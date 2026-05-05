Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Határozott emelkedéssel fejezték be a kereskedést a vezető amerikai részvényindexek.

  • A Dow Jones 49 298,34 ponton zárt, ami 0,73 százalékos erősödést jelent.
  • Az S&P 500 7 259,22 pontig jutott, ezzel 0,81 százalékos emelkedést mutatott.
  • A Nasdaq 25 326,13 ponton fejezte be a napot, ami 1,03 százalékos plusznak felel meg.

A kedvező hangulatot egyszerre támogatta, hogy a közel-keleti helyzetben egyelőre fennmaradni látszik a törékeny tűzszünet, ami a kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonalak működését is biztosítja, miközben a vállalati gyorsjelentési szezon újabb, várakozásokat felülmúló eredményei is erősítették a részvénypiaci lendületet.

Komoly pénzt öl a számítási kapacitásokba az OpenAI

Az OpenAI idén 50 milliárd dollárt tervez számítási kapacitásra költeni. Mindez Greg Brockman társalapító-elnök bírósági vallomásából derült ki, amelyet az Elon Musk elleni perben tett.

Történelmi csúcsra ugrott a Nasdaq

Történelmi csúcsra ugrott a Nasdaq kedden, miután az amerikai–iráni tűzszünet tartósnak bizonyult. A befektetők figyelme eközben a mesterséges intelligenciához kötődő részvényekre és az erős negyedéves gyorsjelentésekre irányult.

Washington kedden megerősítette, hogy az Iránnal kötött tűzszünet érvényben van. Ezzel eloszlatták a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folytatott konfliktus miatt kialakult aggodalmakat. A geopolitikai feszültség enyhülése teret adott a kockázatvállalásnak a részvénypiacokon.

A nap legnagyobb nyertese a félvezetőipari és az MI-szektor volt. A PHLX félvezetőipari index 4,7 százalékos emelkedéssel maga is rekordot döntött. Az Intel részvényei 14 százalékot ugrottak, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy az Apple tárgyalásokat folytatott a vállalattal az iPhone-processzorok gyártásáról. Az AMD papírjai 4,4 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utánra várt negyedéves jelentés előtt.

Emelkedéssel reagálnak az amerikai indexek, óvatos optimizmus a piacokon

Mérsékelt, de egységes emelkedés látszik a vezető amerikai részvényindexeknél a mai kereskedés során.

  • A Dow Jones 49 191,53 ponton áll, ami 0,51 százalékos erősödést jelent.
  • Az S&P 500 7 256,21 pontig kapaszkodott fel, ezzel 0,77 százalékos pluszban jár.
  • A Nasdaq pedig 25 288,35 ponton mozog, ami 0,88 százalékos emelkedésnek felel meg.

A befektetői hangulatot részben az javítja, hogy a Közel-Keleten fennmaradni látszik a törékeny amerikai–iráni tűzszünet, és a kulcsfontosságú tengeri útvonalakon a kereskedelmi hajózás egyelőre zavartalanul halad.

Fél évszázados szabályt törölhetnek el az Egyesült Államokban: Donald Trump nyomására lépett a hatóság

Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) új javaslatot tett közzé. Ez lehetővé tenné a tőzsdei vállalatok számára, hogy negyedéves helyett féléves jelentéseket nyújtsanak be. A módosítás jelentősen csökkentené a befektetők számára kötelezően közzéteendő információk mennyiségét - írta a Bloomberg.

Pluszban zárt Európa

Túlnyomórészt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden.

A londoni FTSE-100 mutató 1,40 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 1,67 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 1,08 százalékkal erősödött.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,83 százalékkal emelkedett. Milánóban 2,27 százalékos, Madridban 1,80 százalékos indexemelkedéssel zárult a kereskedés.

Kimondta az Nvidia vezére, hogy van, amit Kína nem kaphat meg

Az Nvidia vezérigazgatója szerint Kína nem juthat hozzá a cég legfejlettebb chipjeihez. Ugyanakkor arra sürgette Washingtont, hogy ne szorítsa ki az amerikai félvezetőgyártókat a globális piacokról, így a kínairól sem - írta meg a Nikkei.

Letaszíthatják az Nvidiát a trónról

Az Alphabet közel áll ahhoz, hogy megelőzze az Nvidiát, és a világ legértékesebb tőzsdei vállalatává váljon. Ehhez a mesterséges intelligenciára épülő felhőszolgáltatásainak kirobbanó növekedése, valamint az egyedi chipekkel szerzett versenyelőnye szolgáltat alapot.

Felfelé Amerikában

A nyitás után pluszba lendültek a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2, az S&P 500 0,6, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos pluszban áll. A vezető technológiai cégek szinte mindegyikének emelkedik a részvényárfolyama. Az Amazon 1,7 százalékot, az Alphabet 0,9-et, az Apple közel 1 százalékot emelkedett, de fél százalék pluszban van a Microsoft részvénye, és az Nvidia is emelkedett 0,2 százalékot.

Háború ide vagy oda, a Ferrari vásárlói nem tűntek el

Kevesebb autót adott el, mégis több pénzt keresett a Ferrari az első negyedévben, az olasz autógyártó a bizonytalan világgazdasági környezetben is meg tudta őrizni kiemelkedő jövedelmezőségét, és továbbra is erős keresletet lát a prémium modelljei iránt.

Itt az újabb jel: hatalmas bajban van az ismert autógyártó, tömeges leépítések jönnek

A Nissan európai átszervezésbe kezdett: mintegy 900 irodai munkahely megszüntetését tervezi a kontinensen. Emellett összevonja két gyártósorát az angliai sunderlandi üzemben, miközben a japán autógyártó világszintű pénzügyi problémákkal küzd - írta a Financial Times.

Egyre magasabbra

Kora délután kifejezetten jó a hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX már 1,3, a francia CAC pedig 0,5 százalék pluszban áll. A régiónkban is jó a hangulat, a BUX index felülteljesítő 1,4 százalékos emelkedéssel, de 0,6 százalékot emelkedett a lengyel, 0,8-at az osztrák piac. A magyar tőzsdét az OTP-Mol páros húzza, a bank részvénye 1,8, az olajipari cég részvénye pedig 2 százalékot emelkedett.

Washingtonban folytat tárgyalásokat Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre. A vállalat közlése szerint a tárgyalások középpontjában az iparágak fejlesztési irányai, a közösen meghatározott stratégiai prioritások, valamint a digitális infrastruktúra bővítésének lehetőségei álltak.

Felfüggeszthetik a vendégmunkás engedélyeket - Reagált egy munkaerőkölcsönző cég

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, egyidejűleg a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Furcsa mozgások a Rheinmetallnál, de száguld az árfolyam

Nőtt a bevétel és a profit a Rheinmetallnál, mégis csalódást keltettek a számok. A háttérben nem gyengülő kereslet áll, hanem az, hogy a növekedés egy része átcsúszott a következő negyedévre. A következő negyedévek erősek lehetnek, ennek örülnek a befektetők.

Egyre nagyobb az emelkedés Európában

Egyre nagyobbak a pluszok az európai tőzsdéken, a francia CAC 0,6, a német DAX 0,7 százalék pluszban áll. A német tőzsde emelkedése mögött részben az egyik legfontosabb komponens, a Rheinmetall 2,8 százalékos emelkedése áll, de jól teljesítenek az energetikai vállalatok, a vegyipari cégek és a pénzügyi vállalatok részvényei is.

A Rheinmetall emelkedése mögött az áll, hogy a vállalat közzétette az idei első negyedéves számait, amikben egyébként a bevétel és a profit a várakozások alatt alakult, viszont a menedzsment erős második negyedévre számít, most erre fókuszálnak a befektetők.

Tovább szenved az Audi, Amerikában és Kínában is masszívan esnek az eladások

Kijöttek az Audi legfrissebb, idei első negyedéves számai, visszaestek az eladások és a bevételek is, de a költségcsökkentésnek köszönhetően mégis javult a működési eredmény. Az amerikai és kínai eladások meredeken esnek, előbbinél a magas vámok és az elektromos autók iránti kereslet visszaesése hatott negatívan, utóbbinál az öldöklő verseny.

Plusszok Európában

A határidős részvényindexek még kisebb mínuszt vetítettek előre, a nyitás utáni percekben viszont kisebb pluszba lendültek az európai részvényindexek, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,2 százalék pluszban van. Közben a régióban is jellemzően mérsékelt emelkedés látszik, miközben az osztrák piac stagnál, a cseh 0,2, a lengyel 0,1 százalékot emelkedett. A magyar piac 0,4 százalék emelkedéssel felülteljesítő.

Pluszban a magyar tőzsde

A nyitás után nem sokkal pluszba lendült a magyar tőzsde. Az OTP 0,7, a Richter 1 százalékot emelkedett, a Mol és a Magyar Telekom stagnál.

Gyilkos a verseny a kínai autópiacon - Már a BYD eladásai is zuhannak

Egyre élesebb a verseny a kínai elektromos autók piacán, és ez már a legnagyobb gyártó számain is látszik. A BYD hazai eladásai hónapok óta esnek, a versenytársak gyorsan erősödnek, a cég egyre inkább a külföldi piacokon keresi a növekedést.

Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

A vártnál jobb volumenadatokkal indította az évet a világ legnagyobb sörgyártója, az Anheuser-Busch, a bevétel és a profit is emelkedett az első negyedévben. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Rekorderedmény az UniCreditnél

Az olasz UniCredit rekorderedménnyel zárta az első negyedévet, miközben hivatalos felvásárlási ajánlatot tett a német Commerzbank megszerzésére.

Erődemonstráció a Palantirtól, erre kevesen számítottak

Masszív növekedésről számolt be a Palantir, az amerikai üzletág húzza a céget, a vállalat verte a várakozásokat és megemelte az idei előrejelzését.

Kis esés az olajárban

A hétfői olajár-ugrás után ma reggel némi visszarendeződés jött, de a piac továbbra is extrém ideges. A Brent hétfőn 5,8 százalékot emelkedett, onnan esett ma reggel 1 százalékot, a WTI pedig 109 dollár fölé ugrott, onnan jött a ma reggeli kisebb esés.

A feszültség oka, hogy a friss harcok megint a Hormuzi-szoros köré koncentrálódtak. Az amerikai hadsereg iráni támadásokat vert vissza, miközben két amerikai zászló alatt közlekedő hajót kísért át a szoroson. Közben az Egyesült Arab Emírségekben, Fudzsejrában találat ért egy olajterminált is. Ez azért különösen érzékeny pont, mert a térség olajexportjának biztonsága megint közvetlen kérdéssé vált.

A mostani események kétségessé teszik a Washington és Teherán közötti négyhetes tűzszünet tartósságát. Donald Trump pedig már arról beszélt, hogy a háború még két-három hétig is eltarthat. A CBS szerint két amerikai romboló, a USS Truxtun és a USS Mason már áthaladt a Hormuzi-szoroson és belépett a Perzsa-öbölbe, Apache helikopterek és más repülőgépek támogatásával.

Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,16 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,92 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,18 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,25 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel több említésre méltó adat is érkezik itthon a statisztikai hivataltól és az MNB-től, azonban azok valószínűleg nem váltanak majd ki jelkentős piaci reakciót. A nemzetközi színtéren is kisebb súlyú adatok érkeznek, melyek aligha hoznak komoly kilengéseket.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 91,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 941,9 -1,1% -0,5% 5,2% 1,8% 18,5% 43,4%
S&P 500 7 200,75 -0,4% 0,4% 9,4% 5,2% 26,6% 72,9%
Nasdaq 27 651,82 -0,2% 1,3% 15,0% 9,5% 37,6% 104,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 513,12 0,0% -1,7% 12,0% 18,2% 61,6% 106,6%
Hang Seng 26 095,88 1,2% 0,7% 3,9% 1,8% 16,0% -8,6%
CSI 300 4 807,31 0,0% 0,8% 8,3% 3,8% 27,5% -6,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 991,27 -1,2% -0,4% 3,6% -2,0% 3,9% 61,5%
CAC 7 976,12 -1,7% -2,0% 0,2% -2,1% 2,6% 27,6%
FTSE 10 363,93 0,0% 0,4% -0,7% 4,4% 20,6% 49,7%
FTSE MIB 47 478,13 -1,6% -0,4% 4,1% 5,6% 23,9% 98,0%
IBEX 17 356,1 -2,4% -1,9% -1,1% 0,3% 29,1% 96,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 586,09 -0,2% 0,3% 7,7% 20,3% 44,9% 203,4%
ATX 5 736,62 -1,0% -0,5% 5,1% 7,7% 39,2% 77,2%
PX 2 471,84 -2,6% -4,6% -2,5% -8,0% 20,0% 125,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 630 0,1% -0,2% 13,1% 18,6% 58,4% 199,9%
Mol 4 172 0,9% 3,2% 5,7% 41,9% 38,4% 95,0%
Richter 12 720 -2,7% -2,3% 4,7% 28,9% 17,8% 47,6%
Magyar Telekom 2 470 0,6% -1,0% 15,2% 37,8% 46,3% 501,0%
Nyersanyagok              
WTI 109,76 4,2% 9,9% -3,1% 91,7% 83,9% 67,1%
Brent 108,21 0,0% -0,1% -0,6% 77,8% 76,4% 56,8%
Arany 4 548,7 -1,9% -2,7% -2,6% 5,2% 39,4% 155,9%
Devizák              
EURHUF 362,6800 0,3% -0,4% -5,5% -5,5% -10,3% 0,7%
USDHUF 309,7711 0,8% -0,2% -6,8% -5,2% -12,9% 3,5%
GBPHUF 422,5801 0,5% 0,4% -4,1% -4,1% -11,1% 1,4%
EURUSD 1,1708 -0,5% -0,2% 1,4% -0,3% 3,0% -2,7%
USDJPY 156,6850 0,0% -1,6% -1,7% 0,0% 8,8% 43,5%
GBPUSD 1,3555 -0,5% 0,0% 2,3% 0,8% 1,7% -2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 79 844 2,1% 3,2% 19,3% -10,0% -17,6% 50,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,44 1,3% 2,4% 2,2% 6,6% 3,1% 178,8%
10 éves német állampapírhozam 3,06 1,9% 1,7% 2,9% 6,8% 21,2% -1 394,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,06 -0,7% -0,7% -13,6% -11,8% -11,8% 114,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
