Enyhít a repülőtéri le- és felszállási jogok szabályozásán a brit kormány

Enyhíti a repülőtéri le- és felszállási jogok (résidő, slot) kiosztási szabályozásának szigorát a brit kormány az üzemanyagpazarlás csökkentése végett.

A londoni közlekedési minisztérium vasárnap ismertetett intézkedésének előzményeként Irán az ellene indított amerikai-izraeli hadműveletek kezdete után lezárta a Hormuzi-szorost, a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át.

Ennek nyomán a nemzetközi iparági szervezetek repülőgépüzemanyag-hiány kialakulásának lehetőségére hívták fel a figyelmet. A brit közlekedési minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában nincs hiány repülőgép-üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk nyári utazási terveiket.

Ezzel együtt is azonban a brit kormány olyan készenléti terveket dolgoz ki, amelyek csökkentik az utolsó pillanatban bejelentett járattörlések kockázatát, arra az esetre, ha a közel-keleti konfliktus miatt mégis jelentősebb ellátási fennakadás alakulna ki - fogalmaz a brit közlekedési tárca.

Ezeknek az intézkedési terveknek a központi eleme az, hogy

a légitársaságok összevonhatnak járatokat olyan útvonalakon, amelyeken naponta több repülőgépet is közlekedtetnek.

A minisztérium szerint ezzel elkerülhető, hogy a légitársaságok a slotok megőrzése végett olyan járatokat üzemeltessenek, amelyeken egy-egy adott napon jelentős számú férőhely marad kihasználatlanul, így az üzemanyagpazarlás is csökkenthető.

A vasárnap bejelentett szabályozási enyhítés révén lehetővé válik a légitársaságok számára az is, hogy

előre tervezett módon visszaadhassanak bizonyos számú fel- és leszállási jogot ezek végleges elveszítésének kockázata nélkül.

A brit szabályozás alapján a légitársaságoknak kiosztott le- és felszállási jogok évente megújulnak, de ennek feltétele az, hogy egy-egy légitársaság ezeknek a repülőtéri slotoknak legalább a 80 százalékát kihasználja, ellenkező esetben az adott résidőre más légitársaságok is bejelenthetik az igényüket.

Ennek elsősorban az olyan rendkívül forgalmas, kapacitásaik határán járó repülőterek esetében van igen nagy jelentősége, mint a londoni Heathrow, ahol több tízmillió fontba kerülnek a le- és felszállási jogosultságok.

A slotok kiosztását szabályozó független brit cég, az Airport Coordination Limited (ACL) már a múlt hónap végén megállapodott a brit kormánnyal arról, hogy a légitársaságok nem veszítik el repülőtéri résidőiket, ha esetleges üzemanyaghiány miatt nem tudják ezeket kihasználni.

A londoni közlekedési tárca által vasárnap ismertetett újabb intézkedés még tovább enyhíti a szabályozás szigorát azzal, hogy a légitársaságok

üzemanyagtakarékosság céljából önként, előre tervezetten vissza is adhatnak bizonyos számú slotot, anélkül, hogy ezeket elveszítenék.

A London nyugati határában működő Heathrow - a legforgalmasabb brit repülőtér - évente átlagosan 475 ezer járatot fogad és indít, éves utasforgalma megközelíti a 84 milliót.

A hatósági szabályozás évi 480 ezerben határozza meg a repülőgépmozgások lehetséges legmagasabb számát, vagyis Heathrow-n alig van tartalékkapacitás, így egy-egy elvesztett slot gyakorlatilag pótolhatatlan.

