Hamarosan újabb AI-részvénybe szállhatunk be: tőzsdére megy az Nvidia versenytársa

A technológiai vállalat a tavaly októberben visszavont kérelme után most másodszor is megpróbálkozik a nyilvános részvénykibocsátással. A papírokat a Nasdaq tőzsdén, "CBRS" ticker kód alatt tervezik bevezetni. Iparági információk szerint a folyamat során

akár 4 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhatnak.

A kaliforniai cég elsősorban speciális, nagyméretű chipjeiről ismert. Ezeket kifejezetten a nagy AI-modellek tanításának és futtatásának felgyorsítására fejlesztették ki. Ezzel a megoldással a Cerebras az Nvidia és a piac többi meghatározó hardvergyártójának közvetlen versenytársává lépett elő.

A vállalat pénzügyi helyzete az elmúlt időszakban jelentősen javult. Éves bevétele a korábbi 290,3 millió dollárról 510 millió dollárra ugrott. Emellett sikerült nyereségessé is válnia, a korábbi 9,90 dolláros részvényenkénti veszteséget ugyanis 1,38 dolláros profitra fordította át.

A kibocsátás lebonyolítását a Morgan Stanley, a Citigroup, a Barclays és a UBS vezeti.

