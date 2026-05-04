Betört a mesterséges intelligencia a Forma-1-be: már versenystratégiát alakít és döntéseket javasol

A mesterséges intelligencia a Forma–1 világát is meghódítja, a techcégek ma már nem csupán egyszerű szponzorként, hanem stratégiai partnerként vannak jelen a sportágban. Az AI-alapú megoldások a versenystratégia kialakításában, a mérnöki döntéshozatalban és a szigorú költségvetési plafon betartásában is kulcsszerepet játszanak.

az elmúlt hat hónapban nyolc új, mesterséges intelligenciához kapcsolódó partnerséget kötöttek a Forma–1-ben.

A technológia mostanra az istállók legnagyobb kiadási kategóriájává vált, a tavalyi szezonban ezek a költések 41 százalékkal, mintegy 769 millió dollárra nőttek.

A dohánycégek egykori uralmát mára a techóriások vették át a versenyautók festésén, ám ezek az együttműködések jóval túlmutatnak a reklámfelületeken. A Williams például az Anthropic-kal és annak Claude modelljével dolgozik együtt. Peter Kenyon, a csapat tanácsadója szerint a partner aktívan segíti az istállót a mindennapi működésben és a versenystratégiában. A mesterséges intelligencia által biztosított hatékonyság emellett elengedhetetlen a folyamatosan változó szabályozások és a jelenleg 215 millió dolláros költségvetési plafon betartásához is.

A mesterséges intelligencia forradalmasította az adminisztratív feladatokat és a sportszabályzatok értelmezését. Ennek köszönhetően a mérnökök a korábbinál sokkal gyorsabban hozhatnak döntéseket az éles versenyhelyzetekben. Jack Harrington, a Red Bull képviselője szerint az AI az egyszerű keresési funkciókból mára olyan proaktív rendszerré fejlődött, amely konkrét döntési javaslatokkal segíti a csapatot. Ez lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy kizárólag a legfontosabb feladataikra koncentrálhassanak.

A technológiai vállalatok a Forma–1-et saját termékeik bemutatására is használják. Az Aston Martin egy felhőalapú infrastruktúrával foglalkozó céggel, a CoreWeave-vel kötött megállapodást. A McLaren és a Google együttműködésének fókusza pedig mára a Pixel telefonokról a Gemini generatív AI-eszközre helyeződött át.

Maga a Forma–1 mint szervezet is magáévá tette az új technológiát. Az Amazon Web Services (AWS) partnerségével generatív AI-t használnak az élő televíziós közvetítések során, idén pedig a montreali futam trófeájának megtervezéséhez is ezt hívták segítségül. A 2022 óta hivatalos partnerként jelen lévő Lenovo informatikai vezetője, Arthur Hu szerint a Forma–1 folyamatosan igényli a legújabb technológiákat. A vállalat mesterséges intelligenciával felszerelt eszközei a futamok zökkenőmentes lebonyolítását, a távmunkát és a hatékonyságot is magasabb szintre emelték ebben a kiemelten műszaki fókuszú sportágban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Mark Thompson/Getty Images