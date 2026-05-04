Könyörtelen ítéletet mondtak az orbáni gazdaságpolitikáról: sosem látott csúcsokat hozott a piacokon a politikai fordulat

A londoni székhelyű, mintegy 130 millió dollárnyi vagyont kezelő EverestQuant akár négy új munkatárssal is bővítheti jelenlegi tizenkét fős budapesti csapatát. Az alapító, Price Márton Péter szerint Magyarországon

a jogalkotás kiszámíthatósága és stabilitása terén jelentős javulás várható, ami kifejezetten kedvez a pénzügyi szektornak.

Magyar Péter április 12-i győzelme óta

a magyar államkötvények hozama meredeken csökkent,

meredeken csökkent, a forint erősödött,

erősödött, az OTP részvényárfolyama pedig történelmi csúcsot ért el.

A Bloomberg Intelligence elemzése szerint a politikai fordulat lehetőséget teremt a bankrendszer átalakítására, ezt a szabályozási környezet tisztázása és az uniós források beáramlása is jelentősen segítheti.

Az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját a piaci szereplők kudarcként értékelték: ide sorolták a banki különadókat, a magánnyugdíjpénztári vagyon több mint 10 milliárd dolláros államosítását, valamint az olyan nagyvállalatok elleni célzott fellépést, mint az Erste vagy a Shell.

Így nem lehet gazdaságot irányítani, ez nyilvánvalóan nem működött

– fogalmazott Gyurcsik Attila, az Accorde vezérigazgatója.

A választás óta több jelentős piaci szereplő is jelezte az érdeklődését. A lengyel PKO Bank Polski fióknyitást mérlegel Magyarországon, Csányi Sándor, az OTP elnöke pedig bizakodóan nyilatkozott az új helyzet kínálta lehetőségekről. A gazdaságpolitikai fordulatot a Magyar Bankszövetség is gyorsan üdvözölte.

Price szerint a feltörekvő piaci befektetők számára a magyar kötvényhozamok a magasabb hitelminősítői besorolású Lengyelországéhoz közelíthetnek,

szerinte a magyar piacokon egyértelműen felívelés indult meg.

Budapest már eddig is számos kvantitatív pénzügyi cég kutatási központjának adott otthont, hiszen a WorldQuant, a Morgan Stanley és a BlackRock mellett a QRT is jelen van. A Morgan Stanley több mint 2300 embert foglalkoztat a helyi matematikai modellezési központjában.

Az MNB elnöke ugyanakkor óvatosságra intett: szerinte az új kormány politikájáról még korai lenne végleges ítéletet mondani. Kiemelte, hogy az uniós finanszírozási tárgyalásokat szoros határidők szorítják, a magyar gazdaság pedig nettó olajimportőrként továbbra is erősen kitett a globális áringadozásoknak.

