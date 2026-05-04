A Tisza visszautalt Wáberer Györgynek 100 millió forintot, aki rögtön tovább is küldte

A nézeteltérést egy korábbi interjú okozta. Ebben Wáberer úgy fogalmazott, hogy másfél éve támogatja a Tiszát. Magyar Péter ezt követően utánanézett a tranzakcióknak. Közölte, hogy a pénzügyi segítség valójában csak a választás előtt öt nappal érkezett meg a párt számlájára. A támogatás öt darab húszmilliós utalás formájában teljesült.

A vállalkozó erre reagálva pontosított. Kifejtette, hogy kezdetben nem anyagilag állt a Tisza programja mellett. A 100 millió forintot pedig azért közvetlenül a választások előtt utalta el, mert akkor vállalta fel nyíltan a politikai állásfoglalását.

Valójában nem azt mondtam az interjú során, hogy másfél éve anyagilag támogattam a Tisza Pártot, hanem azt, hogy ebben az időszakban a Tisza programját támogattam

Magyar Péter a jelentős összeg visszautalását azzal indokolta, hogy el akarják kerülni a párt oligarchákhoz kötésének látszatát. Emellett nem szeretnék, ha bárki önmarketingre vagy előnyszerzésre használná a támogatás tényét.

Wáberer György a visszakapott 100 millió forintot már tovább is utalta Iványi Gábor metodista lelkész közösségének.

Ezt kifejezetten azzal a céllal tette, hogy segítsen újraindítani a Fidesz által bezáratott tizenhárom oktatási központjukat.

A nagyvállalkozó visszautasította az oligarcha megnevezést. Hangsúlyozta, hogy ő egy üzletember. Bízik benne, hogy a leendő kormány nem bélyegez meg senkit pusztán azért, mert az elmúlt tizenhat évben a gazdasági életben tevékenykedett.

Hozzátette, hogy nem kezdeményezett találkozót Magyar Péterrel vagy a leendő kormánytagokkal, és ez nem is áll szándékában. Ugyanakkor jelezte: ha szakpolitikai kérdésekben kíváncsiak a véleményére, szívesen megosztja a tapasztalatait.

Wáberer nyílt politikai szerepvállalását egyébként éppen egy Iványi Gábortól származó gondolat indította el. Amikor a lelkész arról beszélt, hogy "gyávák vagyunk", az üzletember úgy érezte, nem maradhat tovább csendben. Meglátása szerint a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen a változás. Ezt a folyamatot egyenesen az 1989-es rendszerváltásnál is jelentősebbnek tartja.

