Trump miatt esnek az autógyártók, kilőtt a Nokia - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Nagyot ment ma reggel a dél-koreai tőzsde, a Kospi index több mint 5 százalékot száguldott és ezzel új történelmi csúcsra ment. A chipgyártók segítettek ma reggel, a Samsung Electronics több mint 5 százalékot, míg a SK Hynix 12 százalékot emelkedett, amit a nagy amerikai technológiai vállalatok múlt heti gyorsjelentései segítettek. A cégek továbbra is öntik a milliárdokat az AI-beruházásokba, ami kedvez a chipgyártóknak.