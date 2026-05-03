  • Megjelenítés
Repülőgépjáratok összevonására készülnek az egyre súlyosabb kerozinválság miatt
Üzlet

Repülőgépjáratok összevonására készülnek az egyre súlyosabb kerozinválság miatt

Portfolio
A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára - jelentette a CNBC.

A terv értelmében

a légitársaságok összevonhatnák azokat a járataikat, amelyek ugyanazon a napon és ugyanarra a célállomásra közlekednek.

Az utasokat ilyenkor időben átfoglalnák egy hasonló járatra. Ezzel elkerülhetők a repülőtéri késések és az utolsó pillanatban bejelentett járattörlések. Emellett a légitársaságok büntetlenül visszaadhatnák a fel nem használt résidőiket, így azokat nem veszítenék el a következő szezonban.

A közel-keleti háború február 28-i kitörése óta blokád alatt álló Hormuzi-szoros miatt a kerozinellátás egyre komolyabb logisztikai kihívást jelent Európa számára. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) árfigyelője szerint az április 24-ével záruló héten a repülőgép-üzemanyag átlagára hordónként 179 dollárra ugrott. Ez az árszint már jóval meghaladja a háború előtti szintet.

Még több Üzlet

Elszabadult az új veszélyes mesterséges intelligencia: önállóan tört ki a börtönéből, ijesztő dolgot tett az interneten

Drámai pusztulás a magyar borászatban: a nyolcvanas években láttak utoljára ilyet

Fordulat jöhet az elektromos autózásban Magyarországon, közzétették a mérnöki javaslatokat

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy cége az üzemanyag-szükségletének 80 százalékát fedezeti ügyletekkel biztosította be. Ugyanakkor "tényleges csődöket" jósolt más légitársaságoknál, ha a kerozin ára nem csökken. Az amerikai diszkont légitársaság, a Spirit Airlines szombaton be is szüntette a működését. A cégnek nem sikerült megállapodnia a kötvénytulajdonosaival, és a Trump-kormányzattól várt mentőcsomag sem valósult meg.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott az Egyesült Államok gigantikus légitársasága: egyetlen gépük sem szállhat fel

Végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága, arra kérik az utasokat, el se induljanak

A brit kormány közleménye szerint az intézkedések célja kettős. Egyrészt szeretnék elérni, hogy a családok nagyobb bizalommal tervezhessék meg a nyári utazásaikat. Másrészt a légitársaságok így sokkal reálisabb menetrendet állíthatnak össze. A szabályozás egyúttal megakadályozná az alacsony kihasználtságú járatok indítását, amivel csökkenthető a félüres gépek okozta üzemanyag-pazarlás.

Heidi Alexander közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros lezárása óta a kormány napi szinten figyeli az üzemanyag-ellátást. Ennek során szorosan együttműködnek a légitársaságokkal, a repülőterekkel és a beszállítókkal is. Mind a minisztérium, mind az Airlines UK szakmai szövetség megerősítette, hogy jelenleg nincs azonnali ellátási probléma a brit piacon.

Kapcsolódó cikkünk

Döntött az OPEC+ az olajkitermelésről, de az iráni konflikus mindent felülírhat

Fogalmuk sincs Európában, mennyi üzemanyagunk maradt még a fenyegető háború árnyékában

Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után

A Ryanair vezére szerint európai légitársaságok mehetnek csődbe

Elárulta a Wizz Air vezetője, lesz-e elég kerozin a nyári csúcsidőszakban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Private equity hozamok a magyar tőzsdén részvényekkel? - Mutatunk egy új lehetőséget
Kiakadt Magyar Péter Karácsony Gergely bejelentése miatt
Hiába a milliárdok, ez önmagában kevés a magyar energetika egyik nagy ígéretéhez
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility