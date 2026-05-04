Magyar műhold mehet a Holdhoz

A Hold körüli térség a következő évtized egyik meghatározó működési és gazdasági zónájává válik. A MoonRAD misszió célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás-monitorozás terén. A projekt emellett
a Hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából.
A MoonRAD-hoz hasonló fejlesztések kulcsszerepet játszanak a jövőbeni holdmissziókban és az európai űrkutatás szélesebb körű célkitűzéseiben
– hangsúlyozta Nadine Boersma, az Európai Űrügynökség (ESA) Lunar Resources and Infrastructure Team Lead-je.
A program nemzetközi együttműködésben valósul meg, a Remred partnereként pedig a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma felel a küldetés tudományos tartalmáért.
A Remred számos meghatározó űrprogramban – egyebek mellett az emberes holdraszállásokat támogató Artemis–Lunar Gateway programhoz kapcsolódó nemzetközi együttműködésekben, valamint a Comet Interceptor bolygóközi küldetésben – vesz részt szakmai partnerként és beszállítóként. Kiemelt szerepet tölt be a Husat programban, amely a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A vállalat együttműködik a világ vezető űrügynökségeivel, és Magyarország egyik legjelentősebb ESA-szerződött partnere. A cég tevékenysége a csapat közel 50 évnyi űrmérnöki tapasztalatára épül, és kiterjed az űridőjárás és űrsugárzás területére, valamint az ezekhez szükséges speciális berendezések fejlesztésére és gyártására.
Az idei évben megnyíló Remtech űripari központ tovább erősíti a vállalat gyártási és fejlesztési kapacitásait, és kulcsszerepet játszik a MoonRAD-hoz hasonló komplex műholdas fejlesztések tesztelésében és integrációjában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megbénultak a nagy átutalások Magyarországon, a központi rendszerben lehet a hiba
Kellemetlen meglepetés érkezett.
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Ingyenes rendezvényünk jön.
Fellélegezhetnek a helyiek? Hivatalos tájékoztatás érkezett Székesfehérvárról az azbesztbotrányt követően
Sorra adják ki a jelentéseket az önkormányzatok.
Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere
Komoly pénzekért fejleszgeti a csapásmérő képességet Washington.
Megpihent áprilisban a lakáspiac, és ez még csak a kezdet
A Duna House havi tranzakciószám-becslése alapján.
Meglépi Brüsszel: két kínai óriáscéget is kitiltana az uniós piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság fontos iparvédelmi intézkedésekről döntött.
Úgy néz ki, igaz a hír: Irán valóban rálőtt egy hajóra Hormuznál – Nem akármi volt a célpont
Tényleg akciózott a forradalmi gárda.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?