FONTOS Tények és tévhitek a magyar euróról
Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?
Többnyire pozitív a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, a hosszú hétvége után kis emelkedéssel kezdhetnek az európai részvénypiacok is a határidős indexek állása alapján. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, az olajár ma reggel minimálisan esik, a makrogazdasági adatok közül pedig európai beszerzési menedzser indexek és amerikai gyáripari megrendelési statisztikák érkeznek.

Esik az olajár

Kis esésben van az olajár ma reggel, miután Donald Trump közösségi média-oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok elkezdi átkísérni az öbölben rekedt hajókat a Hormuzi-szoroson.

A WTI 0,9 százalékkal, a brent 0,8 százalékkal került lejjebb.

Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, az olajpiaci kockázatok elhalványították a vállalati eredményeket: a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban zárt. Ez azonban elég volt ahhoz, hogy

    a Nasdaq és az S&P 500 új történelmi csúcsra menjen.

  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel többnyire emelkednek, a Nikkei 0,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,5 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 0,1 százalékot erősödött.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,4 százalékot erősödhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kis pluszban állnak, az S&P 500 futures 0,2 százalékot, a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett. A Dow közel stagnál.

Mi várható makro fronton?

A hét eleje az adatok szempontjából még lassan indul be, ma a KSH csak az ipari termelői árak statisztikáját publikálja, míg Nyugat-Európában a kompozit beszerzési menedzserindexek érkeznek. A tengerentúlon a gyáripari megrendelések adhatnak képet a gazdaság aktuális állapotáról, azonban ezeket az adatokat valószínűleg elhomályosítják majd a közel-keleti hírek.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 40,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 87,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 499,27 -0,3% 0,5% 6,3% 3,0% 21,5% 46,1%
S&P 500 7 230,12 0,3% 0,9% 10,0% 5,6% 29,0% 72,9%
Nasdaq 27 710,36 0,9% 1,5% 15,4% 9,7% 40,0% 99,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 513,12 0,4% -0,3% 10,7% 18,2% 63,3% 106,6%
Hang Seng 25 776,53 0,0% -0,8% 1,9% 0,6% 16,5% -10,3%
CSI 300 4 807,31 0,0% 0,8% 6,2% 3,8% 27,5% -6,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 292,38 0,0% 0,7% 4,3% -0,8% 8,0% 60,5%
CAC 8 114,84 0,0% -0,5% 1,7% -0,4% 6,9% 29,4%
FTSE 10 363,93 -0,1% -0,1% 0,0% 4,4% 22,0% 48,7%
FTSE MIB 48 246,12 0,0% 1,2% 5,5% 7,3% 28,3% 99,9%
IBEX 17 781 0,0% 0,5% 1,1% 2,7% 33,8% 101,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 788 0,0% -0,1% 7,6% 20,5% 45,1% 209,8%
ATX 5 794,7 0,0% 0,7% 5,8% 8,8% 41,4% 79,6%
PX 2 537,88 0,0% -2,4% -0,6% -5,5% 25,7% 130,7%
Magyar blue chipek              
OTP 41 600 0,0% 0,0% 11,7% 18,5% 58,3% 208,8%
Mol 4 136 0,0% 0,9% 4,9% 40,7% 37,2% 99,8%
Richter 13 070 0,0% 0,5% 8,5% 32,5% 21,0% 52,5%
Magyar Telekom 2 456 0,0% -1,4% 15,3% 37,1% 45,5% 491,8%
Nyersanyagok              
WTI 105,38 -3,0% 7,1% 3,4% 84,0% 73,9% 65,7%
Brent 114,15 0,0% 8,3% 12,7% 87,6% 83,6% 69,5%
Arany 4 635,24 0,3% -1,8% -2,7% 7,2% 44,0% 161,8%
Devizák              
EURHUF 361,6900 -0,8% -0,9% -5,5% -5,8% -10,5% 0,4%
USDHUF 307,3636 -1,1% -1,4% -6,6% -6,0% -14,2% 2,7%
GBPHUF 420,6499 -0,5% -0,2% -4,5% -4,5% -11,6% 1,6%
EURUSD 1,1768 0,3% 0,5% 1,2% 0,2% 4,3% -2,2%
USDJPY 156,6850 0,0% -1,8% -1,1% 0,0% 7,8% 43,4%
GBPUSD 1,3623 0,3% 0,9% 2,2% 1,3% 2,5% -1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 78 232 2,5% 1,0% 14,9% -11,8% -19,0% 35,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,39 -0,2% 1,8% 1,2% 5,3% 4,0% 168,8%
10 éves német állampapírhozam 3 0,0% 0,8% 1,0% 4,8% 22,9% -1 324,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,1 0,0% -1,6% -12,4% -11,2% -11,2% 116,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Most kiderül, milyen helyzetben kapja meg az országot a Magyar-kormány, közben háborús hírektől félthetjük a befektetéseinket

A múlt hét végére ismét aggasztó hírek érkeztek a Közel-Keletről, az olajár négyéves csúcsra emelkedett, így a következő napokban megint a háborús hírek kerülhetnek előtérbe. Emellett jönnek fontos adatok is, itthon például az áprilisi inflációs statisztika jelenik meg, Amerikából pedig munkaerőpiaci adatok érkeznek, melyekre kiemelten figyelhetnek a befektetők.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

