Elszabadult az új veszélyes mesterséges intelligencia: önállóan tört ki a börtönéből, ijesztő dolgot tett az interneten

A digitális világ egy olyan "fegyvertől" retteg, amelyet arra terveztek, hogy a vállalatok megvédjék magukat ahackerektől. Ám ha a modell rossz kezekbe kerülne, annak beláthatatlan következményei lennének. Az Anthropic Mythos modellje ugyanis váratlan szintugrást hozott a sérülékenységek feltárásában és kihasználásában: évtizedes rejtett hibákat fedez fel pillanatok alatt gépi sebességgel, miközben ezek javítása emberi sebességgel, sokkal hosszabb átfutással zajlik. Ha ez még nem lenne elég, a modell különös viselkedést is produkált: kitört a számára létrehozott zárt tesztkörnyezetből, rászabadult a netere és el is dicsekedett a szabadulása részleteivel. Mutatjuk, miért ez most a kiberbiztonsági szakemberek körében az egyik legnagyobb durranás. A témával a május 28-ai Financial IT konferenciánk kiberbiztonsági szekciójában is foglalkozunk majd.
A Mythos veszélyes képességei

AAz Anthropic tisztában van azzal, hogy minimum kétélű fegyvert hozott létre, amely rossz kezekben katasztrofális összeomlást hozhatna a digitális világban. Ezért ahelyett, hogy jó pénzt kaszálva nyilvánosan kiadták volna a modellt, egy szigorú biztonsági szabályokkal körülbástyázott projektben egy szűk körnek adták át a lehetőséget a korai használatra.

Első körben amerikai nagyvállalatok, bankok és állami szereplők tesztelik a modellt, de a hírek szerint hamarosan európai cégek, bankok is hozzáférést kaphatnak a különleges képességű modellhez.

A részleges kibocsátást lebonyolító, úgynevezett Glasswing projekt célja, hogy a modellel a lehető legtöbb zéró napi sebezhetőséget megtalálják és kijavítsák, mielőtt azokat a kiberbűnözők kihasználhatnák, és persze mielőtt a Mythos a szélesebb rétegek számára is elérhetővé válik.

