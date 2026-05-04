  • Megjelenítés
Hamarosan újabb AI-részvénybe szállhatunk be: tőzsdére megy az Nvidia versenytársa
Üzlet

Hamarosan újabb AI-részvénybe szállhatunk be: tőzsdére megy az Nvidia versenytársa

Portfolio
Az Nvidia riválisaként számon tartott, AI-chipeket fejlesztő Cerebras Systems hétfőn megkezdi a tőzsdei bevezetését előkészítő roadshow-ját. A vállalat részvényenként 115 és 125 dollár közötti kibocsátási árral számol, a cég teljes értékeltsége így akár a 40 milliárd dollárt is elérheti.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

A technológiai vállalat a tavaly októberben visszavont kérelme után most másodszor is megpróbálkozik a nyilvános részvénykibocsátással. A papírokat a Nasdaq tőzsdén, "CBRS" ticker kód alatt tervezik bevezetni. Iparági információk szerint a folyamat során

akár 4 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhatnak.

A kaliforniai cég elsősorban speciális, nagyméretű chipjeiről ismert. Ezeket kifejezetten a nagy AI-modellek tanításának és futtatásának felgyorsítására fejlesztették ki. Ezzel a megoldással a Cerebras az Nvidia és a piac többi meghatározó hardvergyártójának közvetlen versenytársává lépett elő.

A vállalat pénzügyi helyzete az elmúlt időszakban jelentősen javult. Éves bevétele a korábbi 290,3 millió dollárról 510 millió dollárra ugrott. Emellett sikerült nyereségessé is válnia, a korábbi 9,90 dolláros részvényenkénti veszteséget ugyanis 1,38 dolláros profitra fordította át.

Még több Üzlet

Ursula von der Leyenék eurómilliárdokat öntenének egy gigaprojektbe, de senki sem tudja, kinek épül

Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?

A kibocsátás lebonyolítását a Morgan Stanley, a Citigroup, a Barclays és a UBS vezeti.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Mindenki csak pislog, ez most 2026 legnagyobb ellentmondása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility