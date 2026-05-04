Felpörgött a magyar tőzsde a választások után

A nemzetközi tőzsdéken a befektetők figyelme elsősorban az amerikai jegybanki kamatdöntésre, a gyorsjelentési szezonra – különösen a technológiai szektorra – és a geopolitikai fejleményekre irányult áprilisban, amelyek összességében vegyes mozgásokat eredményeztek a vezető piacokon. Itthon több hazai tényező is formálta a befektetői hangulatot a kibocsátók 2025. évi üzleti jelentéseinek közzétételein túl. A hónap elején módosult a BUX indexkosár összetétele, amelybe új részvénysorozatként bekerült az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus, így az index immár 18 komponensből épül fel. A súlyozásban továbbra is az OTP Bank (42,55%), a Mol (21,40%) és a Richter Gedeon (18,24%) részvényei domináltak – az április 1-jei adatok szerint.

Az április 12-i, vasárnapi országgyűlési választásokat követően élénk kereskedés indult meg a Budapesti Értéktőzsdén, amely a részvénypiacokon is erősödést hozott. A BUX index ennek hatására emelkedő pályára állt, majd április 15-én elérte eddigi legmagasabb csúcsát, 139 499,37 ponton. A mutató márciushoz viszonyítva végül 10,2 százalékos növekedéssel, 133 787,99 ponton fejezte be az áprilist.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A választásokat követő kereskedési napon, április 13-án 126,8 milliárd forintos forgalom realizálódott a magyar tőzsdén,

amellyel az adott nap a tőzsde történetének legaktívabb időszakai közé került. A havi azonnali részvénypiaci forgalom is kiemelkedően alakult, összesen 814,4 milliárd forintot tett ki, ami napi átlagban 40,7 milliárd forintnak felelt meg, ilyen intenzitásra legutóbb 2007-ben volt példa a BÉT-en.

A legnagyobb, 588,3 milliárd forint értékben az OTP Bank papírjával zajlott a kereskedés áprilisban is, a teljes forgalom több mint 72 százalékát adta. A bankot a Mol és a Richter Gedeon követte: míg az olajvállalat 78,9 milliárd, a gyógyszeripari társaság 74,6 milliárd forintos forgalmat ért el.

A befektetési szolgáltatók versenyében ebben a hónapban is a Wood & Company zárt az első helyen

501,6 milliárd forinttal. A brókercéget a Concorde 424,6 milliárd, az Erste pedig 284,3 milliárd forinttal követte.

A kibocsátói oldalon is bővült a kínálat, miután az Urban Plaza Plus Nyrt. részvényei megjelentek a Standard kategóriában. A társaság a kiskereskedelmi ingatlanpiacon aktív szereplőként csatlakozott a szabályozott piachoz, portfóliójának központi eleme a KÖKI Bevásárlóközpont - áll a BÉT közleményében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images