Drámai pusztulás a magyar borászatban: a nyolcvanas években láttak utoljára ilyet
Több évtizede nem tapasztalt fagy pusztított az Alföldön május elsején. A rendkívüli hideg a térség szőlőültetvényeinek mintegy nyolcvan százalékán teljes fagykárt okozott. A természeti csapás legalább harmincmilliárd forintos veszteséget jelent a hazai borágazatnak, és családok sokaságát sodorja kilátástalan helyzetbe - írta meg az Agrárszektor.
Koch Csaba, a Hajós-Bajai borvidék elnöke elmondta, hogy a május elsejei időjárás példátlan pusztítást végzett.

A fagy ugyanis egy 86 éves hidegrekordot döntött meg.

Az Alföld több mint 23 ezer hektárnyi szőlőültetvényének jelentős részén a termés teljesen megsemmisült:

  • a Hajós-Bajai borvidék 1800 hektárjából több mint 1500 hektár szenvedett szinte százszázalékos kárt, míg
  • a Kunsági borvidéken ugyanez a pusztítás mintegy 15 ezer hektárt érint a 20 ezerből.

A magyar szőlő- és borágazat éves közvetlen termelési értéke százmilliárd forint körül mozog. Ennek tükrében a mostani harmincmilliárdos kiesés történelmi léptékű veszteségnek számít. Utoljára az 1984–1985-ös télen tapasztaltak az alföldi gazdák hasonló mértékű pusztulást. A tragikus tavaszi fagy drámaian rontja a már amúgy is nehéz helyzetben lévő ágazat kilátásait. Emiatt a termelők, köztük a fiatal borászok is,

joggal aggódnak a jövőjükért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

