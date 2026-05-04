Új vezérigazgató az AKKO Investnél

Új vezető kinevezésével gyorsíthatja növekedési terveinek megvalósítását a WING Csoporthoz tartozó AKKO Invest: a társaság Igazgatótanácsa Gerő Jánost nevezte ki vezérigazgatónak. A több mint három évtizedes ingatlanpiaci és vállalati tranzakciós tapasztalattal rendelkező szakember 2003 óta dolgozik a WING Csoportnál. Feladata az AKKO Invest stratégiájának megújítása és további dinamikus növekedésének megalapozása egy olyan integrált ingatlanpiaci szolgáltató felépítésével, amely az organikus fejlődés és akvizíciók révén öt éven belül 100 milliárd forintot meghaladó árbevételt érhet el.

A szakember több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ingatlanpiac és a vállalati tranzakciók területén, 2003 óta tölt be különböző vezető beosztásokat az AKKO Invest fő tulajdonosánál, a WING Csoportnál. A szakember elődje Gyáfrás Sándor, akit a WING Csoportban betöltött vezetői pozíciói és az AKKO Auditbizottsági tagsága mellett eddigi munkájának elismeréseként az AKKO Igazgatótanácsának új alelnökévé nevezték ki, így tovább támogatja a cég működését és növekedését. Az AKKO Invest meghatározó tulajdonosa a Mevinvest Zrt., amely a WING Csoportba tartozik, a Wingholding Zrt. 100 százalékos leányvállalata. A Mevinvest, illetve a Wingholding Veres Tibor, a több mint 35 éves, 17 országban jelenlévő Wallis Csoport tulajdonosának közvetett többségi tulajdonában áll.

Gerő János, az AKKO Invest új vezérigazgatója kinevezése kapcsán, valamint az Igazgatótanács hétfői ülésén a társaság megújuló stratégiai és üzletfejlesztési irányáról folytatott megbeszélés alapján elmondta: célja egy olyan integrált ingatlanpiaci szolgáltató felépítése, amely az organikus bővülés mellett akvizíciókkal is folyamatosan növekszik. A stratégia végrehajtása során építeni kíván a Társaság meghatározó leányvállalatának (NEO Property Services Zrt.) ezirányú tapasztalataira, tudására és értékeire, továbbá az AKKO fő tulajdonosa, a WING Csoport által biztosított szinergiákra, tőkeerőre, valamint magyarországi és regionális piaci növekedési lehetőségekre. Az Igazgatótanács ki szeretné használni az AKKO tőzsdei jelenlétéből fakadó előnyöket és finanszírozási lehetőségeket, kiemelt figyelmet fordítva a részvényesi értékteremtésre. Az Igazgatótanács célja, hogy a későbbiekben kialakítandó növekedési stratégia alapján az AKKO cégcsoport szinten 5 éven belül elérje az éves 100 milliárd forint feletti árbevételt stabil nyereség mellett. Az AKKO Invest új vezérigazgatója hangsúlyozta továbbá elkötelezettségét a hatékony vállalatirányítás és a befektetői kommunikáció magas színvonala iránt, összhangban a társaság tőzsdei jelenlétéből fakadó elvárásokkal.

