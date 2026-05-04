Lengyel biztosítóvásárlás a szomszédunkban: gazdát cserél Ukrajna legnagyobb életbiztosítója
Lengyelország legnagyobb biztosítója, a 34%-ban állami tulajdonban lévő PZU megvásárolja a MetLife ukrajnai leányvállalatát. A háború sújtotta ország legnagyobb életbiztosítójára tesz szert ezzel, ami jól illeszkedik Varsó újjáépítési ambícióihoz - jelentette a Bloomberg.

Az állami ellenőrzés alatt álló PZU SA, Lengyelország legnagyobb biztosítótársasága megállapodott a MetLife Inc. ukrajnai leányvállalatának felvásárlásáról. A tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A MetLife Ukraine közel 50 százalékos piaci részesedésével az ország vezető életbiztosítója.

A vállalat mintegy 900 ezer ügyfelet szolgál ki, és tavaly 21 millió eurós adózott eredményt termelt.

A tranzakció szervesen illeszkedik a lengyel kormány átfogó stratégiájába. Ennek célja, hogy az ország pénzintézetei meghatározó szerepet vállaljanak Ukrajna háború utáni újjáépítésében. A PZU már 2005 óta jelen van az ukrán piacon, de eddig csak szerény piaci részesedést sikerült elérnie. Az akvizíció révén azonban egy csapásra piacvezető pozícióba kerülhet az életbiztosítási szegmensben.

A felvásárlás bejelentése szorosan kapcsolódik a lengyel állami fejlesztési bank (BGK) és a KUKE exporthitel-biztosító támogatási programjaihoz. Ezek a kezdeményezések a lengyel vállalatok keleti terjeszkedését hivatottak ösztönözni. A bejelentés időzítése sem véletlen, hiszen

Lengyelország idén júniusban rendezi meg az Ukrajna Újjáépítési Konferenciát.

Az elemzők megosztottak a tranzakció megítélésében. Łukasz Janczak, az Erste Group elemzője "enyhén pozitívnak" értékeli az üzletet, kiemelve a MetLife Ukraine erős jövedelmezőségét. Michał Konarski, az mBank szakértője viszont a geopolitikai kockázatokra és az

alacsony életbiztosítási penetrációra

hívja fel a figyelmet. Konarski hozzátette, hogy az ilyen pénzügyi termékek sok ukrán fogyasztó számára továbbra is megfizethetetlen luxusnak számítanak.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images

