Szokatlanul korán pusztítanak az erdőtüzek két európai országban
MTI
Jelentős erdőtüzek okoztak károkat a május elsejei hosszú hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehországban.

Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének - derül ki a német hatóságok közléséből.

A brandenburgi Jüterbog egykori katonai gyakorlótéren pénteken keletkezett tűz, amely vasárnapra már 110 hektárra terjedt ki. Antje Wurz, a tulajdonos Vadon Alapítvány ügyvezető testületének tagja közölte, hogy az erős szél miatt a tűz további terjedésével számolnak a térségben, amely jelenleg természetvédelmi terület. "Rendkívüli, hogy az év elején ilyen korán ekkora erdőtűz legyen" - mondta az erdész végzettségű Wurz. Tovább nehezítik a tűz oltását az időnkénti robbanások az egykori katonai gyakorlótéren, ahol még számos lőszer maradt szerteszét.

Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szintén több erdő-, illetve bozóttűzhöz riasztották a hétvégén a tűzoltókat. Ezek többségét szombatra sikerült ellenőrzés alá vonni, a hatóságok drónokkal kutatnak a további tűzfészkek után. Erdőtüzek égtek Rajna-vidék-Pfalz és Hessen tartományokban is, utóbbiban a rendőrség szerint a gyújtogatás gyanúja is felmerült.

Szászország német tartomány határának közelében, Csehországban is erdőtüzek dúltak, amit a szárazság is elősegített. Ott mintegy 500 tűzoltó dolgozik az oltáson a Ceské Svycarsko nemzeti parkban, munkájukat hét helikopter is segíti vízszórással. A tűz szombat délután Jetrichovice településen tört ki. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A rendőrség lezárta az utakat, és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet, és ne akadályozzák a hatóságok munkáját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

