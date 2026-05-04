Súlyos vádak érték a Magyarországon terjeszkedő hadiipari céget, beszakadt a 4iG partnerének árfolyama

A páncélozott járműveket, légiforgalmi irányítórendszereket és lőszereket gyártó CSG a Bloombergnek e-mailben közölte, hogy a Hunterbrook jelentését pontatlannak és szelektívnek tartja. A cég határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint a januári tőzsdei bevezetés kibocsátási tájékoztatója, valamint az azóta közzétett információk hiányosak vagy félrevezetők lennének.

A Hunterbrook médiarészlege hétfőn publikálta a "CSG: Miért ég le az európai hadiipar történetének legnagyobb tőzsdei bevezetése" című jelentését. Ebben egy hónapokig tartó vizsgálatra hivatkoznak azzal kapcsolatban, hogy a cégcsoport ténylegesen mennyi lőszert gyárt.

A jelentés néhány fontosabb állítása a következő:

Azt állítják, hogy a CSG nem akkora lőszergyártó, mint amilyennek az IPO során láttatta magát. Hunterbrook szerint a CSG sokkal inkább régi, felújított vagy harmadik féltől beszerzett lőszerek továbbértékesítéséből profitál, mint saját, nagy volumenű gyártásból.

Szerintük nem állnak össze a gyártási kapacitásra vonatkozó számok. A CSG a prospektusban nagyjából évi 630 ezer közepes és nagy kaliberű lőszeres kapacitásról beszélt, miközben azt is jelezte, hogy a termelés 80 százaléka 155 mm-es lőszer. Hunterbrook szerint ez azt sugallhatja, hogy a cég évi közel félmillió 155 mm-es lőszert tudna gyártani, de a saját rekonstrukciójuk alapján a tényleges saját gyártási kapacitás ennél jóval alacsonyabb lehet.

Azt állítják, hogy a bevétel nagy része nem saját gyártásból jön. Hunterbrook szerint az általuk azonosított négy lőszergyártó leányvállalat 2024-es összesített bevétele legfeljebb 524 millió euró lehetett, miközben a CSG 2,5 milliárd eurónyi közepes és nagy kaliberű lőszerbevételt jelentett. Ebből arra következtetnek, hogy a bevétel jelentős része viszonteladásból, felújításból és magasabb áron történő továbbértékesítésből származhatott.

Azt sugallják, hogy a modell kifutóban lévő régi lőszerkészletekre épül. A shortos anyag szerint a CSG üzleti modellje erősen függ a globálisan elérhető régi lőszerkészletektől, miközben maga a társaság is korlátozott rálátásról beszél az újraaktiválható készletek jövőbeli elérhetőségével kapcsolatban.

Azt állítják, hogy egy fontos kisebbségi tulajdonosi kockázatot nem mutattak be megfelelően. Petr Kratochvíl, az Excalibur Army korábbi vezetője állítólag 10 százalékos részesedéssel és erős vétójogokkal rendelkezik a CSG Land Systemsben, amely a csoport egyik kulcsfontosságú érdekeltsége. Hunterbrook szerint Kratochvíl az IPO előtt put opciót gyakorolt volna, és 1,4 milliárd eurót követelhetett a részesedéséért, de ez nem jelent meg világosan a prospektusban. A CSG szerint a jogot nem gyakorolta érvényesen.

Azt is felvetik, hogy pénzek áramolhattak CSG-közeli körök és politikai kapcsolatok felé. Példaként említik, hogy a CSG bérleti díjat fizethet egy volt alelnök ingatlancégének, illetve hogy az érintett volt alelnökhöz köthető FinGood a Seznam Zprávy szerint milliókat fizetett Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter jogi érdekeltségének. A CSG a bérleti kapcsolatot piaci jellegű bérbeadó-bérlő viszonynak nevezte.

A shortos narratíva végkövetkeztetése az, hogy a CSG értékeltsége egy törékeny háborús prémiumtól függhet. A Hunterbrook szerint a cég profitabilitása a háborús lőszerhiánytól, a régi készletek elérhetőségétől, a politikailag támogatott beszerzési csatornáktól és a magas közvetítői marzsoktól függ, miközben a cash flow-termelés és a valódi kapacitásbővítés kérdéses lehet.

A befektetési társaság közölte, hogy short pozíciót épített ki a CSG-vel szemben, miközben hasonló profilú vállalatok részvényeiből álló long kosarat tart.

A 33 éves cseh milliárdos, Michal Strnad által irányított CSG piaci kapitalizációja a hétfői zuhanás előtt 18,4 milliárd euró volt. A részvények január 23-án, az amszterdami tőzsdei debütálásukkor még 31 százalékkal a 25 eurós kibocsátási ár felett zártak. Ez volt minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése (IPO-ja) a tisztán védelmi ipari vállalatok körében. Március végén azonban a papír árfolyama először esett a kibocsátási ár alá. Ma egy ponton 26 százalékos mínuszban is járt a papír, majd a zárásra végül 13 százalékot esett. A részvény 16 eurón zárt, ami a kibocsátási árhoz viszonyítva már közel 40 százalékos esést jelent.

A CSG-t a következő Rheinmetallként adták el a befektetőknek, de valójában sokkal inkább egy kifinomult lőszerkereskedő-háznak tűnik

– kommentálta a helyzetet Jens-Peter Rieck, az Mwb Research elemzője. Szerinte a részvény az első naptól kezdve túlárazott volt. Ezt részben a ciklikus iparági kockázatokkal, részben pedig a vállalat üzleti modelljével indokolta, amely egy alaposabb vizsgálatot már nem bírt el. Ennek ellenére a Bloomberg által követett tizenkét elemzőből kilenc továbbra is vételi ajánlást tart fenn a részvényre, és egyikük sem javasolja eladásra.

Michal Strnad 2018-ban vette át a vállalat irányítását az édesapjától. A cég bevételei 2022 után ugrottak meg jelentősen, amikor Oroszország ukrajnai inváziója miatt drasztikusan megnőtt a kereslet a lövedékek, lőszerek és páncélozott járművek iránt.

A cseh vállalat a magyar védelmi iparban elsősorban a 4iG-vel kialakított stratégiai partnerségen keresztül jelenik meg. A csoport a megállapodások alapján 49 százalékos kisebbségi részesedést szerez a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben, amely aknavető rendszerek, valamint 60, 81 és 120 milliméteres aknagránátok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Emellett a CSG a 4iG-vel kötött együttműködés részeként közvetett tulajdont szerez a Rábában is, vagyis a cseh hadiipari csoport a magyarországi jelenlétét a lőszergyártás és a katonai járműipari kapacitások irányába építi ki.

A Hunterbrook korábban más vállalatokról is publikált már hasonló, kritikus hangvételű jelentéseket. Tavaly például a spanyol Viscofant vették célba munkabiztonsági hiányosságokra hivatkozva. A spanyol cég akkor szintén cáfolta a vádakat, a részvényeik árfolyama azóta már a jelentés kiadása előtti szintek fölé emelkedett.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.