Összeállnak a techcégek az amerikai hadsereggel

A Pentagon bejelentette, hogy hét vezető technológiai vállalattal kötött megállapodást a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásának felgyorsítása érdekében.

Az amerikai védelmi minisztérium pénteken hozta nyilvánosságra, hogy együttműködési megállapodást írt alá a SpaceX-szel, az OpenAI-jal, a Google-lal, az NVIDIA-val, a Reflectionnel, a Microsofttal és az Amazon Web Services-szel. A szerződések elsődleges célja, hogy az Egyesült Államok hadserege mielőbb "MI-központú" haderővé váljon.

A Pentagon közleménye szerint a megállapodások révén a katonák döntéshozatali fölénye minden hadszíntéren megerősödik. Az amerikai védelmi tárca ezzel a lépéssel a technológiai szektor legnagyobb szereplőit vonja be a hadsereg mesterségesintelligencia-képességeinek fejlesztésébe.

Forrás: Reuters

