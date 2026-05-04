Hátborzongató adatokat rejt a négy éve lezuhant Boeing feketedoboza: szándékosan vihették a halálba az utasokat

A 2022 márciusában bekövetkezett katasztrófa Kína évtizedek óta legsúlyosabb légi szerencsétlensége volt, a kínai polgári légiközlekedési hatóság (CAAC) azonban azóta sem adott érdemi választ arra, hogy mi okozta az MU5735-ös járat halálos zuhanását.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) egy közérdekű adatigénylésre válaszolva most nyilvánosságra hozta a repülési adatrögzítőből, vagyis a gép egyik fekete dobozából kinyert információkat. Az NTSB azért vett részt a vizsgálatban, mert a Boeing amerikai gyártmány, a sérült adatrögzítőt a szervezet washingtoni laboratóriumába küldték elemzésre.

Az NTSB jelentése szerint a repülőgép 29 ezer láb (mintegy 8800 méter) magasságban utazórepülést hajtott végre.

Ekkor mindkét hajtómű üzemanyag-elzáró karját egyidejűleg üzemi helyzetből elzárt állásba kapcsolták,

ami miatt a hajtóművek fordulatszáma csökkenni kezdett. A Boeing 737-eseken ezeknek a karoknak az átállításához a pilótának először fel kell húznia azokat. Ez a mechanizmus szinte teljesen kizárja a véletlen működtetés lehetőségét. David Soucie, a CNN repülésbiztonsági elemzője szerint az adatok egyértelműen mutatják, hogy a karokat kézzel állították át közvetlenül a katasztrófa előtt. Emellett semmilyen jel nem utal arra, hogy bárki megkísérelte volna újraindítani a hajtóműveket.

A repülési adatrögzítő 26 ezer láb (körülbelül 7900 méter) magasságban leállt, mivel a hajtóművek leállása miatt a generátorok nem biztosítottak többé áramellátást. Emiatt a zuhanás utolsó pillanatait ez a berendezés már nem rögzítette. A pilótafülke hangrögzítője, vagyis a gép másik fekete doboza azonban egy tartalék akkumulátornak köszönhetően tovább működött. Az amerikai vizsgálók négy hangfelvételt nyertek ki a sérült eszközből, amelyeket továbbítottak a kínai hatóságoknak. Az NTSB saját célra nem tartott meg másolatot ezekről a fájlokról.

Tony Stanton, az ausztrál Strategic Air tanácsadó cég repülési szakértője ugyanakkor óvatosságra intett. Kiemelte, hogy az NTSB dokumentuma nem a végső baleseti jelentés. A dokumentum önmagában nem bizonyítja a szándékosságot, és azt sem fedi fel, hogy pontosan ki állította át a karokat. A szakértő azonban hozzátette, hogy az események sorrendje nagyon nehezen egyeztethető össze egy hagyományos, kettős hajtóműhibával, így a történtek sokkal inkább szándékos emberi beavatkozásra utalnak. A végleges következtetések levonásához elengedhetetlen a hangrögzítő felvételeinek, a teljes, validált adatsornak, valamint a vizsgáló hatóság elemzésének együttes értékelése.

A szándékos beavatkozás gyanúja nem új keletű. A Wall Street Journal már 2022 májusában, a vizsgálatot ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az adatrögzítő szerint emberi parancsok irányították a gépet a halálos zuhanásba. A CAAC korábban tagadta, hogy szándékos cselekményről lenne szó. Előzetes jelentésükben közölték, hogy a személyzet érvényes engedélyekkel rendelkezett, megfelelően kipihent volt, és a repülés napján egészségügyi vizsgálaton is átesett. A hatóság egy 2024-es közleményben ismét hangsúlyozta, hogy sem a repülőgéppel, sem a személyzettel, sem pedig az időjárási körülményekkel kapcsolatban nem találtak problémát. Emellett a lezuhanás előtt a rádiókommunikáció és a légiforgalmi irányítás utasításai sem mutattak semmilyen rendellenességet.

Kínát széles körű kritika éri amiatt, hogy a mai napig nem hozta nyilvánosságra a végső baleseti jelentést, és nem ismertette a fekete dobozok tartalmát. A 2022. március 21-én Kunmingból Kantonba tartó gépen 123 utas és 9 fős személyzet tartózkodott, amikor a repülőgép Vucsou városa felett elvesztette a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással.

