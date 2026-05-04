Mi folyik itt? Senki sem tudja, mi lesz Iránban, mégis csúcson az amerikai tőzsdék

A Morgan Stanley Michael Wilson vezette csapata friss elemzésében rámutatott, hogy az S&P 500 indexhez kapcsolódó eredményvárakozások több időhorizonton is emelkedtek az elmúlt hónapban. A második negyedévre vonatkozó becslések 2 százalékkal nőttek. Ezzel párhuzamosan a 2026-os éves, valamint a következő tizenkét hónapra vonatkozó előrejelzések 3, illetve 4 százalékkal kerültek feljebb.
Az első negyedéves gyorsjelentési szezon kifejezetten erős számokat hozott.
Az S&P 500 indexben szereplő vállalatok medián egy részvényre jutó nyeresége 6 százalékkal haladta meg a piaci konszenzust, ami négyéves csúcsot jelent. Ennek fő hajtóerejét a felhőszolgáltatók és a félvezetőgyártók adták, köszönhetően a gyorsuló felhőpiaci keresletnek és a stabil rendelésállománynak.
Wilson azonban hangsúlyozta, hogy a lendület nem korlátozódik kizárólag ezekre az ágazatokra. A pénzügyi szektor, az ipar és a ciklikus fogyasztási cikkek körében is felfelé módosították az előrejelzéseket, ami tartósabb profitbővülésre utal.
A stratégák szerint az iráni konfliktus gazdasági hatása egyenetlen marad, és nem okoz rendszerszintű problémát. A költségnyomás vállalatról vállalatra eltérő mértékben érvényesül, így nem sújt teljes szektorokat. Ezzel egy időben az energiacégek az emelkedő olajáraknak köszönhetően pozitívan járulnak hozzá az összesített vállalati eredményekhez.
Az ellenálló vállalati eredmények és a történelmi csúcsokon lévő amerikai részvényárfolyamok ellenére a piaci koncentrációs kockázat továbbra is aggodalommal tölti el a befektetőket. Ezt jól mutatja, hogy mindössze hét részvény generálta az S&P 500 index idei hozamának mintegy 80 százalékát.
Címlapkép forrása: Portfolio
