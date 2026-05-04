Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek többségében erősödnek, a midcapek közül pedig a BIF és az Opus mutat komolyabb erősödést.
A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 1,1 százalékos pluszban áll,

így jelenleg 135 324 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 1,6 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 1,1 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 1,1 százalékkal került feljebb. Míg a Richter árfolyama 0,1 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a BIF és az Opus teljesít, míg a leggyengébben az Akko és a MBH JZB indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
