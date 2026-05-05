Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Történelmi csúcsra ugrott a Nasdaq kedden, miután az amerikai–iráni tűzszünet tartósnak bizonyult. A befektetők figyelme eközben a mesterséges intelligenciához kötődő részvényekre és az erős negyedéves gyorsjelentésekre irányult.

Washington kedden megerősítette, hogy az Iránnal kötött tűzszünet érvényben van. Ezzel eloszlatták a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folytatott konfliktus miatt kialakult aggodalmakat. A geopolitikai feszültség enyhülése teret adott a kockázatvállalásnak a részvénypiacokon.

A nap legnagyobb nyertese a félvezetőipari és az MI-szektor volt. A PHLX félvezetőipari index 4,7 százalékos emelkedéssel maga is rekordot döntött. Az Intel részvényei 14 százalékot ugrottak, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy az Apple tárgyalásokat folytatott a vállalattal az iPhone-processzorok gyártásáról. Az AMD papírjai 4,4 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utánra várt negyedéves jelentés előtt.