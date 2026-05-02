Összeomlott az Egyesült Államok gigantikus légitársasága: egyetlen gépük sem szállhat fel

A miniszter beszámolt arról, hogy a Spirit diszkont légitársaság szombat hajnal óta nem üzemel, ami azt jelenti, hogy egyetlen a flottájához tartozó repülőgép sincs a levegőben, és telefonos ügyfélszolgálata, valamint repülőtéri utaskiszolgáló pultjai sem nyitottak ki.
Közölte, hogy a négy nagy társaság, a United, az American, a JetBlue és a Southwest azon utasok számára, akik jeggyel rendelkeztek, átmeneti időre 200 dollár körüli átlagos áron tesz hozzáférhetővé jegyeket saját járataira.
Arról is beszámolt, hogy a Spirit Airlines alkalmazottai számára könnyített eljárást vezetnek be a működő légitársaságok a munkaerő-felvételi folyamat során, hogy minél többen, minél gyorsabban ismét álláshoz jussanak, legyenek akár pilóták, utaskísérők, vagy a földi kiszolgálószemélyzet tagjai, a telefonos ügyfélszolgálatok munkatársai.
Sean Duffy tagadta, hogy a jelenleg zajló iráni konfliktus, amely az üzemanyag-árak megnövekedésén keresztül anyagi terhet rótt a légitársaságokra,
szerepet játszott volna a Spirit Airline gyors összeomlásában, és azzal érvelt, hogy a cég évek óta bajokkal küzdött, mert üzleti modellje kudarcot vallott, ami miatt többször kért csődvédelmet az elmúlt években.
A miniszter az előző adminisztrációt hibáztatta a kialakult helyzetért, mondván, hogy a Biden-kormányzat nem engedélyezte a Spirit és a JetBlue légitársaságok összeolvadását, ami megelőzte volna az összeomlást.
Elismerte, hogy további diszkont légitársaságok anyagi nehézségeik áthidalására két és fél milliárd dollár segítséget kértek a szövetségi kormányzattól, de úgy vélte, hogy erre egyelőre nincs szükség, megjegyezve, hogy az érintett vállalatok vezetőivel kapcsolatban van.
A Spirit Airlines 2023-ben még az Egyesült Államok hetedik legnagyobb légitársasága volt, és piacvezető a diszkont légitársaságok között. A céget 1964-ben közúti szállítási vállalatként alapították, és 1983-tól kezdet légi szállítási vállalkozásként működni, 1992-ben vette fel a Spirit Airlines nevet.
2025. decemberében a Spirit 131 Airbus 320-as repülőgépet üzemeltetett, amelyek többségét bérelte. A vállalat 2024-ben 44 millió utast szállított, akkor még 200-nál több repülőgéppel.
Címlapkép: A Spirit Airlines repülőgépei a Fort Lauderdale-Hollywood nemzetközi repülőtér kifutópályáján parkolnak 2026. május 2-án, Fort Lauderdale-ben, Floridában. Forrása: Joe Raedle/Getty Images
