Nem maradt más lehetőség, végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága

A vállalat 10,7 millió dollár kifizetését kérelmezi azoknak a dolgozóknak, akik a felszámolási folyamat alatt is a cégnél maradnak. Ez fejenként átlagosan mintegy 76 ezer dollárt jelent. A három legmagasabb rangú vezető ennél többet kap, de a pontos összeget egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A cég pénzügyi igazgatója, Fred Comer bírósági beadványában közölte:
Hónapokig tartó küzdelem után, amikor már majdnem sikerült a reorganizáció, nem maradt más út, mint a működés rendezett leépítése.
A kötvénytulajdonosok várhatóan megtámadják a vezetői bónuszokat. A felszámolási terv egyes elemeiről, például a bevételek és költségmegtakarítások elszámolásáról ugyanis még folynak a tárgyalások a csődfinanszírozást nyújtó hitelezőkkel. A Spirit közölte, hogy mintegy 150 alkalmazottat tart meg a leállítás idejére. Ez a létszám három hónapon belül körülbelül 40 főre csökken, amikorra a felszámolás várhatóan befejeződik.
A légitársaság azt is bejelentette, hogy nincs fedezete a repülőgépek, hajtóművek és egyéb eszközök hagyományos árverési eljárására.
Emiatt a bíróságtól a vagyontárgyak gyorsított értékesítésére, vagy a gépek hitelezőknek történő visszaadására kér engedélyt.
A Spirit korábban előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Trump-kormányzattal egy 500 millió dolláros állami mentőcsomagról. Ennek fejében az állam akár a társaság részvényeinek 90 százalékát is megszerezhette volna. Az egyeztetések végül egyes hitelezők tiltakozása miatt meghiúsultak.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli katonai csapások megzavarták a Hormuzi-szoros forgalmát. Ez a kerozinárakat az egekbe lökte, aminek következtében az iparág a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt mértékű válsággal néz szembe. A Spirit már a mostani üzemanyagár-sokk előtt is veszteséges volt. Március elseje óta mintegy 100 millió dollárnyi többletköltség halmozódott fel a dráguló üzemanyag miatt, amit a cég likviditása már nem bírt el.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
