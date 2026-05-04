A korábbi mélyrepülés után feltámadt a Tesla Európában

A világ legértékesebb autógyártója 2025-ben elveszítette európai piaci részesedésének közel felét. Ezt az erősödő verseny, az új modellek hiánya, valamint az Elon Musk politikai szerepvállalása miatti vásárlói ellenérzések okozták.
Idén azonban markáns fordulat rajzolódik ki.
A Tesla eladásai erőteljesen visszapattantak az alacsonyabb bázisnak és az iráni háború nyomán megugró benzináraknak köszönhetően. Egyre több vásárló keres ugyanis alternatívát a belső égésű motorral szerelt járművek helyett.
Az áprilisi forgalomba helyezési adatok szerint a márka eladásai jelentősen megugrottak az egy évvel korábbihoz képest. Svédországban 111, Dániában 102, Franciaországban pedig 112 százalékos volt a növekedés. Hollandiában 23 százalékos bővülést mértek. Ezzel szemben Spanyolországban 47, Norvégiában pedig 61 százalékos visszaesést könyveltek el.
Andy Leyland, az SC Insights ellátásilánc-elemző cég társalapítója szerint az európai elektromosautó-eladások idén várhatóan tovább emelkednek. Ezt az új modellek, a javuló műszaki paraméterek és a magas üzemanyagárak együttesen hajtják. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a havi forgalomba helyezési adatok erősen függnek a gyárakból érkező szállítmányok ütemezésétől. A tengeri fuvarozás sajátosságai miatt egyes hónapokban kiugróan magas vagy alacsony számok is előfordulhatnak.
Rico Luman, az ING Research vezető közgazdásza szerint április volt az első olyan hónap, amikor a magas üzemanyagárak tisztán kimutatható hatást gyakoroltak a tisztán elektromos autók eladásaira. Az elektromos járművek részaránya az európai újautó-piacon az idei első negyedévben 20,5 százalékra emelkedett a tavalyi 13,2 százalékról.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
