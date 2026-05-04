Magyar műhold mehet a Holdhoz

Magyar műhold készül a Holdhoz: a Remred Technológia Fejlesztő Zrt., a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának vállalata, nemzetközi konzorcium élén, konzorciumvezetőként irányítja az Európai Űrügynökség (ESA) holdprogramjához kapcsolódó MoonRAD küldetést. A program célja egy közel 300 kilogrammos, Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése – áll a vállalat közleményében.

A Hold körüli térség a következő évtized egyik meghatározó működési és gazdasági zónájává válik. A MoonRAD misszió célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás-monitorozás terén. A projekt emellett

a Hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából.

A MoonRAD-hoz hasonló fejlesztések kulcsszerepet játszanak a jövőbeni holdmissziókban és az európai űrkutatás szélesebb körű célkitűzéseiben

– hangsúlyozta Nadine Boersma, az Európai Űrügynökség (ESA) Lunar Resources and Infrastructure Team Lead-je.

A program nemzetközi együttműködésben valósul meg, a Remred partnereként pedig a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma felel a küldetés tudományos tartalmáért.

A Remred számos meghatározó űrprogramban – egyebek mellett az emberes holdraszállásokat támogató Artemis–Lunar Gateway programhoz kapcsolódó nemzetközi együttműködésekben, valamint a Comet Interceptor bolygóközi küldetésben – vesz részt szakmai partnerként és beszállítóként. Kiemelt szerepet tölt be a Husat programban, amely a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A vállalat együttműködik a világ vezető űrügynökségeivel, és Magyarország egyik legjelentősebb ESA-szerződött partnere. A cég tevékenysége a csapat közel 50 évnyi űrmérnöki tapasztalatára épül, és kiterjed az űridőjárás és űrsugárzás területére, valamint az ezekhez szükséges speciális berendezések fejlesztésére és gyártására.

Az idei évben megnyíló Remtech űripari központ tovább erősíti a vállalat gyártási és fejlesztési kapacitásait, és kulcsszerepet játszik a MoonRAD-hoz hasonló komplex műholdas fejlesztések tesztelésében és integrációjában.

