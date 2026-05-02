A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

A kormányváltás után izgalmas kérdések merülnek fel a hazai tőkepiacon: milyen irányba mozdulhat el a magyar részvény- és devizapiac? Rendezvényünkön szakértőink, köztük Oszkó Péter bemutatják, milyen kilátások várnak a magyar tőzsdére és a forintra, valamint feltárják azokat a területeket, ahol a következő nagy befektetési lehetőségek rejtőzhetnek.
Különleges figyelmet szentelünk annak,
hogyan nyílik meg a magántőke világa a tőzsdén keresztül, és miként válik ez kézzelfogható befektetési lehetőséggé a magyar piacon.
Bemutatjuk az O3 Partners példáján keresztül, hogyan működik egy ritka, private equity-kitettséget kínáló részvénypiaci sztori. A vállalat gyors növekedési pályán van, újabb részvénykibocsátás is várható, a cél pedig a standard kategória elérése a BÉT-en, valamint hosszabb távon az amszterdami tőzsdei bevezetés. Ezzel pedig egy új midcap-sztori formálódhat a BÉT-en.
A rendezvényen megismerheted, hogy miért más a listed GP, mint egy klasszikus alap, és hogyan érhetsz el private equity hozamokat részvényeken keresztül. Szakértőink részletesen bemutatják ezt a különleges befektetési modellt, amely új perspektívákat nyithat meg a magyar befektetők előtt.
Kiemelt témáink:
- Mi vár a magyar piacokra a kormányváltás után?
- Kilátások a tőzsdén és a forintpiacon
- Private equity hozamok a BÉT-en: így szállhatsz be részvényeken keresztül
- Nem ugyanaz a játék: ezért más a listed GP, mint egy klasszikus alap
- O3 Partners – egy különleges midcap-sztori
- Irány az amszterdami tőzsde?
Kinek ajánljuk:
- Magánbefektetőknek
- Gazdasági, pénzügyi elemzőknek
- Vállalatvezetőknek
- Cégtulajdonosoknak
Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztrálj most a konferenciára, és légy részese ennek a különleges eseménynek. Itt tudsz jelentkezni és biztosíthatod a helyedet a magyar tőkepiac jövőjét bemutató rendezvényen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
