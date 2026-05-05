Egyre jobb a hangulat a részvénypiacokon

A hétfői olajár-ugrás után ma reggel némi visszarendeződés jött, de a piac továbbra is extrém ideges. A Brent hétfőn 5,8 százalékot emelkedett, onnan esett ma reggel 1 százalékot, a WTI pedig 109 dollár fölé ugrott, onnan jött a ma reggeli kisebb esés.

A feszültség oka, hogy a friss harcok megint a Hormuzi-szoros köré koncentrálódtak. Az amerikai hadsereg iráni támadásokat vert vissza, miközben két amerikai zászló alatt közlekedő hajót kísért át a szoroson. Közben az Egyesült Arab Emírségekben, Fudzsejrában találat ért egy olajterminált is. Ez azért különösen érzékeny pont, mert a térség olajexportjának biztonsága megint közvetlen kérdéssé vált.

A mostani események kétségessé teszik a Washington és Teherán közötti négyhetes tűzszünet tartósságát. Donald Trump pedig már arról beszélt, hogy a háború még két-három hétig is eltarthat. A CBS szerint két amerikai romboló, a USS Truxtun és a USS Mason már áthaladt a Hormuzi-szoroson és belépett a Perzsa-öbölbe, Apache helikopterek és más repülőgépek támogatásával.