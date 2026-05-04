Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Esik az olajár
Kis esésben van az olajár ma reggel, miután Donald Trump közösségi média-oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok elkezdi átkísérni az öbölben rekedt hajókat a Hormuzi-szoroson.
A WTI 0,9 százalékkal, a brent 0,8 százalékkal került lejjebb.
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Mi történik a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, az olajpiaci kockázatok elhalványították a vállalati eredményeket: a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban zárt. Ez azonban elég volt ahhoz, hogy
a Nasdaq és az S&P 500 új történelmi csúcsra menjen.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel többnyire emelkednek, a Nikkei 0,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,5 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 0,1 százalékot erősödött.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,4 százalékot erősödhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis pluszban állnak, az S&P 500 futures 0,2 százalékot, a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett. A Dow közel stagnál.
Mi várható makro fronton?
A hét eleje az adatok szempontjából még lassan indul be, ma a KSH csak az ipari termelői árak statisztikáját publikálja, míg Nyugat-Európában a kompozit beszerzési menedzserindexek érkeznek. A tengerentúlon a gyáripari megrendelések adhatnak képet a gazdaság aktuális állapotáról, azonban ezeket az adatokat valószínűleg elhomályosítják majd a közel-keleti hírek.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 40,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 87,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 499,27
|-0,3%
|0,5%
|6,3%
|3,0%
|21,5%
|46,1%
|S&P 500
|7 230,12
|0,3%
|0,9%
|10,0%
|5,6%
|29,0%
|72,9%
|Nasdaq
|27 710,36
|0,9%
|1,5%
|15,4%
|9,7%
|40,0%
|99,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 513,12
|0,4%
|-0,3%
|10,7%
|18,2%
|63,3%
|106,6%
|Hang Seng
|25 776,53
|0,0%
|-0,8%
|1,9%
|0,6%
|16,5%
|-10,3%
|CSI 300
|4 807,31
|0,0%
|0,8%
|6,2%
|3,8%
|27,5%
|-6,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 292,38
|0,0%
|0,7%
|4,3%
|-0,8%
|8,0%
|60,5%
|CAC
|8 114,84
|0,0%
|-0,5%
|1,7%
|-0,4%
|6,9%
|29,4%
|FTSE
|10 363,93
|-0,1%
|-0,1%
|0,0%
|4,4%
|22,0%
|48,7%
|FTSE MIB
|48 246,12
|0,0%
|1,2%
|5,5%
|7,3%
|28,3%
|99,9%
|IBEX
|17 781
|0,0%
|0,5%
|1,1%
|2,7%
|33,8%
|101,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 788
|0,0%
|-0,1%
|7,6%
|20,5%
|45,1%
|209,8%
|ATX
|5 794,7
|0,0%
|0,7%
|5,8%
|8,8%
|41,4%
|79,6%
|PX
|2 537,88
|0,0%
|-2,4%
|-0,6%
|-5,5%
|25,7%
|130,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 600
|0,0%
|0,0%
|11,7%
|18,5%
|58,3%
|208,8%
|Mol
|4 136
|0,0%
|0,9%
|4,9%
|40,7%
|37,2%
|99,8%
|Richter
|13 070
|0,0%
|0,5%
|8,5%
|32,5%
|21,0%
|52,5%
|Magyar Telekom
|2 456
|0,0%
|-1,4%
|15,3%
|37,1%
|45,5%
|491,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|105,38
|-3,0%
|7,1%
|3,4%
|84,0%
|73,9%
|65,7%
|Brent
|114,15
|0,0%
|8,3%
|12,7%
|87,6%
|83,6%
|69,5%
|Arany
|4 635,24
|0,3%
|-1,8%
|-2,7%
|7,2%
|44,0%
|161,8%
|Devizák
|EURHUF
|361,6900
|-0,8%
|-0,9%
|-5,5%
|-5,8%
|-10,5%
|0,4%
|USDHUF
|307,3636
|-1,1%
|-1,4%
|-6,6%
|-6,0%
|-14,2%
|2,7%
|GBPHUF
|420,6499
|-0,5%
|-0,2%
|-4,5%
|-4,5%
|-11,6%
|1,6%
|EURUSD
|1,1768
|0,3%
|0,5%
|1,2%
|0,2%
|4,3%
|-2,2%
|USDJPY
|156,6850
|0,0%
|-1,8%
|-1,1%
|0,0%
|7,8%
|43,4%
|GBPUSD
|1,3623
|0,3%
|0,9%
|2,2%
|1,3%
|2,5%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 232
|2,5%
|1,0%
|14,9%
|-11,8%
|-19,0%
|35,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,39
|-0,2%
|1,8%
|1,2%
|5,3%
|4,0%
|168,8%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|0,0%
|0,8%
|1,0%
|4,8%
|22,9%
|-1 324,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,1
|0,0%
|-1,6%
|-12,4%
|-11,2%
|-11,2%
|116,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Most kiderül, milyen helyzetben kapja meg az országot a Magyar-kormány, közben háborús hírektől félthetjük a befektetéseinket
A múlt hét végére ismét aggasztó hírek érkeztek a Közel-Keletről, az olajár négyéves csúcsra emelkedett, így a következő napokban megint a háborús hírek kerülhetnek előtérbe. Emellett jönnek fontos adatok is, itthon például az áprilisi inflációs statisztika jelenik meg, Amerikából pedig munkaerőpiaci adatok érkeznek, melyekre kiemelten figyelhetnek a befektetők.
