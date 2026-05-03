Repülőgépjáratok összevonására készülnek az egyre súlyosabb kerozinválság miatt

A terv értelmében
a légitársaságok összevonhatnák azokat a járataikat, amelyek ugyanazon a napon és ugyanarra a célállomásra közlekednek.
Az utasokat ilyenkor időben átfoglalnák egy hasonló járatra. Ezzel elkerülhetők a repülőtéri késések és az utolsó pillanatban bejelentett járattörlések. Emellett a légitársaságok büntetlenül visszaadhatnák a fel nem használt résidőiket, így azokat nem veszítenék el a következő szezonban.
A közel-keleti háború február 28-i kitörése óta blokád alatt álló Hormuzi-szoros miatt a kerozinellátás egyre komolyabb logisztikai kihívást jelent Európa számára. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) árfigyelője szerint az április 24-ével záruló héten a repülőgép-üzemanyag átlagára hordónként 179 dollárra ugrott. Ez az árszint már jóval meghaladja a háború előtti szintet.
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy cége az üzemanyag-szükségletének 80 százalékát fedezeti ügyletekkel biztosította be. Ugyanakkor "tényleges csődöket" jósolt más légitársaságoknál, ha a kerozin ára nem csökken. Az amerikai diszkont légitársaság, a Spirit Airlines szombaton be is szüntette a működését. A cégnek nem sikerült megállapodnia a kötvénytulajdonosaival, és a Trump-kormányzattól várt mentőcsomag sem valósult meg.
A brit kormány közleménye szerint az intézkedések célja kettős. Egyrészt szeretnék elérni, hogy a családok nagyobb bizalommal tervezhessék meg a nyári utazásaikat. Másrészt a légitársaságok így sokkal reálisabb menetrendet állíthatnak össze. A szabályozás egyúttal megakadályozná az alacsony kihasználtságú járatok indítását, amivel csökkenthető a félüres gépek okozta üzemanyag-pazarlás.
Heidi Alexander közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros lezárása óta a kormány napi szinten figyeli az üzemanyag-ellátást. Ennek során szorosan együttműködnek a légitársaságokkal, a repülőterekkel és a beszállítókkal is. Mind a minisztérium, mind az Airlines UK szakmai szövetség megerősítette, hogy jelenleg nincs azonnali ellátási probléma a brit piacon.
