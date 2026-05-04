Ursula von der Leyenék eurómilliárdokat öntenének egy gigaprojektbe, de senki sem tudja, kinek épül

A tervet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vázolta fel még tavaly februárban. Az elképzelés szerint négy-öt megaközpontot hoznának létre, egyenként százezer grafikus feldolgozóegységgel (GPU) felszerelve, amelyek az AI-modellek betanítását szolgálnák.

Ezek a létesítmények négyszer akkorák lennének, mint a 2024-ben bejelentett, 16 országban felépülő 19 "AI-gyár".

Céljuk, hogy felvegyék a versenyt az olyan globális projektekkel, mint például az OpenAI norvégiai Stargate adatközpontja. A formális pályázati felhívást már kétszer elhalasztották, a kiírás jelenleg tavaszra várható.

Senki nem tudta megmagyarázni nekem, mi az üzleti terv ezekkel a gigagyárakkal

– mondta Sergey Lagodinsky, a német Zöldek európai parlamenti képviselője egy brüsszeli eseményen. Hozzátette, hogy akikkel beszélt, csak annyit tudtak mondani: "több számítási kapacitás kell Európában". Arra a kérdésre azonban, hogy pontosan mire, nem tudtak érdemben válaszolni. Az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier szerint a projekt a digitális szuverenitásról szól. A cél az, hogy Európa ne legyen más kontinensek infrastruktúrájára utalva.

A kritikusok szerint azonban nem világos, kik használnák ténylegesen a gigagyárak kapacitását. "Sokkal kevésbé egyértelmű, hogy kik lennének a gigagyárak célközönsége" – fogalmazott Nicoleta Kyosovska, a brüsszeli Centre for European Policy Studies munkatársa. Ő társszerzője volt egy, "Az innováció szentélyei vagy katedrálisok a sivatagban?" című tanulmánynak. Rámutatott, hogy Európában gyakorlatilag egyedül a francia Mistral képes olyan nagy nyelvi modellek fejlesztésére, amelyek ekkora számítási kapacitást igényelnek. Ám a Mistral sem a gigagyárakra vár, hanem saját infrastruktúrát épít. A cég idén februárban 1,2 milliárd eurós adatközpont-beruházást jelentett be Svédországban. Márciusban pedig 830 millió dollárnyi tőkét vont be egy Párizs melletti, közel 14 ezer GPU-val felszerelt létesítmény megépítésére.

Többen amellett érvelnek, hogy az Európai Uniónak nem a nagy nyelvi modellek fejlesztésében kellene versenyeznie. Ehelyett inkább a meglévő ipari erősségeire kellene építenie. Eva Maydell bolgár EP-képviselő szerint Európa sosem fogja utolérni az amerikai befektetéseket ezen a területen. Kiemelte, hogy "a nagy nyelvi modelleken túl egy egész világ van", ahol az európai ipar, például az akkumulátortechnológia terén, valódi előnyre tehet szert.

További aggodalmat jelent, hogy a gigagyárak paradox módon növelhetik Európa függőségét az amerikai technológiától. A GPU-piacon ugyanis az amerikai Nvidia szinte egyeduralkodó. Tizennyolc európai parlamenti képviselő fordult a Bizottsághoz azzal a kérdéssel: hogyan kívánja csökkenteni a projekt Európa stratégiai függőségét, ha az adatközponti szegmenst "egyetlen beszállító uralja". A Bizottság erre közvetlenül nem reagált, de hangsúlyozta, hogy az európai törvények szerinti szuverén környezet megteremtése önmagában is értéket képvisel.

A kritikusok a projekt léptékével kapcsolatban is szkeptikusak. Az OpenAI tavaly 500 milliárd dolláros kapacitásbővítési tervet indított, az Anthropic pedig 50 milliárd dolláros infrastrukturális beruházást jelentett be. Ezekhez képest a 20 milliárd eurós uniós keret nagyságrendekkel elmarad. Ahogy Jeff Campbell, a Cisco kormányzati stratégiai igazgatója fogalmazott:

Ha a világ más részein befektetett összegekkel hasonlítjuk össze, azok teljesen más nagyságrendűek. Nem ártana legalább a duplájában gondolkodni.

