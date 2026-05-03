Balesetet szenvedett egy turistabusz Szlovákiában, magyarok is ültek rajta
Oldalára borult egy Horvátországból Lengyelországba tartó, magyarokat is szállító turistabusz vasárnap reggel a szlovákiai Dobronyán. A balesetben tíz ember szenvedett könnyebb sérülést, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba - közölte az Új Szó.

A baleset reggel 8 óra körül történt a Zólyomi járásban. A járművön két sofőr és tizenhat utas tartózkodott. A magyarokon kívül lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok is utaztak a buszon.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek ki a mentőegységek. A hatóságok tájékoztatása szerint

kilenc embert mentőautóval, egy 27 éves lengyel nőt pedig mentőhelikopterrel vittek a besztercebányai kórházba.

Az ellátott személyek mindegyike csak könnyebb sérülést szenvedett.

A rendőrség a mentési munkálatok idejére teljesen lezárta az érintett útszakasz mindkét sávját. A további orvosi ellátást nem igénylő utasok biztonságos elszállításáról a tűzoltóság egy mentesítő járattal gondoskodott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

