Megint rekordot döntött az Apple
Üzlet

MTI
Rekordbevételről és növekvő nyereségről számolt be az Apple pénteken, amikor ismertette második pénzügyi negyedévének eredményeit.

A bevétel 111,2 milliárd dollár volt a március 28-án zárult negyedévben, ami 17 százalékos növekedés éves összevetésben. A negyedéves adózott eredmény 24,78 milliárd dollárról 29,58 milliárd dollárra ugrott - írták.

A vállalat szolgáltatási árbevétele 26,65 milliárd dollárról 30,98 milliárd dollárra emelkedett, iPhone-eladásai pedig 46,84 milliárd dollárról 56,99 milliárd dollárra nőttek.

A Mac eladásai 8,4 milliárd dollárra emelkedtek az egy évvel korábbi 7,95 milliárd dollárról, míg az iPadek értékesítése 6,4 milliárd dollárról 6,91 milliárd dollárra nőtt. A viselhető eszközök, otthoni eszközök és kiegészítők eladásából 7,9 milliárd dollár bevételük származott, szemben az egy évvel korábbi 7,52 milliárd dollárral.

Az Apple igazgatótanácsa

4 százalékkal több, 0,27 dollár kifizetését engedélyezte, és bejelentette egy 100 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program beindítását is.

