Donald Trump újabb csapást mér az európai autógyártókra, esnek is a részvények

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy

a héten 15-ről 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és teherautók vámját.

Döntését azzal indokolta, hogy szerinte a blokk nem tartotta be a korábbi kereskedelmi megállapodást.

A bejelentés leginkább a német autógyártókat viselte meg. A BMW és a Mercedes árfolyama több mint 2 százalékot,

a Porschéé 2,5, a Volkswagené pedig 1,5 százalékot esett.

A teherautókat gyártó Daimler Truck és a Traton részvényei is enyhén gyengültek, így az európai autóipari szektorindex összességében 1,6 százalékos mínuszba került.

A páneurópai STOXX 600 index, valamint a legtöbb regionális részvénypiac – köztük a német DAX – lényegében stagnált az előző heti szerény emelkedés után. A londoni tőzsdén a kereskedés bankszünnap miatt szünetelt.

Forrás: Reuters

