Megjött a jelzés Amerikából: hatalmas pénzeket öntenek az új technológiába, ki is lőtt az árfolyam
Hétfőn 12 százalékkal ugrott meg az SK Hynix részvényeinek árfolyama, miután az elmúlt napokban az amerikai technológiai óriások megerősítették a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási terveiket.

A részvények drágulását elsősorban a külföldi befektetők élénk vásárlásai hajtották.

A lendületet a nagy amerikai technológiai vállalatok múlt heti, várakozásokat felülmúló gyorsjelentései adták meg. A beszámolók során

a cégvezetők egyértelművé tették: határozottan folytatják az AI-adatközpontokba irányuló beruházásaikat.

Az iparági optimizmusból az SK Hynix sokkal jobban profitált, mint nagyobb versenytársa, a Samsung Electronics, amely jelenleg sztrájkfenyegetéssel is küzd. A cég tőzsdei teljesítményét jelenleg beárnyékolja egy esetleges munkabeszüntetés kockázata, a szakszervezetbe tömörült dolgozók ugyanis sztrájkkal fenyegetnek, mivel nagyobb részesedést követelnek maguknak a cég mesterséges intelligenciából származó nyereségéből.

Forrás: Reuters

