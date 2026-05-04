Nem maradt más lehetőség, végleg leállt a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága
A csődeljárás alatt álló Spirit Airlines szombaton végleg beszüntette működését. A vállalat az amerikai csődbíróságtól kért engedélyt arra, hogy megtartási bónuszt fizethessen a megmaradt alkalmazottainak. A diszkont légitársaságnak saját bevallása szerint nem maradt más lehetősége, mint a rendezett leállás.

A vállalat 10,7 millió dollár kifizetését kérelmezi azoknak a dolgozóknak, akik a felszámolási folyamat alatt is a cégnél maradnak. Ez fejenként átlagosan mintegy 76 ezer dollárt jelent. A három legmagasabb rangú vezető ennél többet kap, de a pontos összeget egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A cég pénzügyi igazgatója, Fred Comer bírósági beadványában közölte:

Hónapokig tartó küzdelem után, amikor már majdnem sikerült a reorganizáció, nem maradt más út, mint a működés rendezett leépítése.

A kötvénytulajdonosok várhatóan megtámadják a vezetői bónuszokat. A felszámolási terv egyes elemeiről, például a bevételek és költségmegtakarítások elszámolásáról ugyanis még folynak a tárgyalások a csődfinanszírozást nyújtó hitelezőkkel. A Spirit közölte, hogy mintegy 150 alkalmazottat tart meg a leállítás idejére. Ez a létszám három hónapon belül körülbelül 40 főre csökken, amikorra a felszámolás várhatóan befejeződik.

A légitársaság azt is bejelentette, hogy nincs fedezete a repülőgépek, hajtóművek és egyéb eszközök hagyományos árverési eljárására.

Emiatt a bíróságtól a vagyontárgyak gyorsított értékesítésére, vagy a gépek hitelezőknek történő visszaadására kér engedélyt.

A Spirit korábban előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Trump-kormányzattal egy 500 millió dolláros állami mentőcsomagról. Ennek fejében az állam akár a társaság részvényeinek 90 százalékát is megszerezhette volna. Az egyeztetések végül egyes hitelezők tiltakozása miatt meghiúsultak.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli katonai csapások megzavarták a Hormuzi-szoros forgalmát. Ez a kerozinárakat az egekbe lökte, aminek következtében az iparág a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt mértékű válsággal néz szembe. A Spirit már a mostani üzemanyagár-sokk előtt is veszteséges volt. Március elseje óta mintegy 100 millió dollárnyi többletköltség halmozódott fel a dráguló üzemanyag miatt, amit a cég likviditása már nem bírt el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

