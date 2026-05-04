Emelkedik az olajár, esik a részvénypiac - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Új vezérigazgató az AKKO Investnél
Új vezető kinevezésével gyorsíthatja növekedési terveinek megvalósítását a WING Csoporthoz tartozó AKKO Invest: a társaság Igazgatótanácsa Gerő Jánost nevezte ki vezérigazgatónak. A több mint három évtizedes ingatlanpiaci és vállalati tranzakciós tapasztalattal rendelkező szakember 2003 óta dolgozik a WING Csoportnál. Feladata az AKKO Invest stratégiájának megújítása és további dinamikus növekedésének megalapozása egy olyan integrált ingatlanpiaci szolgáltató felépítésével, amely az organikus fejlődés és akvizíciók révén öt éven belül 100 milliárd forintot meghaladó árbevételt érhet el.
Ugrik az olajár, megint 120 dollár közelíti a Brent
Meredeken emelkednek az olajárak hétfőn, miután az Öböl térségében kiújult feszültségek tovább fokozták az ellátási zavaroktól való félelmeket. A helyzetet egy dél-koreai hajón keletkezett tűz és az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi riasztása is súlyosbította.
Gyengélkedés a tőzsdéken
Esnek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,9 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos gyengült a mai kereskedésben. Az olajár közben tovább emelkedik, a Brent 4 százalékos pluszban van 119 dollárnál.
Eséssel zárt a magyar tőzsde, megütötték a Richtert
Bár a blue chipek nagyrészt emelkedtek ma, a BUX mégis eséssel zárt, részben a Richter gyengélkedése miatt.
Mínuszok Európában
A magyar tőzsde zárásához közeledve mínuszban állnak az európai tőzsdék, a DAX 0,4 százalékot, a Stoxx 600 0,6 százalékot, a CAC-40 1,1 százalékot esett.
Kinyitott Amerika
Felemás elmozdulásokkal kezdik a napot az amerikai indexek, a Dow és az S&P 500 esik, 0,4, illetve 0,1 százalékkal, míg a Nasdaq minimális, 0,1 százalékos pluszban áll.
A választások után gyorsan kifulladt az OTP ralija - Mutatjuk, hol érdemes most beszállni!
Már a választások előtt elkezdték tépni az OTP részvényeit, részben a tiszta győzelmére fogadva. A választások után még volt egy másfél napos rali, azóta viszont lejtmenetben halad az OTP árfolyama, és gyakorlatilag visszaesett a választások előtti szint közelébe. Mutatjuk, hogy hogyan néz ki a technikai kép, mit gondolnak az OTP-ről az elemzők, és azt is, hogy hol érdemes beszállni.
Esik az arany és az ezüst
Esnek ma a nemesfémnek, a negatívra forduló hangulatban az arany se tud ma menedékként szolgálni, 1,6 százalékkal került lejjebb az árfolyam, míg az ezüst 3,4 százalékot veszített értékéből.
Lefordultak az amerikai határidős indexek
Az iráni feszültségek fokozódásával, az olajár emelkedése közepette lefordultak az amerikai határidős indexek, a Dow futures 200 pontos, 0,4 százalékos mínuszban tartózkodik, az S&P 500 0,1 százalékos esést jelez előre.
Felpörgött a magyar tőzsde a választások után
Lendületet vett a Budapesti Értéktőzsde az országgyűlési választásokat követően, az egyik legaktívabb napja volt a budapesti tőzsdének a választást követő kereskedési nap forgalom alapján és nagyot ment a BUX-index is, több mint 10 százalékos emelkedéssel zárta áprilist.
Emelkedik az olajár
Újra emelkedik az olajár, a WTI és a brent is közel 4 százalékos pluszban áll, miután bejelentette Irán, hogy tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára.
Többnyire emelkednek a magyar blue chipek
Az európai tőzsdék inkább esnek hétfőn, a BUX kismértékű pluszban áll a nap felénél.
Bejelentette Irán: tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára – Rakétatalálat érte Trump fregattját
Tüzet nyitott az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest egy amerikai hadihajóra Dzsaszk szigete mellett – írja több közel-keleti hírportál az iráni Farsz hírügynökség tudósítására hivatkozva.
Betört a mesterséges intelligencia a Forma-1-be: már versenystratégiát alakít és döntéseket javasol
A mesterséges intelligencia a Forma–1 világát is meghódítja, a techcégek ma már nem csupán egyszerű szponzorként, hanem stratégiai partnerként vannak jelen a sportágban. Az AI-alapú megoldások a versenystratégia kialakításában, a mérnöki döntéshozatalban és a szigorú költségvetési plafon betartásában is kulcsszerepet játszanak.
Lengyel biztosítóvásárlás a szomszédunkban: gazdát cserél Ukrajna legnagyobb életbiztosítója
Lengyelország legnagyobb biztosítója, a 34%-ban állami tulajdonban lévő PZU megvásárolja a MetLife ukrajnai leányvállalatát. A háború sújtotta ország legnagyobb életbiztosítójára tesz szert ezzel, ami jól illeszkedik Varsó újjáépítési ambícióihoz - jelentette a Bloomberg.
Mi folyik itt? Senki sem tudja, mi lesz Iránban, mégis csúcson az amerikai tőzsdék
Az erős amerikai vállalati eredmények – élükön a technológiai szektorral – háttérbe szorítják a közel-keleti konfliktus miatti részvénypiaci aggodalmakat a Morgan Stanley stratégái szerint - írja a Bloomberg.
Techrészvények az élen, kilőtt a Nokia
A technológiai részvények felülteljesítenek ma az európai tőzsdéken az AI-optimizmus közepette, a Nokia árfolyama 17 éves csúcsra emelkedett, több mint 6 százalékos pluszban áll, míg az SAP közel 2 százalékot menetelt felfelé.
A félvezetőket gyártó STMicroelectronics 4 százalékot emelkedett.
Lefordultak az európai tőzsdék
Többségében lefordultak az európai tőzsdék, az irányadó indexek közül már csak a DAX tartja magát, 0,1 százalékos pluszban. Esik a Stoxx 600, 0,2 százalékot, a CAC-40 pedig 0,5 százalékos mínuszban áll.
Megint emelkedik az olajár
Újra emelkedik az olajár, a WTI és a brent is több mint 2 százalékos pluszban áll, 104, illetve 110,5 dolláron.
Hamarosan újabb AI-részvénybe szállhatunk be: tőzsdére megy az Nvidia versenytársa
Az Nvidia riválisaként számon tartott, AI-chipeket fejlesztő Cerebras Systems hétfőn megkezdi a tőzsdei bevezetését előkészítő roadshow-ját. A vállalat részvényenként 115 és 125 dollár közötti kibocsátási árral számol, a cég teljes értékeltsége így akár a 40 milliárd dollárt is elérheti.
Mol-részvényeket adott el egy igazgatósági tag
Martin Roman, a Mol igazgatóságának tagja 67 200 darab Mol-részvényt adott el április 29-én a budapesti tőzsdén, 4007 forintos átlagáron – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Vegyes mozgások Európában, London zárva
Felemás elmozdulásokkal indul nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 minimális pluszban áll, a DAX 0,2 százalékot erősödött, a CAC-40 0,3 százalékot esett, míg a londoni részvénypiacon nincs ma kereskedés bankszünnap miatt.
Donald Trump újabb csapást mér az európai autógyártókra, esnek is a részvények
Óvatos hangulatban indult a hét az európai tőzsdéken. Míg a befektetők a közel-keleti tárgyalások fejleményeire várnak, az európai autógyártók részvényei komoly nyomás alá kerültek a kilátásba helyezett amerikai vámemelések miatt.
Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek többségében erősödnek, a midcapek közül pedig a BIF és az Opus mutat komolyabb erősödést.
Kilött a dél-koreai tőzsde
Nagyot ment ma reggel a dél-koreai tőzsde, a Kospi index több mint 5 százalékot száguldott és ezzel új történelmi csúcsra ment. A chipgyártók segítettek ma reggel, a Samsung Electronics több mint 5 százalékot, míg a SK Hynix 12 százalékot emelkedett, amit a nagy amerikai technológiai vállalatok múlt heti gyorsjelentései segítettek. A cégek továbbra is öntik a milliárdokat az AI-beruházásokba, ami kedvez a chipgyártóknak.
Megjött a jelzés Amerikából: hatalmas pénzeket öntenek az új technológiába, ki is lőtt az árfolyam
Hétfőn 12 százalékkal ugrott meg az SK Hynix részvényeinek árfolyama, miután az elmúlt napokban az amerikai technológiai óriások megerősítették a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási terveiket.
Meglepő bejelentést tett a korábbi mémrészvény: új versenytársat kaphat az Amazon
A korábban mémrészvényként ismert GameStop nem kötelező érvényű ajánlatot tett az eBay felvásárlására részvényenként 125 dolláros áron, ami mintegy 55,5 milliárd dolláros vállalatértéknek felel meg - írta a Cnbc. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Esik az olajár
Kis esésben van az olajár ma reggel, miután Donald Trump közösségi média-oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok elkezdi átkísérni az öbölben rekedt hajókat a Hormuzi-szoroson.
A WTI 0,9 százalékkal, a brent 0,8 százalékkal került lejjebb.
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, az olajpiaci kockázatok elhalványították a vállalati eredményeket: a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban zárt. Ez azonban elég volt ahhoz, hogy
a Nasdaq és az S&P 500 új történelmi csúcsra menjen.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel többnyire emelkednek, a Hang Seng 1,5 százalékkal került feljebb, míg Tokióban és Sanghajban nem volt kereskedés.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,4 százalékot erősödhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis pluszban állnak, az S&P 500 futures 0,2 százalékot, a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett. A Dow közel stagnál.
Mi várható makro fronton?
A hét eleje az adatok szempontjából még lassan indul be, ma a KSH csak az ipari termelői árak statisztikáját publikálja, míg Nyugat-Európában a kompozit beszerzési menedzserindexek érkeznek. A tengerentúlon a gyáripari megrendelések adhatnak képet a gazdaság aktuális állapotáról, azonban ezeket az adatokat valószínűleg elhomályosítják majd a közel-keleti hírek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 40,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 87,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 499,27
|-0,3%
|0,5%
|6,3%
|3,0%
|21,5%
|46,1%
|S&P 500
|7 230,12
|0,3%
|0,9%
|10,0%
|5,6%
|29,0%
|72,9%
|Nasdaq
|27 710,36
|0,9%
|1,5%
|15,4%
|9,7%
|40,0%
|99,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 513,12
|0,4%
|-0,3%
|10,7%
|18,2%
|63,3%
|106,6%
|Hang Seng
|25 776,53
|0,0%
|-0,8%
|1,9%
|0,6%
|16,5%
|-10,3%
|CSI 300
|4 807,31
|0,0%
|0,8%
|6,2%
|3,8%
|27,5%
|-6,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 292,38
|0,0%
|0,7%
|4,3%
|-0,8%
|8,0%
|60,5%
|CAC
|8 114,84
|0,0%
|-0,5%
|1,7%
|-0,4%
|6,9%
|29,4%
|FTSE
|10 363,93
|-0,1%
|-0,1%
|0,0%
|4,4%
|22,0%
|48,7%
|FTSE MIB
|48 246,12
|0,0%
|1,2%
|5,5%
|7,3%
|28,3%
|99,9%
|IBEX
|17 781
|0,0%
|0,5%
|1,1%
|2,7%
|33,8%
|101,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 788
|0,0%
|-0,1%
|7,6%
|20,5%
|45,1%
|209,8%
|ATX
|5 794,7
|0,0%
|0,7%
|5,8%
|8,8%
|41,4%
|79,6%
|PX
|2 537,88
|0,0%
|-2,4%
|-0,6%
|-5,5%
|25,7%
|130,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 600
|0,0%
|0,0%
|11,7%
|18,5%
|58,3%
|208,8%
|Mol
|4 136
|0,0%
|0,9%
|4,9%
|40,7%
|37,2%
|99,8%
|Richter
|13 070
|0,0%
|0,5%
|8,5%
|32,5%
|21,0%
|52,5%
|Magyar Telekom
|2 456
|0,0%
|-1,4%
|15,3%
|37,1%
|45,5%
|491,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|105,38
|-3,0%
|7,1%
|3,4%
|84,0%
|73,9%
|65,7%
|Brent
|114,15
|0,0%
|8,3%
|12,7%
|87,6%
|83,6%
|69,5%
|Arany
|4 635,24
|0,3%
|-1,8%
|-2,7%
|7,2%
|44,0%
|161,8%
|Devizák
|EURHUF
|361,6900
|-0,8%
|-0,9%
|-5,5%
|-5,8%
|-10,5%
|0,4%
|USDHUF
|307,3636
|-1,1%
|-1,4%
|-6,6%
|-6,0%
|-14,2%
|2,7%
|GBPHUF
|420,6499
|-0,5%
|-0,2%
|-4,5%
|-4,5%
|-11,6%
|1,6%
|EURUSD
|1,1768
|0,3%
|0,5%
|1,2%
|0,2%
|4,3%
|-2,2%
|USDJPY
|156,6850
|0,0%
|-1,8%
|-1,1%
|0,0%
|7,8%
|43,4%
|GBPUSD
|1,3623
|0,3%
|0,9%
|2,2%
|1,3%
|2,5%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 232
|2,5%
|1,0%
|14,9%
|-11,8%
|-19,0%
|35,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,39
|-0,2%
|1,8%
|1,2%
|5,3%
|4,0%
|168,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|0,0%
|0,8%
|1,0%
|4,8%
|22,9%
|-1 324,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,1
|0,0%
|-1,6%
|-12,4%
|-11,2%
|-11,2%
|116,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
