Ursula von der Leyenék eurómilliárdokat öntenének egy gigaprojektbe, de senki sem tudja, kinek épül

Egyre erősebb kritikákat kap az Európai Bizottság mintegy 20 milliárd eurós terve, amelynek keretében hatalmas mesterségesintelligencia-adatközpontokat, úgynevezett gigagyárakat építene. Jogalkotók és szakértők egyaránt kétségbe vonják, hogy lenne egyáltalán valós kereslet az uniós szuperközpontok számítási kapacitására. Sokan attól tartanak, hogy Európa feleslegesen öl pénzt egy olyan projektbe, amely nem is segíti a felzárkózást az Egyesült Államokhoz és Kínához - jelentette a Politico.
A tervet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vázolta fel még tavaly februárban. Az elképzelés szerint négy-öt megaközpontot hoznának létre, egyenként százezer grafikus feldolgozóegységgel (GPU) felszerelve, amelyek az AI-modellek betanítását szolgálnák.

Ezek a létesítmények négyszer akkorák lennének, mint a 2024-ben bejelentett, 16 országban felépülő 19 "AI-gyár".

Céljuk, hogy felvegyék a versenyt az olyan globális projektekkel, mint például az OpenAI norvégiai Stargate adatközpontja. A formális pályázati felhívást már kétszer elhalasztották, a kiírás jelenleg tavaszra várható.

Senki nem tudta megmagyarázni nekem, mi az üzleti terv ezekkel a gigagyárakkal

– mondta Sergey Lagodinsky, a német Zöldek európai parlamenti képviselője egy brüsszeli eseményen. Hozzátette, hogy akikkel beszélt, csak annyit tudtak mondani: "több számítási kapacitás kell Európában". Arra a kérdésre azonban, hogy pontosan mire, nem tudtak érdemben válaszolni. Az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier szerint a projekt a digitális szuverenitásról szól. A cél az, hogy Európa ne legyen más kontinensek infrastruktúrájára utalva.

A kritikusok szerint azonban nem világos, kik használnák ténylegesen a gigagyárak kapacitását. "Sokkal kevésbé egyértelmű, hogy kik lennének a gigagyárak célközönsége" – fogalmazott Nicoleta Kyosovska, a brüsszeli Centre for European Policy Studies munkatársa. Ő társszerzője volt egy, "Az innováció szentélyei vagy katedrálisok a sivatagban?" című tanulmánynak. Rámutatott, hogy Európában gyakorlatilag egyedül a francia Mistral képes olyan nagy nyelvi modellek fejlesztésére, amelyek ekkora számítási kapacitást igényelnek. Ám a Mistral sem a gigagyárakra vár, hanem saját infrastruktúrát épít. A cég idén februárban 1,2 milliárd eurós adatközpont-beruházást jelentett be Svédországban. Márciusban pedig 830 millió dollárnyi tőkét vont be egy Párizs melletti, közel 14 ezer GPU-val felszerelt létesítmény megépítésére.

Többen amellett érvelnek, hogy az Európai Uniónak nem a nagy nyelvi modellek fejlesztésében kellene versenyeznie. Ehelyett inkább a meglévő ipari erősségeire kellene építenie. Eva Maydell bolgár EP-képviselő szerint Európa sosem fogja utolérni az amerikai befektetéseket ezen a területen. Kiemelte, hogy "a nagy nyelvi modelleken túl egy egész világ van", ahol az európai ipar, például az akkumulátortechnológia terén, valódi előnyre tehet szert.

További aggodalmat jelent, hogy a gigagyárak paradox módon növelhetik Európa függőségét az amerikai technológiától. A GPU-piacon ugyanis az amerikai Nvidia szinte egyeduralkodó. Tizennyolc európai parlamenti képviselő fordult a Bizottsághoz azzal a kérdéssel: hogyan kívánja csökkenteni a projekt Európa stratégiai függőségét, ha az adatközponti szegmenst "egyetlen beszállító uralja". A Bizottság erre közvetlenül nem reagált, de hangsúlyozta, hogy az európai törvények szerinti szuverén környezet megteremtése önmagában is értéket képvisel.

A kritikusok a projekt léptékével kapcsolatban is szkeptikusak. Az OpenAI tavaly 500 milliárd dolláros kapacitásbővítési tervet indított, az Anthropic pedig 50 milliárd dolláros infrastrukturális beruházást jelentett be. Ezekhez képest a 20 milliárd eurós uniós keret nagyságrendekkel elmarad. Ahogy Jeff Campbell, a Cisco kormányzati stratégiai igazgatója fogalmazott:

Ha a világ más részein befektetett összegekkel hasonlítjuk össze, azok teljesen más nagyságrendűek. Nem ártana legalább a duplájában gondolkodni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

