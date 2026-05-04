Meglepő bejelentést tett a korábbi mémrészvény: új versenytársat kaphat az Amazon

Az ajánlat húszszázalékos felárat jelent az eBay pénteki záróárához képest. Emellett 46 százalékos prémiumot kínál ahhoz az árfolyamhoz képest, amelyen február 4-én az eBay papírjai forogtak. A GameStop ekkor kezdte el kiépíteni pozícióját a vállalatban. A cég közleménye szerint eddig megközelítőleg ötszázalékos részesedést szerzett az eBayben.
A tranzakció finanszírozásához a TD Banktól egy akár 20 milliárd dolláros hitelkeretet is biztosítottak számára, a fennmaradó részt pedig a mintegy 9,4 milliárd dolláros készpénztartalékából fedezné, valamit részvénycserével.
Az eBay részvényei a zárás utáni kereskedésben 13,4 százalékot ugrottak, de az árfolyam 118 dollár környékén megállt.
Ez az érték jóval az ajánlati ár alatt marad, ami arra utal, hogy a befektetők kételkednek az üzlet megvalósulásában. A szkepticizmusra a jelentős méretkülönbség adhat okot: a GameStop piaci kapitalizációja pénteken mintegy 12 milliárd dollár volt. Ezzel szemben az eBay értéke nagyjából 46 milliárd dollárt tesz ki, vagyis
a felvásárló jóval kisebb a célpontjánál.
Ryan Cohen, a GameStop vezérigazgatója a Wall Street Journalnak adott interjújában úgy fogalmazott, lehetőséget lát arra, hogy az eBayt az Amazon komolyabb versenytársává tegye. "Az eBaynek többet kellene érnie, és többet is fog érni" – mondta Cohen. Hozzátette, hogy sikeres tranzakció esetén ő maga irányítaná az egyesített vállalatot.
A GameStop az ajánlatában évi 2 milliárd dolláros költségcsökkentést ígért egy éven belül. Ezt elsősorban az eBay értékesítési és marketingköltségvetésének megvágásával érnék el, amely 2025-ben 2,4 milliárd dollárt tett ki, miközben az aktív vásárlók száma gyakorlatilag stagnált. A GameStop számításai szerint pusztán a költségcsökkentéssel az eBay egy részvényre jutó nyeresége (EPS) az első évben 4,26 dollárról 7,79 dollárra emelkedhetne. Emellett a felvásárló mintegy 1600 amerikai üzletét az eBay piacterének fizikai infrastruktúrájaként használnák fel, többek között termékhitelesítésre, áruátvételre és rendelésteljesítésre.
Az eBay évek óta veszít piaci részesedéséből az Amazonnal és az újabb generációs használtcikk-piacterekkel szemben. A platform bruttó áruforgalma (GMV) a 2020-as, 100 milliárd dolláros csúcsról 2025-re 79,6 milliárd dollárra csökkent.
A GameStop árfolyama is emelkedett a zárás utáni kereskedésben, 4 százalékkal került feljebb a papír.
