Felpörgött a magyar tőzsde a választások után

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A nemzetközi tőzsdéken a befektetők figyelme elsősorban az amerikai jegybanki kamatdöntésre, a gyorsjelentési szezonra – különösen a technológiai szektorra – és a geopolitikai fejleményekre irányult áprilisban, amelyek összességében vegyes mozgásokat eredményeztek a vezető piacokon. Itthon több hazai tényező is formálta a befektetői hangulatot a kibocsátók 2025. évi üzleti jelentéseinek közzétételein túl. A hónap elején módosult a BUX indexkosár összetétele, amelybe új részvénysorozatként bekerült az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus, így az index immár 18 komponensből épül fel. A súlyozásban továbbra is az OTP Bank (42,55%), a Mol (21,40%) és a Richter Gedeon (18,24%) részvényei domináltak – az április 1-jei adatok szerint.
Az április 12-i, vasárnapi országgyűlési választásokat követően élénk kereskedés indult meg a Budapesti Értéktőzsdén, amely a részvénypiacokon is erősödést hozott. A BUX index ennek hatására emelkedő pályára állt, majd április 15-én elérte eddigi legmagasabb csúcsát, 139 499,37 ponton. A mutató márciushoz viszonyítva végül 10,2 százalékos növekedéssel, 133 787,99 ponton fejezte be az áprilist.
A választásokat követő kereskedési napon, április 13-án 126,8 milliárd forintos forgalom realizálódott a magyar tőzsdén,
amellyel az adott nap a tőzsde történetének legaktívabb időszakai közé került. A havi azonnali részvénypiaci forgalom is kiemelkedően alakult, összesen 814,4 milliárd forintot tett ki, ami napi átlagban 40,7 milliárd forintnak felelt meg, ilyen intenzitásra legutóbb 2007-ben volt példa a BÉT-en.
A legnagyobb, 588,3 milliárd forint értékben az OTP Bank papírjával zajlott a kereskedés áprilisban is, a teljes forgalom több mint 72 százalékát adta. A bankot a Mol és a Richter Gedeon követte: míg az olajvállalat 78,9 milliárd, a gyógyszeripari társaság 74,6 milliárd forintos forgalmat ért el.
A befektetési szolgáltatók versenyében ebben a hónapban is a Wood & Company zárt az első helyen
501,6 milliárd forinttal. A brókercéget a Concorde 424,6 milliárd, az Erste pedig 284,3 milliárd forinttal követte.
A kibocsátói oldalon is bővült a kínálat, miután az Urban Plaza Plus Nyrt. részvényei megjelentek a Standard kategóriában. A társaság a kiskereskedelmi ingatlanpiacon aktív szereplőként csatlakozott a szabályozott piachoz, portfóliójának központi eleme a KÖKI Bevásárlóközpont - áll a BÉT közleményében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vitézy Dávid: meg kell menteni az európai uniós forrásokat
Brüsszelbe utazik.
Betört a mesterséges intelligencia a Forma-1-be: már versenystratégiát alakít és döntéseket javasol
Már nem csak egyszerű szponzorok a techcégek.
Lengyel biztosítóvásárlás a szomszédunkban: gazdát cserél Ukrajna legnagyobb életbiztosítója
Nagy tranzakciót jelentettek be.
Készül a legrosszabbra az Egyesült Államok: rohamtempóban kezdték el felhalmozni a csúcsfegyvert
Felpörgetik a GEM-T-k gyártását.
Alkotmányozási csatározásba kezd a köztársasági elnök a lengyel kormánypártttal
Az EU-források miatti nagytakarítással érvelnek a prezidenciális hatáskörök erősítése mellett.
Mi folyik itt? Senki sem tudja, mi lesz Iránban, mégis csúcson az amerikai tőzsdék
A Morgan Stanely elemzője magyarázatot ad.
Megindult a globális leszámolás a fosszilis tüzelőanyagokkal, de a legnagyobb szennyezők kimaradtak
Közel 60 ország támogatja az önkéntes cselekvési terveket.
Bejelentette Zelenszkij: megcsinálják, amitől Putyin retteg – Benézhetnek a drónok az orosz győzelmi parádéra
Azt mondja, lehet, hogy lesznek váratlan vendégek a moszkvai parádén.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.