Kigyulladt egy kisbusz, teljesen lezárták az M5-ös autópályát
MTI
Kigyulladt menet közben, és teljes egészében égett egy kisbusz vasárnap délután az M5-ös autópálya 39-es kilométerszelvényénél, Inárcsnál.

A baleset miatt teljesen lezárták az utat

- közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Csámpai Attila tűzoltó őrnagy elmondta: személyi sérülés nem történt. Hozzátette: a dabasi tűzoltók dolgoznak a helyszínen.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

