Új vezérigazgató az AKKO Investnél

Új vezérigazgatóval, megújuló stratégiával tervezi a további növekedést az AKKO Invest a társaság Igazgatótanácsának döntése alapján.
A vállalat új vezérigazgatójának Gerő Jánost nevezte ki.
A szakember több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ingatlanpiac és a vállalati tranzakciók területén, 2003 óta tölt be különböző vezető beosztásokat az AKKO Invest fő tulajdonosánál, a WING Csoportnál. A szakember elődje Gyáfrás Sándor, akit a WING Csoportban betöltött vezetői pozíciói és az AKKO Auditbizottsági tagsága mellett eddigi munkájának elismeréseként az AKKO Igazgatótanácsának új alelnökévé nevezték ki, így tovább támogatja a cég működését és növekedését. Az AKKO Invest meghatározó tulajdonosa a Mevinvest Zrt., amely a WING Csoportba tartozik, a Wingholding Zrt. 100 százalékos leányvállalata. A Mevinvest, illetve a Wingholding Veres Tibor, a több mint 35 éves, 17 országban jelenlévő Wallis Csoport tulajdonosának közvetett többségi tulajdonában áll.
Gerő János, az AKKO Invest új vezérigazgatója kinevezése kapcsán, valamint az Igazgatótanács hétfői ülésén a társaság megújuló stratégiai és üzletfejlesztési irányáról folytatott megbeszélés alapján elmondta: célja egy olyan integrált ingatlanpiaci szolgáltató felépítése, amely az organikus bővülés mellett akvizíciókkal is folyamatosan növekszik. A stratégia végrehajtása során építeni kíván a Társaság meghatározó leányvállalatának (NEO Property Services Zrt.) ezirányú tapasztalataira, tudására és értékeire, továbbá az AKKO fő tulajdonosa, a WING Csoport által biztosított szinergiákra, tőkeerőre, valamint magyarországi és regionális piaci növekedési lehetőségekre. Az Igazgatótanács ki szeretné használni az AKKO tőzsdei jelenlétéből fakadó előnyöket és finanszírozási lehetőségeket, kiemelt figyelmet fordítva a részvényesi értékteremtésre. Az Igazgatótanács célja, hogy a későbbiekben kialakítandó növekedési stratégia alapján az AKKO cégcsoport szinten 5 éven belül elérje az éves 100 milliárd forint feletti árbevételt stabil nyereség mellett. Az AKKO Invest új vezérigazgatója hangsúlyozta továbbá elkötelezettségét a hatékony vállalatirányítás és a befektetői kommunikáció magas színvonala iránt, összhangban a társaság tőzsdei jelenlétéből fakadó elvárásokkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megszólalt Sulyok Tamás a gyermekvédelemről
Nemzeti jogalkotási feladatról beszél a köztársasági elnök.
Váratlanul lángba borult egy hajó géptere az Egyesült Arab Emírségek partjainál, senki sem érti az okát
36 tengeri mérföldre Dubajtól.
Hiába az olajárrobbanás, az ukrán dróncsapások óriási lyukat ütnek az orosz gazdaságon
Kormányközeli elemzőközpont mondott véleményt.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Megdöbbentő felfedezés: olyat találtak a kutatók a Naprendszer peremén, aminek nem is szabadna léteznie
Legalábbis az eddigi tudásunk alapján.
Leáll a forgalom a debreceni repülőtéren
Pályakarbantartás miatt, péntek reggelig.
Eséssel zárt a magyar tőzsde, megütötték a Richtert
A többi blue chip emelkedett.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?