari gázként, vagy – megfelelő további lépésekkel – közlekedési üzemanyagként is megjelenhet bio-CNG vagy bio-LNG formájában. A biometán tehát a földgáz „zöld párja”: ugyanazt a gázrendszert használja, csak megújuló forrásból származik.

Stratégiai cél: triplázás 2030-ig, óvatos alappályával

A 2030-ig szóló biogáz és biometán akcióterv a kínálati oldal összehangolt piacfejlesztését tűzi ki célul. A dokumentum óvatos alappályával számol, de a kiinduló cél egyértelmű: a jelenlegi nagyságrendről érdemben feljebb lépni, és

2030-ra a biogáztermelést a mostani évi 200 millió köbméter kapacitást a háromszorosára, évi 600 millió köbméterre növelni.

Ez a cél mind alapanyag, mind technológiai oldalról reális. A kérdés inkább az, hogy a szabályozási és piaci környezet képes-e olyan feltételeket teremteni, amelyek mellett a projektek tömegesen átmennek a finanszírozási kapun. Biometánnál ez különösen igaz: a beruházáshoz nem elég a gépészet, kell mögé piac is.

Jedlik: CAPEX támogatás, gyors túligényléssel

A Jedlik Ányos Energetikai Program „Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása” felhívása 40 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatási keretet nyitott meg. A támogatás összege nagy projektnél 200 millió forinttól 5 milliárdig, kisebb (500 m3/h alatti nyers biogáz kapacitású) fejlesztésnél 100-800 millió forintig terjed. A beadási időszak 2025. október 28-án nyílt, és legkésőbb 2026. január 30-ig tartott; a beruházásokat 2028. december 31-ig kell megvalósítani.

Pályázni nem csak új üzem építésére lehetett, hanem meglévő üzemek felújítására is, kapacitásbővítés mellett. Részben ez is magyarázza azt, hogy a korai érdeklődés alapján a forrás iránt komoly az étvágy: a pályázat első szakaszában (2025.10.28-2025.11.27) 39 pályázat érkezett be, összesen több mint 60 milliárd forint támogatási igénnyel. Ez egyértelmű jelzés: sok projekt áll rajtvonalon, de az egyelőre megválaszolatlan,-hogy melyekből lesz ténylegesen üzem.

A támogatás tehát megvan. A következő lépés már nem pályázati, hanem projektlogikai jellegű: melyik típusú fejlesztés tud gyorsabban és biztosabban „üzemmé válni”?

Miért lesz a „villanyos” biogázprojektekből nagyobb arányban működő üzem?

A biogáztermelés alfája és omegája az alapanyag. Ezek az anyagok lehetnek állati trágyák, növényi melléktermékek vagy éppen lejárt szavatosságú élelmiszerek: a lényeg, hogy egy teljesen zárt rendszerben, oxigénmentes környezetben képződjön belőlük biogáz. A Jedlik-nyertesek között ezért

azok a projektek fognak nagyobb arányban megvalósulni, amelyek mögött stabil alapanyag-bázis és stabil felhasználás áll

- tipikusan saját alapanyag, valamint saját energiaigény mellett.

Saját alapanyag: ha a telepen vagy az üzemben megvan a folyamatos, kiszámítható alapanyag, a legnagyobb működési kockázat eleve alacsonyabb.

ha a telepen vagy az üzemben megvan a folyamatos, kiszámítható alapanyag, a legnagyobb működési kockázat eleve alacsonyabb. Saját fogyasztás: „nem eladok, kiváltok”: a bevétel egy része számlakiváltásként, stabil megtakarításként jelenik meg.

„nem eladok, kiváltok”: a bevétel egy része számlakiváltásként, stabil megtakarításként jelenik meg. Alacsonyabb piaci kitettség: a villamos energia önköltségi ára jól kalkulálható; kisebb a prémium- és tanúsítványkitettség.

a villamos energia önköltségi ára jól kalkulálható; kisebb a prémium- és tanúsítványkitettség. Üzemeltetési rutin: aki felújításra pályázott és ma is termel, gyorsabban bővít vagy korszerűsít, mert a biológia és a karbantartás számára nem ismeretlen terep.

aki felújításra pályázott és ma is termel, gyorsabban bővít vagy korszerűsít, mert a biológia és a karbantartás számára nem ismeretlen terep. Hőhasznosítás: a hulladékhő hasznosítása nemcsak kötelező elem a pályázatban, de a beruházók elemi érdeke, hiszen ezzel több érték jön ki ugyanabból a molekulából.

a hulladékhő hasznosítása nemcsak kötelező elem a pályázatban, de a beruházók elemi érdeke, hiszen ezzel több érték jön ki ugyanabból a molekulából. Rugalmasság: hálózatra termelés esetén a csúcsidőszakok jobb árazása és a rugalmassági szolgáltatások extra bevételi lábat adhatnak, amennyiben persze a szabályozási környezet ezt érdemben megnyitja.

Ezek a tényezők együtt azt jelentik, hogy

a villamosenergia- és hőtermelésre optimalizált biogázprojektek finanszírozhatósági küszöbe alacsonyabb.

A beruházó és a finanszírozó bank számára a cash-flow itt jellemzően érthetőbb: nem tanúsítványárra, hanem a meglévő energiaköltség megtakarítására és az üzemszerű termelésre épül.

Biometán: miért kérdéses, hány nyertesből lesz üzem?

A biometán – vagyis a biogázból tisztítással előállított, földgáz-minőségű metán – stratégiai termék. Betáplálható a gázhálózatba, így papíron képes csökkenteni az importkitettséget: ugyanabba a rendszerbe kerül, ahol ma a fosszilis földgáz dominál.

A szűk keresztmetszet mégsem a technológia. Az upgrading Európában régóta bevált, ipari léptékben kipróbált megoldás; berendezést ma már több gyártó is „dobozos”, skálázható formában szállít.

A kérdés valójában az, hogy miből lesz a bevétel, és mennyire kiszámítható.

A biometánnál a „molekula ára” jellemzően csak a bázis. A megtérülést sokszor a zöld értéket pénzzé tevő prémiumok és tanúsítványok adják (eredetigazolás, fenntarthatósági igazolás – GO/PoS jellegű tételek). Csakhogy ezek a piacok ciklikusak és volatilisek: amikor a prémium szűkül, a teljes business case billeg. Banki szemmel ez nem vélemény, hanem finanszírozási tény: az ingadozó bevételt nehezebb „bankolni”, és drágábban lehet rá hitelt kapni, már ha egyáltalán lehetséges.

Ehhez jön a biometán extra „interfész-költsége”: gázminőség, mérés és elszámolás, injektálás, hálózati csatlakozás, üzemeltetői követelmények. Minden interfész idő- és költségkockázat, márpedig egy támogatott, határidős beruházásnál az idő az egyik legdrágább input.

Végül ott a belső verseny. Ugyanaz a nyersanyag sok helyen jobb matekot ad helyben, villanyban és hőben. Ha magas a telephelyi fogyasztás és nagy a hálózati díjteher (RHD), a „helyi kiváltás” azonnali, stabil pénzügyi előny. Ilyenkor a biometán nem a fosszilis földgázzal, hanem a saját biogázos CHP-vel versenyez.

Ebből könnyen levonhatjuk a konklúziót, miszerint

a biometán-projektek sorsa ma Magyarországon ritkán műszaki kérdés. Inkább bevételi és kockázati.



A fejlesztési tapasztalatunk is ezt erősíti: a biogázos irány jellemzően megmarad, a biometános iránynál pedig gyakori a visszalépés, mert nehéz több évre stabil, banki szemmel is védhető üzleti modellt építeni.

Mit üzennek az európai minták? Először piac, utána kapacitás

Európában ott terjedtek el igazán a biometán üzemek, ahol

a beruházás mögé tényleges felvevőpiacot is tettek.

A biometán előállítás úttörői elsősorban Franciaország és Olaszország, ahol kötelező átvételi rendszerrel támogatták meg a beruházókat, de egyben a közlekedési célú biometán felhasználást is szorgalmazták. De ugyanígy pozitív példaként említhető Dánia és az Egyesült Királyság is, ahol szintén egy hosszú távon tervezhető átvételi rendszerrel tették vonzóvá a beruházásokat. A közös nevező nem az volt, hogy mindenki kapott gépet, hanem az, hogy a bevételi oldal kockázatát rendszerszinten csökkentették: hosszabb távú átvételi logika, kiszámítható keretek, a hálózati betáplálás operatív feltételeinek rendezése.

A tanulság itthon is egyszerű: a Jedlik jó kezdés, de önmagában a beruházási támogatás kevés lesz ahhoz, hogy a biometán széles körben elterjedjen. Ahhoz meg kell teremteni hozzá a piacot.

Mitől lehet több sikeres biometán-projekt a Jedlik után?

Ehhez csak néhány tényező, felsorolásszerűen:

Bevétel-stabilizálás: banki szemmel értelmezhető offtake/árpadló jellegű megoldás (nem feltétlenül a régi KÁT újracsomagolása, de többéves kiszámíthatóságot ad).

banki szemmel értelmezhető offtake/árpadló jellegű megoldás (nem feltétlenül a régi KÁT újracsomagolása, de többéves kiszámíthatóságot ad). Standard szerződéses keretek: prémium- és tanúsítványkockázatok (GO/PoS) kezelése, felelősségek tisztázása, transzparens elszámolási rend.

prémium- és tanúsítványkockázatok (GO/PoS) kezelése, felelősségek tisztázása, transzparens elszámolási rend. Csatlakozás és engedélyezés: a folyamatok standardizálása, átfutási idő és bizonytalanság csökkentése – különösen a mérés/elszámolás és gázminőség terén.

a folyamatok standardizálása, átfutási idő és bizonytalanság csökkentése – különösen a mérés/elszámolás és gázminőség terén. Projektminőség: alapanyag-biztosítás, OPEX-realizmus, üzemeltetési kompetencia – mert a rossz üzemet a legjobb támogatás sem javítja meg.

alapanyag-biztosítás, OPEX-realizmus, üzemeltetési kompetencia – mert a rossz üzemet a legjobb támogatás sem javítja meg. Fix döntési keret: mikor biometán, mikor „helyi kiváltás” (CHP + hő + RHD hatás), hogy a fejlesztések ne divatból, hanem optimumból szülessenek.

Program és piac

A Jedlik-program most egy valódi beruházási impulzus. A biogázos, villamos- és hőtermelésre optimalizált projektekből jó eséllyel lesz is működő kapacitás, mert a megtérülésük gyakran a saját felhasználásból és a hőintegrációból „adja magát”.

A biometánnál viszont a döntő tényező nem az, hogy olcsóbb lett-e a beruházás, hanem az, hogy létrejön-e a piac:

többéves, bankolható bevételi modellre van szükség, kezelhető prémium- és csatlakozási kockázatokkal.

Ha valóban azt szeretnénk, hogy a biometán elterjedjen Magyarországon, akkor a Jedlik-program mellé ezt is oda kell tenni. A beruházási támogatás egy nagyszerű kezdet, de önmagában még kevés a sikerhez.

Gaál László, a Magyar Megújuló Energia Szövetség főtitkárának véleménye



A Biogáz beruházások összetett projektek. Sok olyan eleme van egy ilyen beruházásnak, aminek térben és időben egy helyen, kedvező formában kell összeállnia. Ilyen például a megfelelő alapanyag bázis hosszútávú biztosítása minőségi és mennyiségi oldalról is, az üzem ideális helyszínnek a kiválasztása, a keletkező biogáz trágya elhelyezésének a megoldása, valamint a keletkező termék - villamos energia vagy gáz - értékesítése és az értékének maximális kihasználása. A beruházók ebben a keretrendszerben próbálják megtalálni a legideálisabb megoldásokat, ami nagyon megnehezíti és időben elnyújtja ezt a folyamatot.



A Jedlik Ányos program biogáz támogatásának köszönhetően sok olyan projekt kerülhet megvalósításra, ahol a megvalósítást könnyebbé teszi a beruházási támogatás, de sok olyan projekt van, ahol nem a beruházási összeg a szűk keresztmetszet, hanem akár az alapanyag akár a keletkező gáz felhasználása. Ebben az esetben jelenthet megoldást az hogyha a biometán akciótervben szereplő célszámokat nemcsak beruházási támogatás formájában dotálná az állam, hanem intézkedéseket hozna annak érdekében hogy a biometán piaca könnyen elérhető legyen úgy a fogyasztók, mint a termelők számára.



Azt látjuk hogy a jedlik pályázat egy fontos és hasznos eleme tud lenni a biometán akcióterv végrehajtásának, viszont szükségesnek látjuk azt kiegészíteni további elemekkel, hogy a kitűzött célokat biztosan el tudjuk érni. Ilyenek lehetnek a biometán kereskedhetőségének a támogatása, vagy a biometán vásárlásának ösztönzése különböző eszközökkel. A Magyar Megújuló Energia Szövetség és a Nemzeti Biometán-Biogáz Zöldenergia Iparági Egyesület (BBE) szoros együttműködésben dolgozik azon, hogy ennek a legmegfelelőbb módját sikerüjön kialakítani. Ebben a munkában a következő fontos lépés lesz két EU szabályzás hazai jogba való átültetése (EU 2024/1789 rendelete (2024. június 13.) és EU 2024/1788 irányelve (2024. június 13.))

