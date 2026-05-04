Többnyire emelkednek a magyar blue chipek
Többnyire emelkednek a magyar blue chipek

Az európai tőzsdék inkább esnek hétfőn, a BUX kismértékű pluszban áll a nap felénél.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,

a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,8 százalékot emelkedett, a Mol árfolyama 0,5 százalékos pluszban áll. Míg a Richter árfolyama 2,2 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a BIF és a Duna House áll a lista élén 7 illetve 4,9 százalékos emelkedéssel, a Rába és az Akko áll ma a sor végén 4,9 illetve 4,8 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Olena Bartienieva

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Hitelezés 2026

2026. május 5.

