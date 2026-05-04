Akadoztak a nagy átutalások Magyarországon, a központi rendszer lassult le - Megszólalt a Giro

UPDATE: Giro közleményben reagált a hírekre, azt írták:
"A GIRO által üzemeltetett egyik szolgáltatás, az IG2-es elszámolási platformnál nem tervezett, átmeneti szolgáltatáslassulás volt tapasztalható a jellemzően a 20 millió forintot meghaladó egyedi tranzakciók és csoportos utalásokra használt rendszerünkben, a bankok közötti elszámolásoknál. A lassulásról valamennyi pénzforgalmi partnerünket tájékoztattuk. Ügyfeleink folyamatosan küldhették be a tranzakciókat, melyek elszámolása kizárólag az IG2 platform ügyleteinél ma reggel 7-14 óra között átmenetileg meghaladta a vállalt időintervallumot. A szolgáltatás színvonalát a nap folyamán rendeztük. Fontos kiemelni, hogy a lassulás sem a GIRO által üzemeltetett KVR csalásmegelőző rendszert, sem az azonnali átutalási platformot nem érintette."
A hosszú hétvége utáni első munkanapon a bankok, a fizetési szolgáltatók és a vállalatok arra lettek figyelmesek, hogy a partnereiktől várt nagyobb összegek nem érkeznek meg.
A hazai utalásokat kezelő infrastruktúrából kizárólag az azonnali fizetési rendszer (AFR) üzemel hibátlanul.
Ez a hálózat a 20 millió forint alatti tételeket másodpercek alatt továbbítja.
A leállás az éjszakai, valamint a napközbeni nagyobb utalásokat elszámoló InterGiro1 és InterGiro2 rendszereket érinti.
Bár a hálózatot működtető GIRO Zrt. egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást, több pénzintézet is megerősítette a hiba tényét. Az OTP Bank mobilalkalmazása már figyelmezteti az ügyfeleket a fennakadásra. Az értesítés szerint egy külső szolgáltató hibája miatt átmenetileg szünetelnek az azonnali rendszeren kívüli, nagyobb összegű vagy időzített tranzakciók.
A munkabérek és egyéb nagy összegű utalások csúszásáért tehát nem a küldő felek a felelősek. A pénzek a központi elszámolóház rendszerében akadtak el. Megkérdeztük a Girót az ügyről, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Mi az az InterGIRO 1 és InterGIRO 2?
Az InterGIRO 1, vagy köznapi nevén éjszakai elszámolási rendszert az előre látható időpontban esedékes tranzakciók elszámolására használják, ma már csak leginkább a kincstári, állami kifizetésekre, nagy csomagban beadott utalásokra használják.
Az InterGIRO 2 rendszer a lakossági tranzakciók nagy volumenét kezelő Azonnali Fizetési Rendszer elődje, amellyel az AFR létrehozása előtt napközben lehetett utalni, először 4, 2, majd 1 óránkénti elszámolási ciklusokkal. Ide kerülnek azok a lakossági átutalások is, amelyek az AFR 20 milliós korlátjánál magasabbak.
